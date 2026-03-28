México

Marlene Calderón busca que Gloria Trevi y su expareja Sergio Andrade se hagan responsables de sus actos tras reapertura del caso en Argentina: “Son muchas las pruebas”

Una de las testigo clave en la investigación exige que los señalados asuman su responsabilidad ante la justicia

Guardar
Díptico. A la izquierda, un hombre y una mujer de cabello castaño en una imagen antigua. A la derecha, un primer plano de Marlene Calderón con cabello oscuro, entre hojas verdes
Marlene Calderón, testigo clave en una causa judicial, comparte su postura tras reapertura del caso en Argentina, en una entrevista con Infobae México. (Archivo / RS)

La reapertura judicial en Argentina de la investigación que involucra a Gloria Trevi y Sergio Andrade devuelve la atención internacional a una trama de denuncias por trata y explotación infantil que, por años, estuvo bloqueada en los tribunales.

Las autoridades argentinas formalizaron la notificación el 23 de marzo, solicitando cooperación a México y a otros países. El expediente, impulsado por la denuncia de la ciudadana argentina Liliana Regueiro, reaviva reclamos latentes y genera nuevas expectativas sobre la búsqueda de justicia transnacional.

En este contexto, la voz de Marlene Calderón, identificada como víctima y testigo clave en la causa, cobra relevancia. En entrevista para Infobae México, expresó la necesidad de que las personas señaladas “se hagan responsables” y el proceso sea dirigido a la responsabilización de consecuencia.

(Archivo)
(Archivo)

Denuncias de irregularidades judiciales y el reclamo de justicia

La reactivación de la investigación en Argentina pone en evidencia prácticas irregulares en procesos previos llevados adelante en México. Documentos judiciales revelaron que, durante un litigio, el Juzgado 35 Civil expuso de manera indebida los datos personales de Marlene Calderón, quien había sido rescatada del grupo encabezado por Trevi y Andrade.

Calderón denunció haber recibido comentarios “misóginos, libidinosos e imprudentes” por parte del exjuez Javier Pineda cuando aún era una joven recién liberada. En la misma audiencia, la defensa impulsada por Pineda tuvo un margen de intervención amplio, mientras que las preguntas de representantes editoriales fueron restringidas.

La periodista María Idalia Gómez, citada por Aristegui Noticias, remarcó que este tipo de situaciones alimenta la inquietud sobre la imparcialidad y la integridad de los tribunales mexicanos en causas de alto impacto y expone deficiencias que han permitido la impunidad durante años.

Imagen RVSRUDM53BFTDFF4D5MQ63ABEI

Declaraciones de Marlene Calderón: responsabilidad y derecho al perdón

En sus palabras para Infobae México, Calderón fue enfática: “Yo lo único que digo, que pido, es la justicia, o sea, lo que tenga que ser. Ojalá se hicieran responsables... ojalá que exista una conversión, exista aceptar una responsabilidad”.

La testigo señaló que, pese al tiempo transcurrido, “son muchas las pruebas” y la persistencia de las víctimas, lo que ha sido determinante para que el caso siga avanzando en otros países: “Hemos llegado a donde hemos llegado porque estamos con la verdad, porque no soy yo... somos muchas con el mismo modus operandi. Y más las que no hablan, que están con nosotras, pero no quieren figurar por muchísimas razones”.

Por otra parte, reconoció que el perdón es una decisión personal, pero aclaró que “no quita la responsabilidad que tienen y que es pagar las consecuencias de sus actos”. Sin embargo, aunque en ocasiones ha considerado perdonar para liberarse interiormente, sigue en su derecho de no hacerlo y de exigir que los responsables enfrenten la justicia.

Imagen ITVUVAVW6FDLPPCUXDBQ6Y7ZQ4

Cooperación internacional y efectos en la región

La demanda argentina de mayor colaboración transnacional podría significar el inicio de nuevas investigaciones en otras jurisdicciones donde el llamado clan Trevi-Andrade acumuló denuncias.

La reapertura del expediente, según subrayó Gómez, no se limita a un caso individual, sino que abarca delitos de trata, esclavitud y explotación, lo que podría derivar en una investigación más rigurosa en varios países.

La presión internacional y el testimonio de víctimas como Calderón, que insisten en la verdad y la justicia, empujan la causa hacia escenarios de mayor transparencia y posible reparación para las personas afectadas.

Temas Relacionados

Caso Trevi-AndradeMarlene CalderónGloria TreviSergio Andrademexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Plan B llega con error a San Lázaro: Kenia López Rabadán se dice sin facultades para corregirlo

Pese a eliminar del plan lo referente a adelantar la revocación de mandato, el tema se mantuvo en el título

Plan B llega con error a San Lázaro: Kenia López Rabadán se dice sin facultades para corregirlo

¿Cuánto costarán las casetas en México en Semana Santa 2026? Estos son los precios actualizados

El gasto en las casetas más populares del país implica un gasto a considerar estas vacaciones

¿Cuánto costarán las casetas en México en Semana Santa 2026? Estos son los precios actualizados

!Fuera!: David Monreal es abucheado en evento de Sheinbaum en Zacatecas

Los asistentes no dudaron en expresarle su descontento al gobernador

!Fuera!: David Monreal es abucheado en evento de Sheinbaum en Zacatecas

Grecia Quiroz inaugura Tianguis Artesanal en Uruapan y acapara atención de asistentes

El tianguis presentará diferentes actividades y busca impulsar la economía de artesanos, de acuerdo con Quiroz

Grecia Quiroz inaugura Tianguis Artesanal en Uruapan y acapara atención de asistentes

Arriban las embarcaciones que estaban perdidas al puerto de La Habana, Cuba

La Secretaría de Marina confirmó que ambos catamaranes atracaron de manera segura en la isla

Arriban las embarcaciones que estaban perdidas al puerto de La Habana, Cuba
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Michoacán apela la liberación de 11 policías de Ecuandureo presuntamente vinculados al CJNG

Fiscalía de Michoacán apela la liberación de 11 policías de Ecuandureo presuntamente vinculados al CJNG

Caen presuntos integrantes de “Los Faraones” ligados a La Unión Tepito en Edomex

Golpe a prófugos: detienen a tres en Mexicali, uno con orden en EU

Violencia sin freno: 43 buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas en México desde 2010, según Artículo 19

Circulaban armados en Navolato y tras persecución les terminan incautando una ametralladora calibre .50

ENTRETENIMIENTO

Kanye West y Peso Pluma estrenan colaboración con homenajes al Chapulín Colorado y a la lucha libre mexicana

Kanye West y Peso Pluma estrenan colaboración con homenajes al Chapulín Colorado y a la lucha libre mexicana

Chapultepec presentará la Pasión de Cristo de la Semana Santa 2026: fecha, horarios y todo lo que debes saber

Reabren la investigación contra la cantante Gloria Trevi y su expareja Sergio Andrade en Argentina

Estos son los dos monstruos de la comedia a los que Fernando Bonilla venció para quedarse en ‘La Oficina’

“Mi sueño era ser artista”: Lucero celebró 46 años de carrera con mariachi y samba en el Auditorio Nacional

DEPORTES

México vs Portugal EN VIVO: a qué hora y dónde ver la reinauguración del Estadio Ciudad de México rumbo al Mundial 2026

México vs Portugal EN VIVO: a qué hora y dónde ver la reinauguración del Estadio Ciudad de México rumbo al Mundial 2026

Clara Brugada invita a ver el partido México vs Portugal en el Zócalo con pantallas gigantes

¿Exagerado o justo? Hormiga González se consagra como el jugador más caro en México

Cristiano Ronaldo desea “fuerza” a Portugal pese a ausentarse ante México

Esta es la peculiar predicción que hicieron Los Simpson sobre el México vs Portugal que ilusiona a los fans del Tri