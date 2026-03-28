Marlene Calderón busca que Gloria Trevi y su expareja Sergio Andrade se hagan responsables de sus actos tras reapertura del caso en Argentina: “Son muchas las pruebas”

Marlene Calderón, testigo clave en una causa judicial, comparte su postura tras reapertura del caso en Argentina, en una entrevista con Infobae México. (Archivo / RS)

La reapertura judicial en Argentina de la investigación que involucra a Gloria Trevi y Sergio Andrade devuelve la atención internacional a una trama de denuncias por trata y explotación infantil que, por años, estuvo bloqueada en los tribunales.

Las autoridades argentinas formalizaron la notificación el 23 de marzo, solicitando cooperación a México y a otros países. El expediente, impulsado por la denuncia de la ciudadana argentina Liliana Regueiro, reaviva reclamos latentes y genera nuevas expectativas sobre la búsqueda de justicia transnacional.

En este contexto, la voz de Marlene Calderón, identificada como víctima y testigo clave en la causa, cobra relevancia. En entrevista para Infobae México, expresó la necesidad de que las personas señaladas “se hagan responsables” y el proceso sea dirigido a la responsabilización de consecuencia.

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Denuncias de irregularidades judiciales y el reclamo de justicia

La reactivación de la investigación en Argentina pone en evidencia prácticas irregulares en procesos previos llevados adelante en México. Documentos judiciales revelaron que, durante un litigio, el Juzgado 35 Civil expuso de manera indebida los datos personales de Marlene Calderón, quien había sido rescatada del grupo encabezado por Trevi y Andrade.

Calderón denunció haber recibido comentarios “misóginos, libidinosos e imprudentes” por parte del exjuez Javier Pineda cuando aún era una joven recién liberada. En la misma audiencia, la defensa impulsada por Pineda tuvo un margen de intervención amplio, mientras que las preguntas de representantes editoriales fueron restringidas.

La periodista María Idalia Gómez, citada por Aristegui Noticias, remarcó que este tipo de situaciones alimenta la inquietud sobre la imparcialidad y la integridad de los tribunales mexicanos en causas de alto impacto y expone deficiencias que han permitido la impunidad durante años.

Declaraciones de Marlene Calderón: responsabilidad y derecho al perdón

En sus palabras para Infobae México, Calderón fue enfática: “Yo lo único que digo, que pido, es la justicia, o sea, lo que tenga que ser. Ojalá se hicieran responsables... ojalá que exista una conversión, exista aceptar una responsabilidad”.

La testigo señaló que, pese al tiempo transcurrido, “son muchas las pruebas” y la persistencia de las víctimas, lo que ha sido determinante para que el caso siga avanzando en otros países: “Hemos llegado a donde hemos llegado porque estamos con la verdad, porque no soy yo... somos muchas con el mismo modus operandi. Y más las que no hablan, que están con nosotras, pero no quieren figurar por muchísimas razones”.

Por otra parte, reconoció que el perdón es una decisión personal, pero aclaró que “no quita la responsabilidad que tienen y que es pagar las consecuencias de sus actos”. Sin embargo, aunque en ocasiones ha considerado perdonar para liberarse interiormente, sigue en su derecho de no hacerlo y de exigir que los responsables enfrenten la justicia.

Cooperación internacional y efectos en la región

La demanda argentina de mayor colaboración transnacional podría significar el inicio de nuevas investigaciones en otras jurisdicciones donde el llamado clan Trevi-Andrade acumuló denuncias.

La reapertura del expediente, según subrayó Gómez, no se limita a un caso individual, sino que abarca delitos de trata, esclavitud y explotación, lo que podría derivar en una investigación más rigurosa en varios países.

La presión internacional y el testimonio de víctimas como Calderón, que insisten en la verdad y la justicia, empujan la causa hacia escenarios de mayor transparencia y posible reparación para las personas afectadas.