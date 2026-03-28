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!Fuera!: David Monreal es abucheado en evento de Sheinbaum en Zacatecas

Los asistentes no dudaron en expresarle su descontento al gobernador

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David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas (X/@DavidMonrealA)
David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas (X/@DavidMonrealA)

David Monreal, gobernador de Zacatecas, recibió abucheos durante el evento de presentación del Plan Frijol encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum este sábado 28 de marzo en Sombrerete, Zacatecas.

Las consignas de “¡Fuera, fuera!” interrumpieron el discurso del mandatario cuando defendía la entrega directa de apoyos a productores y cuestionaba a administraciones anteriores.

Las manifestaciones de inconformidad surgen en un contexto de disputas al interior de Morena para definir las candidaturas de cara a las elecciones estatales de 2027.

La polémica de los Monreal en Zacatecas

David Monreal habla sobre polémica de su hermano menor con Morena en Zacatecas
Crédito: Reuters - FB, Saúl Monreal - X, David Monreal

El hermano del gobernador, Saúl Monreal, promueve su propia postulación a la gubernatura y se considera favorito, pese a la reciente aprobación de un estatuto partidista que prohíbe el nepotismo.

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, reafirmó en días recientes al mismo medio que no respaldarán candidaturas familiares, advirtiendo que postular a perfiles con parentesco podría afectar la alianza de Morena con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo.

Durante el evento, la presidenta Sheinbaum evitó pronunciarse sobre los reclamos y expresó: "Queremos mucho al gobernador de Zacatecas“.

Más adelante, destacó la importancia del frijol como alimento ancestral y enfatizó que los apoyos del programa se entregarán sin intermediarios ni intervención de partidos, funcionarios u organizaciones. Sheinbaum anunció además que los detalles de la ampliación del programa se conocerán tras Semana Santa.

En San Luis Potosí también hay tensiones entre la 4T por la gubernatura

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La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, advirtió el 26 de marzo de 2026 que su partido romperá la alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí si ese grupo político postula a Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, como candidata a la gubernatura en 2027.

La dirigente explicó que esta restricción se basa en una norma interna impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que prohíbe candidaturas inmediatas para familiares directos de mandatarios en funciones, aplicable a las 17 gubernaturas y a procesos municipales.

Luisa Alcalde reiteró que la Comisión de Elecciones de Morena supervisará que se respete esta directriz y recordó antecedentes en Veracruz, Durango y Coahuila donde ya se aplicó la regla.

Tras la advertencia, representantes del PVEM en el Senado afirmaron que, si Morena no respalda a sus candidatos en San Luis Potosí, competirán en solitario.

Manuel Velasco, coordinador de ese partido en la Cámara Alta, informó la misma fecha los nombres de los legisladores verdes que participarán en las encuestas internas para definir a los aspirantes a las gubernaturas en 2027. Velasco demandó a Morena respeto por los acuerdos existentes y los resultados que arroje ese proceso.

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