México

Grecia Quiroz inaugura Tianguis Artesanal en Uruapan y acapara atención de asistentes

El tianguis presentará diferentes actividades y busca impulsar la economía de artesanos, de acuerdo con Quiroz

Guardar
Grecia Quiroz, tianguis de Uruapan (Fotos: X)
Grecia Quiroz, tianguis de Uruapan (Fotos: X)

La presidenta municipal Grecia Quiroz tuvo su primera aparición encabezando el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos en Uruapan, Michoacán, evento que reunió a miles de asistentes y generó una fuerte atención pública.

La funcionaria fue el centro de la jornada: decenas de artesanos y participantes del desfile, que contó con 50 contingentes, se acercaron para entregarle piezas artesanales y tomarse fotografías.

Al cierre de la celebración, resaltó la participación de los artesanos de Santa Clara del Cobre, quienes marcaron el final del desfile a las 14:30 horas, tras un recorrido que comenzó a las 10 de la mañana.

La jornada incluyó representantes de 16 ramas artesanales, así como varias bandas musicales que interpretaron “Ilusión 98”, pieza asociada localmente a Carlos Manzo, quien fue asesinado durante la inauguración del Festival de Velas en noviembre de 2025, y vinculada a la identidad del evento.

El operativo de seguridad, que limitó el acceso en ciertos tramos para el acercamiento a la autoridad local, permitió que solo algunos asistentes llegaran hasta la alcaldesa para obsequios y fotografías.

Durante los próximos 15 días, el municipio experimentará una intensa variedad de festividades, música y actividades culturales, en una celebración que busca consolidar la economía local y salvaguardar manifestaciones tradicionales de los pueblos originarios.

De acuerdo con datos difundidos al cierre del desfile, el operativo de seguridad contó con la presencia de más de mil 700 efectivos provenientes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Policía Municipal, quienes participaron en la vigilancia de actividades.

La medida tuvo como finalidad central garantizar la integridad tanto de los asistentes como de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, quien encabezó el evento junto a su equipo y autoridades estatales

Según señaló Quiroz García, la edición de este año incluyó homenajes relevantes a Manzo Rodríguez, incluyendo la instalación de un sombrero gigante en el acceso a los portales y en el escenario principal, recordando su arraigada participación en las festividades.

Tianguis Artesanal impulsará economía de comunidades originarias

El evento no solo representa una de las principales expresiones culturales de Michoacán, sino que también aspira a generar una importante derrama económica para los artesanos y sus familias. Las piezas elaboradas por integrantes de más de mil 500 comunidades se exhiben y comercializan en espacios emblemáticos como la Plaza Morelos, la Plaza Mártires de Uruapan, la Pérgola Municipal, La Huatápera y varias calles del centro de la ciudad.

El Ayuntamiento de Uruapan ha enfatizado la importancia de no regatear a los artesanos, colocando carteles en diversos puntos del Centro Histórico y reiterado este mensaje en ruedas de prensa, como expresó la alcaldesa Quiroz García: “lo que buscamos es generar una derrama económica importante para las artesanas y artesanos”.

Actividades culturales y gastronómicas reconocidas por UNESCO complementan el tianguis

La programación del tianguis incluye presentaciones culturales en recintos destacados como el Centro Cultural Fábrica de San Pedro (CCFSP) y la tradicional muestra gastronómica, encabezada por las cocineras tradicionales en la Plaza de la Ranita. Los platillos ofrecidos por este grupo han alcanzado distinciones internacionales, tras ser reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

El Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos concluirá el 12 de abril, manteniendo durante su duración una oferta de actividades que fusionan el arte popular, la gastronomía y la convivencia comunitaria para visitantes y residentes, y afianzando a Michoacán como referente nacional en riqueza cultural y tradición artesanal.

Temas Relacionados

Grecia QuirozCarlos ManzoUruapanMichoacánPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Plan B llega con error a San Lázaro: Kenia López Rabadán se dice sin facultades para corregirlo

Pese a eliminar del plan lo referente a adelantar la revocación de mandato, el tema se mantuvo en el título

Plan B llega con error a San Lázaro: Kenia López Rabadán se dice sin facultades para corregirlo

¿Cuánto costarán las casetas en México en Semana Santa 2026? Estos son los precios actualizados

El gasto en las casetas más populares del país implica un gasto a considerar estas vacaciones

¿Cuánto costarán las casetas en México en Semana Santa 2026? Estos son los precios actualizados

Marlene Calderón busca que Gloria Trevi y su expareja Sergio Andrade se hagan responsables de sus actos tras reapertura del caso en Argentina: “Son muchas las pruebas”

Una de las testigo clave en la investigación exige que los señalados asuman su responsabilidad ante la justicia

Marlene Calderón busca que Gloria Trevi y su expareja Sergio Andrade se hagan responsables de sus actos tras reapertura del caso en Argentina: “Son muchas las pruebas”

!Fuera!: David Monreal es abucheado en evento de Sheinbaum en Zacatecas

Los asistentes no dudaron en expresarle su descontento al gobernador

!Fuera!: David Monreal es abucheado en evento de Sheinbaum en Zacatecas

Arriban las embarcaciones que estaban perdidas al puerto de La Habana, Cuba

La Secretaría de Marina confirmó que ambos catamaranes atracaron de manera segura en la isla

Arriban las embarcaciones que estaban perdidas al puerto de La Habana, Cuba
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Michoacán apela la liberación de 11 policías de Ecuandureo presuntamente vinculados al CJNG

Fiscalía de Michoacán apela la liberación de 11 policías de Ecuandureo presuntamente vinculados al CJNG

Caen presuntos integrantes de “Los Faraones” ligados a La Unión Tepito en Edomex

Golpe a prófugos: detienen a tres en Mexicali, uno con orden en EU

Violencia sin freno: 43 buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas en México desde 2010, según Artículo 19

Circulaban armados en Navolato y tras persecución les terminan incautando una ametralladora calibre .50

ENTRETENIMIENTO

Marlene Calderón busca que Gloria Trevi y su expareja Sergio Andrade se hagan responsables de sus actos tras reapertura del caso en Argentina: “Son muchas las pruebas”

Marlene Calderón busca que Gloria Trevi y su expareja Sergio Andrade se hagan responsables de sus actos tras reapertura del caso en Argentina: “Son muchas las pruebas”

Kanye West y Peso Pluma estrenan colaboración con homenajes al Chapulín Colorado y a la lucha libre mexicana

Chapultepec presentará la Pasión de Cristo de la Semana Santa 2026: fecha, horarios y todo lo que debes saber

Reabren la investigación contra la cantante Gloria Trevi y su expareja Sergio Andrade en Argentina

Estos son los dos monstruos de la comedia a los que Fernando Bonilla venció para quedarse en ‘La Oficina’

DEPORTES

México vs Portugal EN VIVO: a qué hora y dónde ver la reinauguración del Estadio Ciudad de México rumbo al Mundial 2026

México vs Portugal EN VIVO: a qué hora y dónde ver la reinauguración del Estadio Ciudad de México rumbo al Mundial 2026

Clara Brugada invita a ver el partido México vs Portugal en el Zócalo con pantallas gigantes

¿Exagerado o justo? Hormiga González se consagra como el jugador más caro en México

Cristiano Ronaldo desea “fuerza” a Portugal pese a ausentarse ante México

Esta es la peculiar predicción que hicieron Los Simpson sobre el México vs Portugal que ilusiona a los fans del Tri