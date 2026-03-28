Grecia Quiroz inaugura Tianguis Artesanal en Uruapan y acapara atención de asistentes

Grecia Quiroz, tianguis de Uruapan (Fotos: X)

La presidenta municipal Grecia Quiroz tuvo su primera aparición encabezando el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos en Uruapan, Michoacán, evento que reunió a miles de asistentes y generó una fuerte atención pública.

La funcionaria fue el centro de la jornada: decenas de artesanos y participantes del desfile, que contó con 50 contingentes, se acercaron para entregarle piezas artesanales y tomarse fotografías.

Al cierre de la celebración, resaltó la participación de los artesanos de Santa Clara del Cobre, quienes marcaron el final del desfile a las 14:30 horas, tras un recorrido que comenzó a las 10 de la mañana.

La jornada incluyó representantes de 16 ramas artesanales, así como varias bandas musicales que interpretaron “Ilusión 98”, pieza asociada localmente a Carlos Manzo, quien fue asesinado durante la inauguración del Festival de Velas en noviembre de 2025, y vinculada a la identidad del evento.

El operativo de seguridad, que limitó el acceso en ciertos tramos para el acercamiento a la autoridad local, permitió que solo algunos asistentes llegaran hasta la alcaldesa para obsequios y fotografías.

Durante los próximos 15 días, el municipio experimentará una intensa variedad de festividades, música y actividades culturales, en una celebración que busca consolidar la economía local y salvaguardar manifestaciones tradicionales de los pueblos originarios.

De acuerdo con datos difundidos al cierre del desfile, el operativo de seguridad contó con la presencia de más de mil 700 efectivos provenientes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Policía Municipal, quienes participaron en la vigilancia de actividades.

La medida tuvo como finalidad central garantizar la integridad tanto de los asistentes como de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, quien encabezó el evento junto a su equipo y autoridades estatales

Según señaló Quiroz García, la edición de este año incluyó homenajes relevantes a Manzo Rodríguez, incluyendo la instalación de un sombrero gigante en el acceso a los portales y en el escenario principal, recordando su arraigada participación en las festividades.

Tianguis Artesanal impulsará economía de comunidades originarias

El evento no solo representa una de las principales expresiones culturales de Michoacán, sino que también aspira a generar una importante derrama económica para los artesanos y sus familias. Las piezas elaboradas por integrantes de más de mil 500 comunidades se exhiben y comercializan en espacios emblemáticos como la Plaza Morelos, la Plaza Mártires de Uruapan, la Pérgola Municipal, La Huatápera y varias calles del centro de la ciudad.

El Ayuntamiento de Uruapan ha enfatizado la importancia de no regatear a los artesanos, colocando carteles en diversos puntos del Centro Histórico y reiterado este mensaje en ruedas de prensa, como expresó la alcaldesa Quiroz García: “lo que buscamos es generar una derrama económica importante para las artesanas y artesanos”.

Actividades culturales y gastronómicas reconocidas por UNESCO complementan el tianguis

La programación del tianguis incluye presentaciones culturales en recintos destacados como el Centro Cultural Fábrica de San Pedro (CCFSP) y la tradicional muestra gastronómica, encabezada por las cocineras tradicionales en la Plaza de la Ranita. Los platillos ofrecidos por este grupo han alcanzado distinciones internacionales, tras ser reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

El Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos concluirá el 12 de abril, manteniendo durante su duración una oferta de actividades que fusionan el arte popular, la gastronomía y la convivencia comunitaria para visitantes y residentes, y afianzando a Michoacán como referente nacional en riqueza cultural y tradición artesanal.