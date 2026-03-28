¿Cuánto costarán las casetas en México en Semana Santa 2026? Estos son los precios actualizados

SICT recomienda medidas de seguridad para viajar en carreteras durante diciembre (SICT)

Durante la temporada vacacional de Semana Santa 2026, miles de automovilistas se preparan para salir de la capital hacia destinos turísticos como Acapulco, Cuernavaca o Valle de Bravo.Sin embargo, más allá del combustible o el hospedaje, uno de los gastos que más impactará el presupuesto será el pago de casetas.

Las tarifas actualizadas de autopistas para este 2026 reflejan incrementos y consolidan al peaje como un costo fijo relevante en cualquier viaje por carretera. Dependiendo del destino, el número de plazas de cobro y la distancia recorrida, el gasto puede variar de forma considerable, alcanzando incluso más de mil pesos en trayectos largos de ida y vuelta.

La nueva tabla de tarifas, actualizada para el periodo vacacional de Semana Santa 2026, busca transparentar los gastos que deberán asumir los automovilistas. Es importante considerar los precios que tendrán los viajes desde CDMX a destinos cercanos en esta temporada.

Viaje a Acapulco

Llegar a Acapulco desde la Ciudad de México supone un gasto total aproximado de mil 378 pesos en peajes, distribuidos en cinco casetas obligatorias en el trayecto de ida y vuelta.

La suma responde a los pagos en los siguientes puntos:

Tlalpan (149 pesos)

Alpuyeca (95 pesos)

Paso Morelos (200 pesos)

Palo Blanco (82 pesos)

La Venta (163 pesos)

Esta podría ser la playa más hermosa de todo Acapulco. Créditos: Cuarto Oscuro/Marino D. Valdez

La cifra es relevante para quienes viajan hacia el destino turístico desde el centro del país, ya que el costo contempla exclusivamente el traslado carretero y no otros gastos asociados al viaje.

Acapulco concentra una alta afluencia de visitantes provenientes de la capital y zonas aledañas, particularmente durante periodos vacacionales. El precio de las casetas es un factor clave en la planeación del viaje para quienes buscan salir de la rutina por carretera.

Casetas a Valle de Bravo

Otro de los destinos populares esta Semana Santa se encuentra en el Estado de México. Famoso por sus hermosos paisajes boscosos y clima templado durante todo el año. Valle de Bravo es una excelente opción para vacacionar, pues se encuentra a sólo 2 horas de la CDMX.

Los costos de las casetas para llegar al pueblo mágico son:

México-La Marquesa-Csta Marquesa C23 (111 pesos)

La Marquesa (72 pesos)

Lerma-Atlacomulco (107 pesos)

La Hortaliza – La Hortaliza – Csta (177 pesos)

Valle de Bravo (133 pesos)

Ésta es la ruta alterna para llegar a Cuernavaca sin atravesar la autopista Crédito: Cuartoscuro

Escapada a Cuernavaca

Si bien Acapulco es el favorito, una opción más asequible y cercana es en el estado de Morelos. Cuernavaca se encuentra a 1 hora y media de la CDMX y solamente hay que atravesar la caseta México-Cuernavaca, misma que tiene un costo de 149 pesos.