Fiscalía de Michoacán apela la liberación de 11 policías de Ecuandureo presuntamente vinculados al CJNG

Los 11 elementos fueron detenidos el 23 de febrero y posteriormente puestos en libertad condicional. (SSP Michoacán)

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) presentó un recurso de apelación tras la liberación de 11 policías municipales de Ecuandureo, acusados de servir como informantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante los bloqueos que siguieron al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Once elementos, incluido el director de Seguridad Pública Municipal, enfrentaban acusaciones por su presunta responsabilidad en conductas delictivas, entre ellas la posesión de droga. Un juez determinó que los datos de prueba presentados eran insuficientes, por lo que los imputados quedaron en libertad condicional mientras continúa el proceso judicial.

El Poder Judicial de Michoacán informó que el caso se encuentra ya en segunda instancia y será revisado por una magistratura penal, según un comunicado difundido el pasado viernes 27 de marzo.

De acuerdo con reportes previos de este medio, los once uniformados fueron detenidos en la región de Zamora a bordo de una patrulla oficial, en posesión de drogas e insignias relacionadas con el CJNG.

Comunicado oficial del Poder Judicial de Michoacán sobre la apelación

La FGE interpuso un recurso de apelación contra la resolución judicial que permitió la liberación de 11 policías municipales de Ecuandureo. El Poder Judicial de Michoacán informó que el caso ya fue turnado a una magistratura penal en segunda instancia, la cual revisará el expediente y emitirá una nueva determinación conforme a derecho.

Además, el comunicado del Poder Judicial señala que el Tribunal de Disciplina Judicial, organismo encargado de vigilar e investigar el desempeño de los servidores públicos judiciales, está atento al proceso.

La autoridad judicial reiteró su compromiso de actuar con profesionalismo y apego a la ley, garantizando una justicia cercana y efectiva para la ciudadanía.

Lo que se sabe del caso de los policías de Ecuandureo y su presunta relación con el CJNG

Once policías municipales de Ecuandureo, entre ellos el director de Seguridad Pública, fueron detenidos tras los bloqueos y hechos violentos registrados en la región luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG.

De acuerdo con reportes previos de la Fiscalía de Michoacán, los agentes fueron capturados en la zona de Zamora a bordo de una patrulla oficial; durante su detención se les hallaron drogas y objetos relacionados con la organización criminal, como parches alusivos al CJNG.

Las investigaciones indican que los policías informaban sobre los movimientos de fuerzas estatales y federales mediante grupos de WhatsApp vinculados al CJNG, con el objetivo de facilitar los bloqueos y ataques ordenados tras la muerte de “El Mencho”. Ninguno de los detenidos estaba registrado ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las investigaciones indican que los elementos municipales fueron detenidos por agentes de la Guardia Nacional cuando realizaban un bloqueo. (Anayeli Tapia/Infobae)

Posterior a la detención, el alcalde de Ecuandureo, Jorge Luis Estrada Garibay, declaró que desconocía los presuntos vínculos de los agentes con el crimen organizado y explicó que la corporación policial ya estaba conformada antes del inicio de su administración.

Tras la liberación de los 11 elementos, el fiscal del estado, Carlos Torres Piña, reveló durante entrevistas detalles del proceso judicial. Entre ellos, destacó que un juez negó en dos ocasiones la solicitud de la fiscalía para incorporar elementos clave a la investigación, como la revisión de los dispositivos de los detenidos, lo que provocó retrasos significativos en el desarrollo del caso.