México vs Portugal EN VIVO: así se vive el histórico partido inaugural del estadio Ciudad de México

La Selección Mexicana se alista para un choque de alto nivel frente a Portugal , en el marco de la reinauguración del Estadio Azteca . Este encuentro servirá como una de las últimas pruebas antes del Mundial 2026 y, según reportes desde la concentración, Javier Aguirre ya tendría un once titular definido .

La Selección Mexicana se alista para enfrentarse a Portugal en la renovada cancha del Estadio Banorte , en cuestión de días, el equipo dirigido por Javier Aguirre inaugurará la nueva etapa del Estadio Azteca , inmueble que se sometió a una remodelación que se alargó por un año y 10 meses.

La presidenta de México , Claudia Sheinbaum , sorprendió nuevamente a los aficionados al futbol al anunciar que regalará boletos para el partido amistoso entre México y Portugal , programado para este sábado en el legendario Estadio Azteca .

Este sábado 28 de marzo, la Ciudad de México ofrecerá un servicio especial de trolebús para los asistentes al partido México vs Portugal .

A pocas horas de la histórica reinauguración del Estadio Azteca con el partido México vs Portugal , los trabajos en el CETRAM Huipulco han definido el nuevo rostro de la movilidad en el sur de la capital.

La expectativa por la reapertura del mítico Estadio Azteca se ha intensificado en las últimas horas, no sólo por las mejoras estructurales que se han implementado, sino también por el espectáculo tecnológico que acompañará el regreso del recinto.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ( SGIRPC ) de la Ciudad de México emitió un aviso especial para el pronóstico del clima para el partido de México vs Portugal de este sábado 28 de marzo .

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México , Clara Brugada , indicó que no acudirá al Estadio Azteca en la capital del país para el partido de México vs Portugal .

Una fotografía publicada esta tarde por Cristiano Ronaldo en sus redes bastó para encender la polémica a pocas horas del enfrentamiento entre México y Portugal en el Estadio Ciudad de México .

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México , Clara Brugada , indicó que no acudirá al Estadio Azteca en la capital del país para el partido de México vs Portugal .

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