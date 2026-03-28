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México vs Portugal EN VIVO: así se vive el histórico partido inaugural del estadio Ciudad de México

Sigue por Infobae México la previa del encuentro amistoso en el Estadio Azteca entre el Tricolor y los lusitanos

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16:35 hsHoy

Sigue el ejemplo de Sheinbaum: Brugada no acudirá al Estadio Azteca, CDMX, verá el México vs Portugal desde el Zócalo

La mandataria capitalina también dio su pronóstico del encuentro que tendrán el Tri y Portugal este sábado 28 de marzo

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, declaró que el partido se transmitirá en el Zócalo de la capital del país en una pantalla gigante. Foto: X/@GobCDMX.
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, declaró que el partido se transmitirá en el Zócalo de la capital del país en una pantalla gigante. Foto: X/@GobCDMX.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, indicó que no acudirá al Estadio Azteca en la capital del país para el partido de México vs Portugal.

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16:35 hsHoy

Cristiano Ronaldo desata críticas tras reportarse con el Al-Nassr a horas del México vs Portugal

La histórica reapertura del Coloso de Santa Úrsula perdió la asistencia del astro portugués, al quedar descartado por lesión

La ausencia de Cristiano Ronaldo, por motivos médicos, opaca el esperado duelo internacional y enciende la inconformidad de quienes agotaron los boletos para presenciar al atacante. crédito Al-Nassr
La ausencia de Cristiano Ronaldo, por motivos médicos, opaca el esperado duelo internacional y enciende la inconformidad de quienes agotaron los boletos para presenciar al atacante. crédito Al-Nassr

Una fotografía publicada esta tarde por Cristiano Ronaldo en sus redes bastó para encender la polémica a pocas horas del enfrentamiento entre México y Portugal en el Estadio Ciudad de México.

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16:22 hsHoy

Sigue el ejemplo de Sheinbaum: Brugada no acudirá al Estadio Azteca, CDMX, verá el México vs Portugal desde el Zócalo

La mandataria capitalina también dio su pronóstico del encuentro que tendrán el Tri y Portugal este sábado 28 de marzo

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, declaró que el partido se transmitirá en el Zócalo de la capital del país en una pantalla gigante. Foto: X/@GobCDMX.
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, declaró que el partido se transmitirá en el Zócalo de la capital del país en una pantalla gigante. Foto: X/@GobCDMX.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, indicó que no acudirá al Estadio Azteca en la capital del país para el partido de México vs Portugal.

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16:17 hsHoy

México vs Portugal: CDMX emite aviso especial por pronóstico de vientos y lluvias para el partido del sábado 28 de marzo

Protección Civil reveló cuál será el clima durante el encuentro entre el Tri y la Selección de Portugal en el Estadio Azteca de la Ciudad de México

Protección Civil emitió un aviso especial por el pronóstico para este sábado 28 de marzo. . FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM
Protección Civil emitió un aviso especial por el pronóstico para este sábado 28 de marzo. . FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México emitió un aviso especial para el pronóstico del clima para el partido de México vs Portugal de este sábado 28 de marzo.

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16:09 hsHoy

Así será el show de luces y sonido en la reinauguración del Estadio Azteca

Un espectacular despliegue de luces LED, pantallas exteriores y un sistema de sonido totalmente renovado convertirán al Coloso de Santa Úrsula en referente mundial

La reapertura del mítico Estadio Azteca incluirá un show de iluminación digital e innovaciones acústicas que buscan posicionar al recinto como un estandarte rumbo a la Copa Mundial 2026. (X/ @miseleccionmx)
La reapertura del mítico Estadio Azteca incluirá un show de iluminación digital e innovaciones acústicas que buscan posicionar al recinto como un estandarte rumbo a la Copa Mundial 2026. (X/ @miseleccionmx)

La expectativa por la reapertura del mítico Estadio Azteca se ha intensificado en las últimas horas, no sólo por las mejoras estructurales que se han implementado, sino también por el espectáculo tecnológico que acompañará el regreso del recinto.

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16:03 hsHoy

Estas son las mejoras en el Cetram Huipulco a horas de la reinauguración del Estadio Azteca

El Coloso de Santa Úrsula volverá a abrir sus puertas a los aficionados para el partido de preparación México vs Portugal rumbo al Mundial 2026

Las nuevas banquetas, señalización y un puente peatonal accesible revolucionan el acceso de los aficionados al Estadio Azteca. (FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO)
Las nuevas banquetas, señalización y un puente peatonal accesible revolucionan el acceso de los aficionados al Estadio Azteca. (FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO)

A pocas horas de la histórica reinauguración del Estadio Azteca con el partido México vs Portugal, los trabajos en el CETRAM Huipulco han definido el nuevo rostro de la movilidad en el sur de la capital.

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15:59 hsHoy

Servicio especial de trolebús para el partido México vs Portugal: estas son las rutas para llegar al Estadio Ciudad de México

Habrá movilidad integrada con el metro CDMX y Metrobús

Autoridades de la CDMX podrán rutas de trolebús para que aficionados puedan llegar al partido México-Portugal (Crédito: Cuartoscuro)
Autoridades de la CDMX podrán rutas de trolebús para que aficionados puedan llegar al partido México-Portugal (Crédito: Cuartoscuro)

Este sábado 28 de marzo, la Ciudad de México ofrecerá un servicio especial de trolebús para los asistentes al partido México vs Portugal.

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15:56 hsHoy

Sheinbaum regala boletos para el partido de México contra Portugal: así puedes participar

La dinámica, anunciada a través de la cuenta de Instagram de la mandataria, señala que la convocatoria está dirigida a estudiantes de bachillerato

La presidenta sorprendió al lanzar una dinámica especial para obsequiar entradas al partido entre la Selección Mexicana y Portugal. (Especial)
La presidenta sorprendió al lanzar una dinámica especial para obsequiar entradas al partido entre la Selección Mexicana y Portugal. (Especial)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sorprendió nuevamente a los aficionados al futbol al anunciar que regalará boletos para el partido amistoso entre México y Portugal, programado para este sábado en el legendario Estadio Azteca.

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15:53 hsHoy

Así reaccionó Javier Aguirre a las instalaciones del Estadio Ciudad de México para el duelo ante Portugal

El técnico de la Selección Mexicana compartió sus impresiones de su visita al inmueble que reabrirá sus puertas después de un año y 10 meses de obras

Así reaccionó Javier Aguirre a las instalaciones del Estadio Ciudad de México para el duelo ante Portugal (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)
Así reaccionó Javier Aguirre a las instalaciones del Estadio Ciudad de México para el duelo ante Portugal (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

La Selección Mexicana se alista para enfrentarse a Portugal en la renovada cancha del Estadio Banorte, en cuestión de días, el equipo dirigido por Javier Aguirre inaugurará la nueva etapa del Estadio Azteca, inmueble que se sometió a una remodelación que se alargó por un año y 10 meses.

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15:52 hsHoy

Con Fidalgo y Quiñones: posible alineación de México para enfrentar a Portugal

Aguirre otorgaría confianza a figuras sobresalientes por su rendimiento europeo, buscando contrarrestar a las estrellas lusitanas

El conjunto tricolor saltaría al campo del Coloso de Santa Úrsula con una alineación que mezcle experiencia y juventud, destacando apariciones como las de Fidalgo, Quiñones, Lira y Rangel. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)
El conjunto tricolor saltaría al campo del Coloso de Santa Úrsula con una alineación que mezcle experiencia y juventud, destacando apariciones como las de Fidalgo, Quiñones, Lira y Rangel. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)

La Selección Mexicana se alista para un choque de alto nivel frente a Portugal, en el marco de la reinauguración del Estadio Azteca. Este encuentro servirá como una de las últimas pruebas antes del Mundial 2026 y, según reportes desde la concentración, Javier Aguirre ya tendría un once titular definido.

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