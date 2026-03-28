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Plan B llega con error a San Lázaro: Kenia López Rabadán se dice sin facultades para corregirlo

Pese a eliminar del plan lo referente a adelantar la revocación de mandato, el tema se mantuvo en el título

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El Plan B de Sheinbaum avanza, pero sin lo referente a la revocación de mandato.
El Plan B de Sheinbaum avanza, pero sin lo referente a la revocación de mandato.

La minuta del “Plan B” electoral enviada por el Senado llegó a la Cámara de Diputados con un error en el título, informó la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán.

El encabezado del documento, recibido este 28 de marzo, menciona lo relacionado con la revocación de mandato, aunque esa figura ya había sido eliminada en instancias previas, según expuso la legisladora en conferencia de prensa en San Lázaro.

En relación al siguiente paso legislativo, la minuta fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral, que contarán con cinco días para analizar el dictamen.

“Así fue remitida por la Cámara de origen, por el Senado de la República, y evidentemente no tengo la facultad de poder modificar un título; no obstante, claramente el título es erróneo, porque sabemos que los documentos que fueron aprobados tienen que ver con los artículos 115, 116 y 134. No fue aprobado el artículo constitucional que modificaba la figura de revocación de mandato en tanto a sus fechas”, comentó.

López Rabadán indicó, conforme a los tiempos previstos, que la discusión en comisiones podría realizarse el 7 de abril, pasar al pleno el 8 y quedar resuelta el 9 de abril.

¿El error fue intencional?

Kenia López Rabadán (Cámara de Diputados)
Kenia López Rabadán (Cámara de Diputados)

La diputada del PAN negó que el error se debiera a una maniobra premeditada e insistió en que lo ocurrido fue consecuencia de una falta técnica en el trámite legislativo, sin dolo político.

Destacó que el contenido del documento se limita a las reformas de los artículos 115, 116 y 134, sin abordar ningún cambio sobre la revocación de mandato.

Consultada sobre las inquietudes laborales planteadas por autoridades electorales, López Rabadán reconoció el derecho de estos funcionarios a fijar postura y la posibilidad de ser escuchados en el proceso

Así fue la aprobación del Plan B

Adán Augusto López, Senador de Morena, dialoga con los senadores del PT, Alberto Anaya y Giovanna Bañuelos, durante la discusión del "Plan B" en el Senado. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro.
Adán Augusto López, Senador de Morena, dialoga con los senadores del PT, Alberto Anaya y Giovanna Bañuelos, durante la discusión del "Plan B" en el Senado. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro.

El Senado de la República aprobó el Plan B de la reforma electoral propuesto por Claudia Sheinbaum luego de más de seis horas de debate, en una sesión caracterizada por disputas políticas, intervenciones intensas y negociaciones de último minuto.

Este avance legislativo elimina de la iniciativa original cualquier cambio sobre la revocación de mandato, descartando así la posibilidad de adelantarla a 2027.

El dictamen final, emitido tras un prolongado debate y presentado a la Cámara de Diputados pasada la medianoche, quedó definido por la exclusión del artículo 35 constitucional, que buscaba habilitar al Ejecutivo para promover y adelantar el proceso de revocación presidencial. La reforma registrada mantiene la consulta ciudadana para el cuarto año de mandato, ubicando el proceso en 2028.

La votación resultó en 87 votos a favor y 41 en contra, alcanzando la mayoría calificada. El respaldo del Partido del Trabajo (PT) fue esencial para el bloque oficialista, integrado también por Morena y el Partido Verde Ecologista de México.

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