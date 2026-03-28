Clara Brugada invita a ver el partido México vs Portugal en el Zócalo con pantallas gigantes

El México vs Portugal será transmitido en el Zócalo CDMX (Jefatura Gobierno CDMX)

Con un video colgado en sus redes sociales, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, invitó a los capitalinos a ver el partido amistoso entre México y Portugal. En su publicación, la mandataria escribió:

“Nos vemos a las 7:00 pm en el Zócalo capitalino para disfrutar del partido México vs Portugal. Vivamos juntas y juntos el primer Festival Futbolero en la Ciudad Más Deportiva”.

Foto: X/@GobCDMX.

En el video, Clara Brugada expresa: “Amigas y amigos, recuerden que hoy juega nuestra Selección de México y Portugal, así que te espero en el primer festival futbolero en el Zócalo, con pantallas gigantes y un gran ambiente, ahí vamos a disfrutar este primer partido, no te olvides”.

El Zócalo se ha convertido en el epicentro de diversos eventos culturales, desde proyecciones de cine hasta conciertos masivos, ahora, con el mundial en México a la vuelta de la esquina, también se ha habilitado para eventos relacionados con el deporte.

Super operativo en el Zócalo para el partido México vs Portugal

Operativo Vial Estadio Banorte Seguridad partido México vs Portugal CDMX @OVIALCDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha dispuesto un operativo de gran escala para este sábado 28 de marzo, cuando el Estadio Azteca será escenario del partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal, programado para las 19:00 horas. Más de 4 mil policías estarán desplegados en el recinto y sus alrededores, como parte de la estrategia de seguridad denominada “Estadio Seguro”.

El dispositivo contempla la utilización de dos drones y un helicóptero para vigilar tanto el interior como el perímetro del estadio. Además, el plan incluye la presencia de cuatro ambulancias y dos motoambulancias, junto a equipos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), preparados para responder ante cualquier emergencia durante el evento deportivo.

Durante el encuentro, la SSC implementará otra operación simultánea en el Zócalo capitalino, donde se instalarán pantallas gigantes para la transmisión en vivo del partido. Para este punto, se sumarán 2 mil 855 policías adicionales, con el objetivo de reforzar la vigilancia por la esperada concentración de aficionados y turistas en el Centro Histórico.

La pregunta sobre cómo se garantizará la seguridad el día del partido encuentra respuesta en la magnitud del operativo: más de 4 mil efectivos, recursos tecnológicos y personal médico estarán distribuidos entre el Estadio Azteca y el Zócalo, asegurando el control de accesos, la prevención de incidentes y la atención oportuna de emergencias médicas.