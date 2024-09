Así fue el gol de Jared Borgetti que impresionó al gran Gialuigi Buffon en 2002 | VIDEO

Tan solo dos goles en su carrera lo dejaron sin poder reaccionar y el del mexicano fue uno de ellos. (REUTERS/Lee Smith)

Durante su visita a México para un partido de exhibición, el exportero italiano Gianluigi Buffon permaneció en nuestro país un par de días más en donde realizó una serie de paseos y entrevistas. Sin embargo, para los fanáticos mexicanos un tema al que siempre está ligado es al mítico gol de cabeza que recibió por parte del delantero mexicano Jared Borgetti, mismo qe recordó de una manera muy especial.

Fue en una plática con Monterrey World Cup 2026 en donde la pregunta obligada le hizo recordar el partido de fase de grupos entre México e Italia en Corea-Japón 2002, el primer mundial con dos países como sede.

De forma inesperada, el exjugador de la Juventus no ha olvidado ese encuentro y, sobre todo, la diana que el de Culiacancito hizo al realizar un movimiento de cabeza digno del más alto nivel futbolístico en la historia de este deporte, descripción con la que coincidió el europeo.

“¡Mamma Mia! Fue uno de los goles más bonitos que me marcaron. Recuerdo la chilena de Cristiano Ronaldo en el Juventus contra Real Madrid y el gol de Borgetti. Son los únicos dos goles que me anotaron durante mi carrera y no entendí lo que estaba pasando. Fue algo muy extraño”, relató.

“Normalmente, incluso cuando te marcan, entiendes cómo se desarrolla la jugada, cómo dispara el atacante, cómo será la definición. Pero estos dos goles, el revés de Ronaldo y el cabezazo de Borgetti, no los entendí. Te sorprende porque no esperas que algo así suceda”

El histórico arquero de la Selección Italiana reconoció que fue uno de los pocos goles que lo dejaron impresionado. Redacción: México Categoría: Deportes

El gol que descontroló a Buffon

Siendo uno de los arqueros más reconocidos en la historia del fútbol internacional, el capitán de la Azzurra es uno de los personajes más calificados para hablar sobre la belleza de este deporte. Sin embargo, durante un partido contra México quedó totalmente confundido.

Corría el minuto 33 de la primera parte en el tercer partido de la fase de grupos del Mundial Corea-Japón 2002 cuando el ídolo de América, Cuauhtémoc Blanco, mandó un centro al área italiana para intentar conectar con el solitario Jared Borgetti. Ahí, el originario de Sinaloa no dudó en hacer un movimiento extraordinario con la cabeza dejando boquiabiertos a Gianluigi Buffon y al propio Paolo Maldini quien no pudo contener su ataque, dándole a nuestro país uno de los goles con mejor técnica de la historia.

Esta anotación dejó huella en el guardameta italiano quien considera que es uno de los más bonitos que recibió. Crédito: TV Azteca

¿Qué hizo ‘Gigi’ Buffon con Italia?

Gianluigi Buffon, uno de los mejores porteros en la historia del fútbol, tuvo una carrera impresionante con la Selección Italiana. A lo largo de sus más de 20 años defendiendo la portería de la Azzurra, Buffon acumuló numerosos logros y récords. A continuación, se destacan sus principales hitos con la selección:

1. Campeón del Mundial 2006

- Copa Mundial de la FIFA 2006 (Alemania): Buffon fue una de las piezas clave del equipo que se coronó campeón del mundo, siendo fundamental en la sólida defensa de Italia. Solo recibió dos goles en todo el torneo, uno de ellos fue un autogol y el otro un penalti. En la final contra Francia, Buffon realizó varias paradas cruciales y, en los penales, ayudó a que Italia lograra su cuarto título mundial.

2. Subcampeón de la Eurocopa 2012

- Eurocopa 2012: Buffon fue el capitán de Italia en este torneo, liderando al equipo hasta la final. Aunque Italia perdió ante España 4-0, Buffon fue una de las figuras clave en la campaña italiana.

3. Subcampeón de la Eurocopa 2000

- Fue convocado para la Eurocopa 200, pero no pudo participar en el torneo debido a una lesión justo antes del inicio. Italia llegó a la final, donde perdió ante Francia. Aunque no jugó, formaba parte de ese equipo que casi logra el título.

4. Participaciones en Mundiales y Eurocopas

- Participó en 5 Copas del Mundo (1998, 2002, 2006, 2010 y 2014), igualando el récord de más mundiales jugados por un futbolista. Su destacada actuación en el Mundial 2006 le valió el reconocimiento mundial como uno de los mejores porteros de todos los tiempos.

- Participó en 4 Eurocopas (2004, 2008, 2012 y 2016), llevando a Italia a la final en 2012.

Fue uno de los jugadores fundamentales para que el 'calcio' italiano se coronara como la mejor selección del planeta en 2006. (EF)

5. Récord de Imbatibilidad

- Durante el Mundial de 2006, Buffon mantuvo su portería sin recibir goles por 453 minutos consecutivos, siendo un factor determinante en el éxito del equipo.

6. Medalla de Bronce en la Copa Confederaciones 2013

- Buffon y la selección italiana terminaron en tercer lugar en la Copa Confederaciones 2013 en Brasil, venciendo a Uruguay en los penales tras empatar 2-2 en el tiempo regular y extra. Buffon fue clave en la tanda de penales, deteniendo tres lanzamientos.

7. Capitán de la Selección

- Fue nombrado capitán de la selección italiana tras el retiro de Fabio Cannavaro en 2010. Llevó el brazalete de capitán hasta su retiro de la selección en 2018, liderando a Italia con gran autoridad y respeto.

8. Mayor número de partidos con la Selección Italiana

- Buffon posee el récord de mayor cantidad de partidos jugados con la selección italiana. Disputó 176 encuentros entre 1997 y 2018, superando el récord anterior de Paolo Maldini.

9. Otros logros destacados

- Ayudó a Italia a clasificar a varias Copas del Mundo y Eurocopas. Su consistencia, liderazgo y habilidad para realizar paradas cruciales en momentos importantes lo convirtieron en una leyenda del fútbol italiano y mundial.