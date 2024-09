“Lo quiso penetrar”: éste fue el ácido comentario de JC Chávez durante la pelea del Canelo Álvarez que se hizo viral

El gran campeón se llevó el combate por la forma tan genuina de narrar las peleas de box. (IG JC Chávez)

Como es costumbre, el boxeo mexicano nuevamente se hizo presente durante la víspera del Grito de Independencia en México con el encuentro entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Edgar Berlanga en Las Vegas, Nevada. Sin embargo, aunque el jalisciense tuvo una de sus mejores peleas, fue Julio César Chávez quien acaparó los reflectores por su peculiar forma de narrar en enfrentamiento.

El evento fue transmitido por TV Azteca, en su extensión de Box Azteca donde participa el legendario boxeador. Ahí el campeón mexicano aporta con su conocimiento y experiencia algunos comentarios y opiniones sobre las acciones arriba del ring.

Pero uno de los momentos que más llamaron la atención de los fanáticos fue cuando ‘El César del boxeo’ declaró que Canelo “lo quiso penetrar” refiriéndose a la guardia del peleador estadounidense Edgar Berlanga durante el doceavo round, frase que hizo reír a sus compañeros de transmisión, pero que no tardó en aclarar.

El 'champ' es conocido por no guardarse nada pese a estar en televisión abierta. Crédito: Box Azteca

Los momentos más icónicos de JC Chávez en la pelea

Julio César Chávez protagonizó varios episodios que rápidamente se volvieron virales por su espontaneidad. Mientras su compañero Ayala realizaba un anuncio publicitario relacionado con apuestas, Chávez, fiel a su estilo, no pudo evitar comentar de manera despreocupada: “Le voy a meter, chin… a su madre”, en referencia a que estaba dispuesto a apostar por uno de los peleadores. El comentario, aunque sorpresivo, generó risas inmediatas entre los presentes en la mesa de transmisión, y el propio “César del Boxeo” se unió a las carcajadas tras su ocurrencia.

El humor no fue lo único que marcó la intervención de Chávez en la pelea, ya que más adelante, en el octavo round, el legendario excampeón mexicano no pudo contener su molestia ante una acción antideportiva del boxeador puertorriqueño Edgar Berlanga. Berlanga, en un intento por desestabilizar al tapatío, dejó caer la cabeza de manera intencional en lo que claramente era un intento de conectar un cabezazo, una maniobra que Chávez, conocido por su defensa del fair play, no dejó pasar desapercibida.

El narrador Rodolfo Vargas fue el primero en señalar lo ocurrido al comentar: “¡Se fue con un cabezazo Berlanga!”, a lo que un incrédulo Chávez respondió con sorpresa: “¿Ah, sí? ¿Le tiró un cabezazo, Rodo? ¡Qué cul…!”. Con esta expresión, el excampeón dejó en claro su desaprobación por ese tipo de comportamientos, enfatizando que para él, las acciones sucias no tienen cabida en el boxeo.

Estos momentos, que mezclaron tanto el humor como la indignación de Chávez, quien una vez más muestra su carácter auténtico y pasional, cualidades que lo han convertido en una de las voces más queridas y respetadas dentro del mundo del boxeo.