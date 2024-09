Estados Unidos deja fuera de la Copa del Mundo a la Selección Nacional de México Femenil

La Selección Nacional de México Femenil termina su aventura por la Copa del Mundo sub 20 en Colombia/ Captura de pantalla

La Selección Nacional de México Femenil termina su aventura por la Copa del Mundo sub 20 en Colombia. Las dirigidas por Ana Laura Galindo se enfrentaron a su similar de Estados Unidos en búsqueda de un boleto a los cuartos de final. Sin embargo, la escuadra de las barras y las estrellas frenaron el sueño de la escuadra azteca al imponerse en los minutos finales del encuentro.

El encuentro que es visto como uno de los clásico a nivel de selecciones reunió a una potencia mundial del balompié femenil, con una selección que ha ido en crecimiento. Estados Unidos partía como una de las candidatas para llegar a la final del torneo y al derrotar a México continúan con la condición de favoritas dentro del campeonato. Sin embargo, la selección Azteca vendió cara la derrota e hizo temblar a las norteamericanas.

El partido se jugó en la cancha del Estadio Nemesio Camacho “El Campín”, en Bogotá. Las hostilidades arrancaron rápidamente y la primera anotación llegó a los diez minutos gracias a Pietra Tordin. No obstante las mexicanas no bajaron los brazos y 12 minutos después ponían la igualdad en el marcador gracias a Valeria Vargas. La felicidad no duró mucho porque al 27 nuevamente las norteamericanas se adelantaron después de que Allyson Sentnor mandara a guardar el balón a la red. Montserrat Saldivar puso otra vez el empate para México.

Los primeros 45 minutos finalizaron con un empate en el marcador, todas las anotaciones que se vivieron en la primera parte fallaron en el segundo tiempo. Después de 90 minutos las dirigidas por Ana Laura Galindo lograron igualar las cosas con su similar de Estados Unidos. En el tiempo extra las norteamericanas impusieron sus condiciones y aprovecharon un error en la salida de las mexicanas para que Jordynn le diera el pase a los cuartos de final a Estados Unidos.

En los instantes finales la portera azteca Mariángela Medina Martinez, que había ingresado de cambio, logró detener una pena máxima a favor de Estados Unidos. Sin embargo, esto no fue suficiente ya que las mexicanas no lograron igualar el marcador. Con eso se terminaron las esperanzas de las seleccionadas.

El combinado Tricolor rompe la concentración y regresa el jueves 12 de septiembre a México, después de esto, cada jugadora debe volver al club dueño de sus derechos para sumarse a la temporada. México tuvo una gran participación ya que pusieron a temblar a una de las potencias mundiales en el futbol femenil, esto demuestra el amplio crecimiento que ha tenido el país en este apartado dentro del deporte.

Este fue el 11 de México en los Octavos de final de la Copa del Mundo sub 20

Portería: Cota Muñoz

Defensas: Michel Jacquelin Fong, Ana Mendoza González, Natalia Judith Colín Ruiz y Espinoza Parra.

Mediocampistas: Julia Yareli Valadez, Fátima Servin y Alice Soto.

Delanteras: Valerie Vargas, Montserrat Saldívar y García Ramírez

Declaraciones después del partido

Después del partido, las protagonistas del encuentro brindaron algunas declaraciones sobre lo sucedido en los 120 minutos. La entrenadora de la escuadra mexicana aseguró que estaba muy orgullosa de lo que sus jugadoras hicieron dentro de la cancha y que mostraron el progreso que ha tenido la selección. De igual manera, considera que muchas de estas jugadoras están listas para dar el brinco a la selección mayor.

“Que sigan creyendo en ellas porque tenemos mucho talento en México. Hoy dieron muestras importantes de todo lo que pueden hacer dentro del campo y que esa unión que se ha mostrado en todo el torneo que siga siendo parte de ellas”, declaró la entrenadora nacional.

Sobre el resultado asegura que compitieron de igual a igual/ Captura de pantalla

Por su parte, la capitana azteca Fátima Servin mencionó " Estoy muy orgullosa de mis compañeras, al final creó que luchamos hasta el final. A veces el resultado no se nos da como quisiéramos”. Sobre el resultado asegura que compitieron de igual a igual y que pese a que este deporte es injusto la derrota es parte del proceso.