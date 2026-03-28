Arriban las embarcaciones que estaban perdidas al puerto de La Habana, Cuba

La llegada de las embarcaciones fue confirmada este 28 de marzo por la Marina. Crédito: Marina

Las embarcaciones tipo catamarán “Friendship” y “Tiger Moth” arribaron y atracaron de manera segura en el puerto de La Habana, Cuba, tras permanecer extraviadas durante ocho días en aguas del Caribe.

Entre ambas naves había nueve tripulantes de distintas nacionalidades y cargamento de ayuda humanitaria, los cuales zarparon desde la Isla Mujeres, perteneciente al estado de Quintana Roo, el pasado 20 de marzo, sin que se tuviera confirmación de su llegada en las fechas previstas.

La localización y rescate se lograron mediante la intervención de la Secretaría de Marina (Marina), que activó el Plan Marina en su componente de Búsqueda y Rescate (SAR) para dar seguimiento a la travesía.

Las imágenes compartidas registraron la llegada de las embarcaciones al puerto de la isla, donde la Marina las escoltó con una embarcación oficial.

En un comunicado previo a su arribo, la institución confirmó que las tripulaciones se encontraban en buen estado de salud y que la demora en su arribo obedeció a condiciones meteorológicas adversas, principalmente vientos desfavorables.

Búsqueda aérea y localización de los veleros

Según reportes oficiales, emitidos por la Marina, el pasado 27 de marzo una aeronave tipo Persuader de la Armada de México, en funciones de Guardia Costera, avistó a los catamaranes a aproximadamente 80 millas náuticas al noroeste de Cuba (148 km), confirmando su identidad.

Las embarcaciones transportaban ayuda humanitaria desde Quintana Roo. (Cortesía)

Tras establecer comunicación con el capitán de una de las embarcaciones, las autoridades corroboraron el buen estado de los tripulantes y descartaron emergencias médicas.

De acuerdo con la institución, durante las labores de búsqueda se desplegaron unidades aéreas y navales, además de mantener coordinación interinstitucional e internacional con centros de rescate y autoridades marítimas.

Además, la institución señaló que la trayectoria estimada de las embarcaciones y las condiciones oceanográficas fueron permanente monitoreadas mientras se realizaba la operación.

Reportes previos a la llega a Cuba

Según un comunicado emitido por la Marina la mañana de este 28 de marzo -previo a la llegada a Cuba-, la institución notificó a los países de origen de los tripulantes sobre el hallazgo y el estado de salud de sus ciudadanos.

Además, se dispuso el acompañamiento de una unidad de superficie de la Armada de México para asegurar el arribo seguro al puerto cubano, la cual aparece en un video compartido por autoridades.

En el video compartido por autoridades se observa como una embarcación de la Marina escoltó a los catamaranes extraviados hasta su llegada, Crédito: Marina

El comunicado de la Secretaría de Marina subrayó que “las acciones realizadas se llevaron a cabo en cumplimiento de su responsabilidad de salvaguardar la vida humana en la mar, privilegiando en todo momento la coordinación internacional y el empleo eficiente de los recursos disponibles”.

La institución reiteró que el Sistema de Búsqueda y Rescate (SAR) se activó bajo protocolos internacionales, y que el operativo se mantuvo en estricto cumplimiento de los estándares para la protección de la vida en el mar.

“Friendship” y “Tiger Moth” habían zarpado con el objetivo de transportar ayuda humanitaria y estaban integradas por nueve tripulantes de distintas nacionalidades.

La operación de rescate coordinada permitió que ambas embarcaciones concluyeran su travesía con éxito y bajo resguardo.