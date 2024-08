Banco Azteca le contesta al exfutbolista Oribe Peralta con una buena noticia rumbo a Los Angeles 2028

El ciclo olímpico de cara a Los Ángeles 2028 está por comenzar (X/@OribePeralta)

Los Juegos Olímpicos de París 2024 finalizaron y la delegación mexicana ya tiene la mira puesta en su preparación de cara a la justa deportiva programada para Los Ángeles en el 2026. Al respecto, el Banco Azteca reiteró su respaldo para apoyar a los atletas en el siguiente ciclo olímpico y que no comprometan su rendimiento por falta de apoyo económico, pues consideraron que “cada medalla es un triunfo”.

El Banco Azteca refrendó su patrocinio al Comité Olímpico Mexicano (COM) para apoyar a los atletas en su desarrollo rumbo a la siguiente justa deportiva. La alianza estratégica de de la entidad bancaria con 21 años de experiencia consistirá en brindar recursos financieros a los atletas que participen en eventos internacionales. Así lo dio a conocer en su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter:

“¡Estamos contigo Oribe Peralta! Cada medalla de un atleta es un triunfo de México. Hoy que concluye París 2024, en Banco Azteca reafirmamos nuestro compromiso con el Comité Olímpico Mexicano y nuestros atletas para apoyarlos a lograr su sueño olímpico rumbo a Los Ángeles 2026. Apoyar nos toca”, fue el mensaje escrito en la cuenta de @BancoAzteca.

Banco Azteca refrendó su patrocinio con el COM para Los Ángeles 2028 (X/@BancoAzteca) Infobae MX

Y es que Oribe Peralta recordó el logro olímpico obtenido por la selección mexicana de futbol durante la justa de Londres 2012. En aquella ocasión, el equipo varonil ganó la medalla de oro por primera vez en la historia de su participación en la disciplina y aunque recordó la gloria de haber figurado en lo más alto del podio, también hizo énfasis en las carencias que padecen algunos atletas, así fue la reflexión del futbolista:

Recuerdo ese 11 de agosto de 2012 como si fuera ayer. La emoción y el orgullo que sentí al anotar los dos goles contra Brasil en la final de los Juegos Olímpicos de Londres fueron indescriptibles. Ganar la medalla de oro en futbol varonil fue un logro que llevé no solo como mío, sino como de todo México. Ver ondear nuestra bandera y escuchar el himno nacional en lo más alto del podio fue un momento que siempre atesoraré.

Sin embargo, esta victoria no fue solo para nosotros en el equipo de futbol. Fue un tributo a todos los atletas mexicanos que, con esfuerzo y dedicación, han ganado medallas de plata y bronce en diversas disciplinas. Cada una de esas medallas representa una historia de sacrificio y determinación. Me llena de orgullo ver cómo nuestros compatriotas se entregan por completo a sus deportes, enfrentando desafíos y superando adversidades.

No obstante, detrás de estos logros también hay una realidad que no podemos ignorar. Muchos de nuestros atletas enfrentan una falta de apoyo y recursos que hace aún más meritorios sus triunfos. A pesar de la carencia de infraestructura y financiamiento, ellos siguen luchando y poniendo en alto el nombre de México. Es lamentable que, en muchas ocasiones, no reciban el reconocimiento ni la ayuda que merecen.

Siento una mezcla de nostalgia y agradecimiento al recordar esos momentos. Nostalgia por los días de entrenamiento, las risas y las lágrimas compartidas con mis compañeros. Y agradecimiento por el apoyo incondicional de nuestras familias y seguidores, que siempre creyeron en nosotros.

La medalla de oro en Londres fue un hito, pero también una llamada de atención. Necesitamos un compromiso más firme para apoyar a nuestros atletas en todas las disciplinas. Inspiremos a nuestros niños para convertirse en atletas, generando la cultura del deporte, ya que este es un generador de cambio en la sociedad.

Sigamos trabajando juntos, reconociendo y celebrando cada logro, y abogando por un futuro donde todos nuestros atletas reciban el apoyo que merecen. Porque cada medalla, sea de oro, plata o bronce, es un triunfo de México.

Banco Azteca continuará cubriendo los gastos de atletas en eventos internacionales

Por dicho motivo, el Banco Azteca impulsará a los atletas que participen en Juegos Panamericanos, los Juegos Centroamericanos y del Caribe e incluso los Juegos Olímpicos de Invierno, a través de la cobertura de diversos costos como alimentación, equipos, hospedaje en campamentos, traslado y alojamiento en competencias de carácter internacional.

La delegación mexicana obtuvo cinco medallas en París 2024 (X/ @COM_Mexico)

“En Banco Azteca creemos firmemente en el talento de los mexicanos y estamos orgullosos de apoyar a nuestros atletas, reconociendo su disciplina y esfuerzo. Este compromiso va más allá de un simple patrocinio; es el acompañamiento al proceso de los deportistas que competirán en Los Ángeles dentro de cinco años”, señaló Luis Niño de Rivera, Presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, durante la firma del convenio con el Comité Olímpico Mexicano (COM).

La alianza también fue reconocida por las autoridades del Comité Olímpico Mexicano (COM). Al respecto, María José Alcalá presidenta del organismo, enalteció la alianza con la entidad financiera como una de amplia relevancia debido a que refrenda el apoyo de empresas mexicanas a entrenadores y atletas.

Osmar Olvera obtuvo un par de medallas en la competencia (REUTERS/Gonzalo Fuentes) REUTERS

“Ahora, los atletas disponen de un banco mexicano que confía en ellos y les brindará apoyo hasta Los Ángeles 2028. La labor del Comité es monumental en cada ciclo olímpico. En Banco Azteca, los deportistas nacionales hallan un aliado y un soporte en diversas fases de su trayectoria deportiva. Apostar en el Comité Olímpico equivale a apostarle en México”, dijo María José Alcalá.

Con el compromiso que el Banco Azteca reafirmó con el Comité Olímpico Mexicano (COM), las y los atletas contarán con mejores condiciones para buscar superar la cosecha de cinco medallas de París 2024.