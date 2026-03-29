Con piñata, playera de la Selección Mexicana y tour en Teotihuacán: así ha sido la visita de Djo en México

Guadalajara y la CDMX vibraron con los conciertos de Djo y los fans consolidaron un vínculo especial con el artista a través de regalos típicos, desde el icónico Dr. Simi hasta una camiseta personalizada de la Selección Mexicana. (Foto de archivo)

La llegada de Joe Keery, líder de Djo y Steve Harrington en Stranger Things, ha causado sensación en México en los últimos días, no sólo por sus conciertos con entradas agotadas en CDMX y Guadalajara, sino por la forma en que se ha integrado a la cultura local.

Su paso por el país ha estado marcado tanto por la música como por las vivencias que han reflejado su conexión genuina con el público mexicano.

Las declaraciones de amor por México de Joe Keery han aumentado su conexión y vínculo con sus seguidores nacionales. (Crédito especial: X/ @iPERFECTLYSHWN)

Desde actividades turísticas hasta gestos simbólicos en sus presentaciones, la visita de Keery ha dejado postales inolvidables y momentos que ya habitan en los recuerdos entre los fans, consolidando su vínculo con México y su gente.

Recorrido en Teotihuacán y acercamiento con las tradiciones mexicanas

El arranque de la gira de Djo en México estuvo acompañado de una agenda fuera del escenario que dejó claro el interés del músico y su equipo por conocer a fondo el país.

Joe Keery recorrió la zona arqueológica de Teotihuacán , donde fue fotografiado admirando la Pirámide del Sol y luciendo un sombrero tricolor .

El músico también participó en una convivencia con piñata , sumándose a una de las tradiciones más representativas de las fiestas mexicanas.

Las imágenes de estas actividades fueron compartidas ampliamente en redes sociales, generando mensajes de orgullo y acogida entre los seguidores.

El líder de Djo recorrió Teotihuacán y mostró su interés por la cultura mexicana al portar un sombrero tricolor. (Instagram/ @b.i.g.s.h.r.i.m.p)

Estas experiencias han reforzado la percepción de cercanía entre Keery y las Djicamas, mostrando a un artista dispuesto a vivir y disfrutar el país más allá del escenario.

Gestos de los fans: Dr. Simi y la camiseta del Tri

En las ciudades en las que Djo se presentó, los fans se organizaron para hacerle llegar obsequios que ya se han consolidado como parte de la cultura mexicana.

Durante sus conciertos, Keery recibió el tradicional peluche de Dr. Simi , un gesto de bienvenida que se ha vuelto icónico para artistas internacionales que visitan el país.

Uno de los momentos más comentados fue la entrega de una camiseta de la Selección Mexicana personalizada con el apellido “ Keery ” y el número 29 , diseñada por el grupo de fans Djicamas .

El músico mostró el jersey desde el escenario y agradeció el gesto, provocando reacciones de euforia tanto en el público como en redes sociales.

Las Djicamas más comprometidas le obsequiaron a Keery una camiseta personalizada de la Selección Mexicana, generando euforia en el público y en redes sociales. (Crédito especial: X/ @i29AGR)

Estos detalles han fortalecido el vínculo del artista con su audiencia mexicana, que ha sabido corresponder al cariño local.

Reacciones en redes y la conexión con México

La presencia de Djo en México ha generado una ola de actividad digital, donde el entusiasmo de los fans se ha convertido en tendencia.

Desde el inicio de la visita, las redes sociales se llenaron de mensajes celebrando la llegada del músico, memes, apodos como “ José David ” y frases como “ya es mexicano”.

Una de las citas que más circuló fue: “Joe no llevaba ni un día completo en México y ya decía que lo amaba y que se quería mudar”, en referencia a declaraciones de Joe en entrevistas.

El intercambio constante de fotos, videos y reacciones ha mantenido a Keery como tendencia, mostrando el alcance de su conexión.

La visita de Djo a México se convirtió en un fenómeno cultural que trascendido la música y otorgado momentos inolvidables. (Foto de archivo)

De esta manera, la combinación de presentaciones exitosas, momentos muy mexicanos y una comunidad digital activa ha convertido la visita de Djo en un fenómeno que ha trascendido lo musical y dejado huella en el país.