México

Con piñata, playera de la Selección Mexicana y tour en Teotihuacán: así ha sido la visita de Djo en México

El carismático Joe Keery, estrella de Stranger Things, se ha robado el corazón de los mexicanos con una conexión que ha trascendido los escenarios

Guardar
Guadalajara y la CDMX vibraron con los conciertos de Djo y los fans consolidaron un vínculo especial con el artista a través de regalos típicos, desde el icónico Dr. Simi hasta una camiseta personalizada de la Selección Mexicana. (Foto de archivo)
Guadalajara y la CDMX vibraron con los conciertos de Djo y los fans consolidaron un vínculo especial con el artista a través de regalos típicos, desde el icónico Dr. Simi hasta una camiseta personalizada de la Selección Mexicana. (Foto de archivo)

La llegada de Joe Keery, líder de Djo y Steve Harrington en Stranger Things, ha causado sensación en México en los últimos días, no sólo por sus conciertos con entradas agotadas en CDMX y Guadalajara, sino por la forma en que se ha integrado a la cultura local.

Su paso por el país ha estado marcado tanto por la música como por las vivencias que han reflejado su conexión genuina con el público mexicano.

Las declaraciones de amor por México de Joe Keery han aumentado su conexión y vínculo con sus seguidores nacionales. (Crédito especial: X/ @iPERFECTLYSHWN)
Las declaraciones de amor por México de Joe Keery han aumentado su conexión y vínculo con sus seguidores nacionales. (Crédito especial: X/ @iPERFECTLYSHWN)

Desde actividades turísticas hasta gestos simbólicos en sus presentaciones, la visita de Keery ha dejado postales inolvidables y momentos que ya habitan en los recuerdos entre los fans, consolidando su vínculo con México y su gente.

Recorrido en Teotihuacán y acercamiento con las tradiciones mexicanas

El arranque de la gira de Djo en México estuvo acompañado de una agenda fuera del escenario que dejó claro el interés del músico y su equipo por conocer a fondo el país.

  • Joe Keery recorrió la zona arqueológica de Teotihuacán, donde fue fotografiado admirando la Pirámide del Sol y luciendo un sombrero tricolor.
  • El músico también participó en una convivencia con piñata, sumándose a una de las tradiciones más representativas de las fiestas mexicanas.
  • Las imágenes de estas actividades fueron compartidas ampliamente en redes sociales, generando mensajes de orgullo y acogida entre los seguidores.
El líder de Djo recorrió Teotihuacán y mostró su interés por la cultura mexicana al portar un sombrero tricolor. (Instagram/ @b.i.g.s.h.r.i.m.p)
El líder de Djo recorrió Teotihuacán y mostró su interés por la cultura mexicana al portar un sombrero tricolor. (Instagram/ @b.i.g.s.h.r.i.m.p)

Estas experiencias han reforzado la percepción de cercanía entre Keery y las Djicamas, mostrando a un artista dispuesto a vivir y disfrutar el país más allá del escenario.

Gestos de los fans: Dr. Simi y la camiseta del Tri

En las ciudades en las que Djo se presentó, los fans se organizaron para hacerle llegar obsequios que ya se han consolidado como parte de la cultura mexicana.

  • Durante sus conciertos, Keery recibió el tradicional peluche de Dr. Simi, un gesto de bienvenida que se ha vuelto icónico para artistas internacionales que visitan el país.
  • Uno de los momentos más comentados fue la entrega de una camiseta de la Selección Mexicana personalizada con el apellido “Keery” y el número 29, diseñada por el grupo de fans Djicamas.
  • El músico mostró el jersey desde el escenario y agradeció el gesto, provocando reacciones de euforia tanto en el público como en redes sociales.
Las Djicamas más comprometidas le obsequiaron a Keery una camiseta personalizada de la Selección Mexicana, generando euforia en el público y en redes sociales. (Crédito especial: X/ @i29AGR)

Estos detalles han fortalecido el vínculo del artista con su audiencia mexicana, que ha sabido corresponder al cariño local.

Reacciones en redes y la conexión con México

La presencia de Djo en México ha generado una ola de actividad digital, donde el entusiasmo de los fans se ha convertido en tendencia.

  • Desde el inicio de la visita, las redes sociales se llenaron de mensajes celebrando la llegada del músico, memes, apodos como “José David” y frases como “ya es mexicano”.
  • Una de las citas que más circuló fue: “Joe no llevaba ni un día completo en México y ya decía que lo amaba y que se quería mudar”, en referencia a declaraciones de Joe en entrevistas.
  • El intercambio constante de fotos, videos y reacciones ha mantenido a Keery como tendencia, mostrando el alcance de su conexión.
De Stranger Things al Lollapalooza: el fenómeno de Joe Keery que llega a Argentina con su música
La visita de Djo a México se convirtió en un fenómeno cultural que trascendido la música y otorgado momentos inolvidables. (Foto de archivo)

De esta manera, la combinación de presentaciones exitosas, momentos muy mexicanos y una comunidad digital activa ha convertido la visita de Djo en un fenómeno que ha trascendido lo musical y dejado huella en el país.

Temas Relacionados

Joe KeeryDjoSteve HarringtonStranger ThingsTeotihuacánCDMXGuadalajaramexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Así disfrutaron Clara Brugada y los capitalinos el México vs Portugal en el Zócalo de la CDMX

El partido amistoso inauguró el Estadio Ciudad de México, pero los aficionados lo disfrutaron desde la Plaza de la Constitución

Así disfrutaron Clara Brugada y los capitalinos el México vs Portugal en el Zócalo de la CDMX

Clima hoy en México: temperaturas para Puebla de Zaragoza este 29 de marzo

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima hoy en México: temperaturas para Puebla de Zaragoza este 29 de marzo

Chispazo: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo de este 28 de marzo

El sorteo de Chispazo se lleva a cabo dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Chispazo: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo de este 28 de marzo

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Tris?

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Tris?

Primera víctima de feminicidio en Yucatán en 2026 fue una niña de 3 años

Génesis, la menor perdió la vida tras una agresión de por parte de su padrastro

Primera víctima de feminicidio en Yucatán en 2026 fue una niña de 3 años
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 300 explosivos caseros en La Tuna, Badiraguato, sitio relacionado con la familia Guzmán

Aseguran más de 300 explosivos caseros en La Tuna, Badiraguato, sitio relacionado con la familia Guzmán

Fiscalía de Michoacán apela la liberación de 11 policías de Ecuandureo presuntamente vinculados al CJNG

Caen presuntos integrantes de “Los Faraones” ligados a La Unión Tepito en Edomex

Golpe a prófugos: detienen a tres en Mexicali, uno con orden en EU

Violencia sin freno: 43 buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas en México desde 2010, según Artículo 19

ENTRETENIMIENTO

¿Indirecta a Giovani dos Santos? Belinda aparece luciendo una playera de la Selección Méxicana con el número 10

¿Indirecta a Giovani dos Santos? Belinda aparece luciendo una playera de la Selección Méxicana con el número 10

Marlene Calderón busca que Gloria Trevi y su expareja Sergio Andrade se hagan responsables de sus actos tras reapertura del caso en Argentina: “Son muchas las pruebas”

Kanye West y Peso Pluma estrenan colaboración con homenajes al Chapulín Colorado y a la lucha libre mexicana

Chapultepec presentará la Pasión de Cristo de la Semana Santa 2026: fecha, horarios y todo lo que debes saber

Reabren la investigación contra la cantante Gloria Trevi y su expareja Sergio Andrade en Argentina

DEPORTES

La Selección Mexicana y Portugal empatan en la reinauguración del Estadio Ciudad de México

La Selección Mexicana y Portugal empatan en la reinauguración del Estadio Ciudad de México

Clara Brugada invita a ver el partido México vs Portugal en el Zócalo con pantallas gigantes

¿Exagerado o justo? Hormiga González se consagra como el jugador más caro en México

Cristiano Ronaldo desea “fuerza” a Portugal pese a ausentarse ante México

Esta es la peculiar predicción que hicieron Los Simpson sobre el México vs Portugal que ilusiona a los fans del Tri