Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este domingo 29 de marzo de 2026

La prevención y el diseño de un Plan Familiar de Protección Civil son las herramientas más eficaces para reducir riesgos en un país que convive diariamente con la fuerza de la tierra.

Evacuar con orden : Seguir las rutas establecidas hacia los puntos de reunión exteriores

Cortar suministros : Al finalizar el sismo, es vital cerrar llaves de gas y desconectar la electricidad para evitar incendios.

No usar elevadores : Durante el movimiento, estas estructuras son las más vulnerables.

Ubicarse en zonas de menor riesgo : Si no es posible evacuar en menos de 40 segundos, se debe buscar un lugar seguro lejos de ventanas, espejos u objetos que puedan caer.

Mantener la calma : Evitar el pánico permite tomar decisiones más seguras y rápidas.

De acuerdo con los protocolos internacionales, se recomienda seguir estas pautas:

Ante esta realidad geológica, las autoridades de Protección Civil enfatizan la importancia de saber actuar antes, durante y después de un movimiento telúrico para salvaguardar la integridad física.

La República Mexicana es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo debido a su ubicación geográfica. El territorio se asienta sobre cinco placas tectónicas : la de Norteamérica, Cocos, el Pacífico, Rivera y la del Caribe. La interacción constante entre estas masas, especialmente la subducción de la Placa de Cocos bajo la Norteamericana en la costa del Pacífico, libera enormes cantidades de energía que se manifiestan como terremotos .

Últimas noticias

Aguirre respalda debut de Fidalgo y mantiene abierta la portería con Tala Rangel El técnico destacó la rápida adaptación del mediocampista, mientras dejó claro que la competencia en el arco sigue sin definirse

Tinga de zanahoria: una opción sencilla y sabrosa para la Cuaresma Una receta tradicional se transforma en plato estrella, ideal para quienes buscan sabor sin carne y un toque de color en la mesa

Luna Rosa 2026: cuándo y cómo observar el fenómeno astronómico en México sin instrumentos ópticos La conexión entre la temporada de renovación y este evento astronómico abrirá una ventana para la contemplación desde el 31 de marzo hasta el 2 de abril

Madre de Carlos Emilio, joven desaparecido en Mazatlán, protesta afuera del Estadio Ciudad de México El joven originario de Durango fue visto por última vez el pasado 5 de octubre de 2025 en la Terraza Valentino