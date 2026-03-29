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¿Doménica Montero tendrá segunda parte? Antagonista del melodrama revela todos los detalles

La actriz celebró el impacto de su papel como villana y generó incertidumbre sobre la continuidad, lo que mantiene al público en vilo

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Doménica Montero marca récord de audiencia en la televisión hispana y consolida su éxito internacional, según Editorial Televisa. (Foto: Televisa)
Doménica Montero marca récord de audiencia en la televisión hispana y consolida su éxito internacional, según Editorial Televisa. (Foto: Televisa)

El fenómeno internacional de Doménica Montero ha transformado el panorama de la televisión hispana: la nueva producción encabezada por Angelique Boyer registró números que la colocan entre las más vistas de la última década, según datos de Editorial Televisa.

Su distribución simultánea en canales de habla hispana en Estados Unidos y en plataformas de streaming, incluso antes de su estreno en México, aceleró su impacto y viralización, una estrategia que ya la posiciona en los Guinness World Records por su alcance mediático.

El éxito de Doménica Montero se sustenta en la combinación de una trama clásica reinterpretada desde una perspectiva actual y en la fuerza de su elenco. Además de la reconocida actriz, el reparto cuenta con nombres como Marcus Ornellas, Brandon Peniche, Scarlet Gruber y Diego Amozurrutia, quienes recibieron elogios por la solidez y dinamismo de sus interpretaciones.

Una historia protagonizada por la actriz Angelique Boyer
Angelique Boyer lidera el elenco de Doménica Montero, acompañado por Marcus Ornellas, Brandon Peniche, Scarlet Gruber y Diego Amozurrutia. Crédito: Prime Video

Nueva etapa para el elenco tras el éxito de la serie

Tras el éxito del melodrama, previo al final del melodrama, Scarlet Gruber, quien interpreta a Kiara, señaló en su cuenta de Instagram que desconoce si habrá una segunda temporada.

En palabras de la actriz: “quién sabe, quién sabe si estaría ‘Kiara’ o no, quién sabe”. Sin embargo, invitó así a la audiencia a seguir el desenlace de la novela, dejando en suspenso la continuidad de su personaje.

Por otra parte, reflexionó sobre su papel como villana, señalando que Kiara ha sido uno de sus personajes favoritos por su expresividad y vulnerabilidad:

“Para mí ‘Kiara’ fue un personaje súper especial, porque dentro de toda esa maldad, había muchos momentos de vulnerabilidad y eso me emocionaba mucho, porque era un ser humano. Me encanta que las villanas sean seres humanos”, declaró.

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Scarlet Gruber expresó el impacto emocional de interpretar a 'Kiara', destacando su vulnerabilidad y profundidad como villana en Doménica Montero. (Foto: Instagram @scarlet_gruber)

El éxito Scarlet Gruber de Doménica Montero

El reconocimiento internacional alcanzado por Doménica Montero ha consolidado la carrera de su protagonista y ampliado la proyección de todo el reparto.

Tanto Marcus Ornellas, Brandon Peniche, Scarlet Gruber como Diego Amozurrutia han sido señalados por la robustez de sus interpretaciones, mientras que figuras como José Manuel Rincón y Graco Sendel emergen como apuestas de futuro dentro del melodrama televisivo.

En cuanto a proyectos futuros, Scarlet Gruber confirmó que ya trabaja en una nueva producción, aunque, en sus propias palabras: “No les puedo decir todavía, pero me emociona, es muy distinto, creo que les va a gustar, pero no puedo decir nada”, anticipó.

Doménica Montero representa así una síntesis entre la fuerza del repertorio clásico y la renovación narrativa, proponiendo personajes femeninos complejos y roles secundarios de gran dinamismo. El impacto mediático y las cifras récord alcanzadas no solo ratifican la vigencia del género en la era digital.

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