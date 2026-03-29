Madre de Carlos Emilio, joven desaparecido en Mazatlán, protesta afuera del Estadio Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO, 28MARZO2026.- Diversos colectivos de personas desaparecidas protestaron horas antes de la reinauguración del estadio Banorte. FOTO: ROGELIO MORALES/ ESPECIALES/CUARTOSCURO.COM

La búsqueda de Carlos Emilio Galván Valenzuela se trasladó este sábado 28 de marzo hasta las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, donde su madre, Brenda María Valenzuela, encabezó una protesta antes del partido entre México y Portugal.

La manifestación se enfocó en exigir a las autoridades avances en el caso de desaparición y visibilizar la situación de miles de familias que atraviesan procesos similares en el país.

Carlos Emilio fue visto por última vez el pasado 25 de marzo de 2025 tras una salida con familiares al bar La Terraza Valentino, en la Zona Dorada de Mazatlán. Desde entonces, la familia denuncia obstáculos legales, falta de transparencia y amenazas, en un contexto marcado por la crisis de desapariciones en Sinaloa y otras regiones del país.

Entre los datos relevantes por la desaparición del joven, resalta que el bar donde asistió por última vez está relacionado con el exsecretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas, quien renunció luego de la divulgación del caso.

Protesta en un escenario de alta visibilidad

Durante la protesta realizada a espaldas de la escultura “El Sol Rojo” de Alexander Calder, en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, Brenda María Valenzuela expresó ante los medios de comunicación que su presencia no era solo por su hijo, sino por los miles de desaparecidos en Sinaloa y en todo el país.

Explicó que decidió alzar la voz desde el dolor de una madre que lleva meses sin saber de su hijo y que, como ella, muchas mujeres viven la misma incertidumbre.

CIUDAD DE MÉXICO, 28MARZO2026.- Diversos colectivos de personas desaparecidas protestaron horas antes de la reinauguración del estadio Banorte. FOTO: ROGELIO MORALES/ ESPECIALES/CUARTOSCURO.COM

Compartió que la indignación frente a la actitud de las autoridades se ha profundizado con el tiempo.

Los familiares del joven originario de Durango no fueron los únicos en el sitio exigiendo justicia, al lugar arribaron diversos colectivos, quienes realizaron pega de carteles con los rostros de sus familiares y emitieron diversas consignas.

En el sitio fue colgada una lona con las frases “Regresen a Carlos Emilio” y “Despierta Mazatlán, también están desapareciendo los tuyos”, como parte de las exigencias para que las autoridades tomen acciones efectivas y transparentes.

Para Brenda, resulta inaceptable que la sociedad permita grandes celebraciones mientras existen familias que siguen esperando noticias de sus hijos.

Valenzuela explicó que eligió manifestarse en un evento de gran convocatoria porque busca visibilidad, tanto para el caso de Carlos Emilio como para los tantos otros que permanecen sin respuesta.

Mantas exigiendo justicia en vialidades principales

Lonas colgadas en vialidades de la CDMX como protesta por los desaparecidos. Crédito: @mexicanosgritan

Además de la protesta realizada por la madre de Carlos Emilio y diversos colectivos, en zonas aledañas al estadio, sobre avenidas principales, fueron colgadas mantas con mensajes referentes a la desaparición de personas en el país.

La organización Mexicanos al Grito de Paz fue la encargada de protestar de esa forma, con fuertes mensajes como “Se necesitan dos estadios aztecas para que quepan los desaparecidos”.

En otro punto fue colocada una manta con un mensaje relacionado con el reclutamiento del crimen organizado y la Selección Mexicana.

Obstáculos legales y respuesta institucional

Reporta de búsqueda de Carlos Emilio Galván Valenzuela

En febrero de 2026, un juez federal rechazó el amparo promovido por Brenda María Valenzuela, quien solicitó ser informada sobre si su hijo se encontraba entre los cuerpos hallados en fosas clandestinas de Concordia, localizadas tras el secuestro y asesinato de al menos 7 de 10 mineros que laboraban en la empresa Vizsla Silver.

De acuerdo con reportes previos de este medio, el fallo argumentó que la ausencia de información estatal no constituye un tormento ni una violación de derechos fundamentales. La familia mantiene activa una queja por el trato recibido y la falta de acceso a datos forenses.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ha informado públicamente sobre videos donde Carlos Emilio aparece saliendo del bar acompañado de otra persona, pero la familia no ha tenido acceso a esta evidencia.

Quién estaría detrás del crimen

Según información de Luis Chaparro, "El 40", jefe de plaza de Los Chapitos en Mazatlán, estaría detrás de la desaparición de Carlos Emilio. (Redes sociales)

Investigaciones periodísticas publicadas por el medio Pie de Nota han vinculado la desaparición de Carlos Emilio con el presunto jefe de plaza de Los Chapitos en Mazatlán, Víctor Manuel Barraza Pablos, conocido como “El 40”.

Esta figura, señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por delitos de secuestro y extorsión, presuntamente mantiene influencia en bares y restaurantes de la ciudad.

La familia de Carlos Emilio ha denunciado amenazas y carece de medidas de protección, lo que ha dificultado el proceso de búsqueda. Diversos colectivos han criticado la falta de garantías y la opacidad en la gestión de casos de desaparición en la región.

El reclamo de justicia y verdad permanece como una exigencia central de quienes se manifiestan en los diferentes eventos rumbo a la justa mundialista.