Presentan iniciativa para reforzar la protección de mujeres periodistas en la CDMX

Diputada propone reforzar protección a mujeres periodistas en CDMX. Crédito: Cuartoscuro

Ante los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres periodistas en el ejercicio de su labor, la diputada Brenda Fabiola Ruiz Aguilar presentó una iniciativa de reforma ante el Congreso de la Ciudad de México con el objetivo de fortalecer su protección y garantizar condiciones seguras para el desarrollo de su trabajo.

Durante la Sesión Ordinaria del 18 de marzo, la legisladora destacó que las mujeres periodistas no solo enfrentan las amenazas comunes del gremio, sino también agresiones específicas derivadas de la violencia de género. Entre estas, mencionó la violencia sexual, campañas de odio, hostigamiento digital y ataques dirigidos a su vida privada e integridad emocional.

La propuesta contempla modificaciones a la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la capital. En particular, plantea la adición de una Fracción XXIII al Artículo 5, la incorporación del Artículo 8 Bis y un segundo párrafo al Artículo 45, con el propósito de ampliar y precisar los mecanismos de protección existentes.

Violencia de género amenaza al periodismo: impulsan reforma en CDMX. Foto: (iStock)

Ruiz Aguilar subrayó que la libertad de expresión, la democracia y los derechos de las mujeres periodistas están estrechamente vinculados. En este sentido, enfatizó que el trabajo periodístico realizado por mujeres aporta nuevas perspectivas que enriquecen el debate público y contribuyen a la pluralidad informativa. Por ello, garantizar su ejercicio libre y seguro resulta fundamental para el fortalecimiento democrático.

Como parte de su argumentación, la legisladora citó datos de un estudio realizado en 2022, el cual revela que casi tres cuartas partes de las mujeres periodistas a nivel global han sufrido violencia en línea. Este fenómeno, señaló, suele estar acompañado de amenazas que generan autocensura, limitan la participación y afectan el desarrollo del trabajo informativo.

“Cuando una mujer periodista se censura por miedo, no solo pierde ella, también pierde la sociedad su derecho a estar informada”, afirmó la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena.

Desde la tribuna, explicó que la iniciativa busca reconocer de manera explícita diversas formas de violencia que afectan a las mujeres periodistas, tales como la psicológica, económica, sexual, digital y simbólica. El objetivo es visibilizar estas agresiones, así como prevenirlas y sancionarlas de manera efectiva.

Proponen reformas a ley de protección para periodistas con perspectiva de género. Foto: (iStock)

Asimismo, la propuesta establece la obligación de que todas las autoridades actúen con perspectiva de género, lo que implica reconocer las desigualdades estructurales y evitar la implementación de medidas generales que no atiendan los contextos específicos de riesgo.

“La igualdad sustantiva nos obliga a reconocer las desigualdades para poder corregirlas”, expresó la legisladora, al tiempo que hizo un llamado a fortalecer el marco normativo para garantizar una protección integral, diferenciada y eficaz.

Finalmente, Ruiz Aguilar señaló que proteger a las mujeres periodistas también significa defender derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información, además de fortalecer la calidad democrática.

Tras su intervención, la Mesa Directiva del Congreso informó que la iniciativa será turnada a las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Protección a Periodistas para su análisis y eventual dictaminación.