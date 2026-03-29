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Aguirre respalda debut de Fidalgo y mantiene abierta la portería con Tala Rangel

El técnico destacó la rápida adaptación del mediocampista, mientras dejó claro que la competencia en el arco sigue sin definirse

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Aguirre respalda debut de Fidalgo y mantiene abierta la portería con Tala Rangel . (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)
Aguirre respalda debut de Fidalgo y mantiene abierta la portería con Tala Rangel . (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)

La Selección Mexicana volvió a pisar el césped del renovado Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte, en un duelo amistoso ante Portugal que terminó con empate sin goles. Más allá del resultado, el partido sirvió como un termómetro importante para el equipo dirigido por Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.

En conferencia de prensa, el estratega nacional resaltó la actitud de sus jugadores frente a un rival de alto nivel, que pese a no contar con Cristiano Ronaldo, exigió al máximo al conjunto mexicano.

Javier Aguirre afirma que está satisfecho con el trabajo de su equipo ante Portugal (Video Jesús F. Beltrán)

“Aquí hay que tener pantalones y tamaños porque la afición es exigente y nos pide ganar y jugar bien, y ahí quiero que mejor no se escondan, que muestren lo personal y creo que lo lo mostraron, jugaron, intentaron hasta el final, y frente a Portugal, que es un equipo que nos ha ganado cinco de seis y no es fácil, son un equipo top 10, están ahí con grandes jugadores, muy buen técnico, que ganó en Alemania, es un equipo hecho y derecho. Entonces, creo que estuvimos a la altura de las circunstancias”, señaló Aguirre.

Fidalgo deja buenas sensaciones en su debut

Javier Aguirre habla sobre Fidalgo: “Me gustó mucho como manejaba la pelota”. (Video Jesús F. Beltrán)

Uno de los puntos más destacados del encuentro fue la presentación de Álvaro Fidalgo con la camiseta del Tricolor. El mediocampista mostró calidad, visión y seguridad con el balón, lo que le valió el reconocimiento del cuerpo técnico.

“Él (Fidalgo)l hace buenas condiciones con la pelota hacia adelante, no pierde el balón. Yo creo que Álvaro se integró rápidamente, lo dije el otro día. Es uno más de este grupo y sí me gustó, me gustó. Evidentemente necesitamos ver más jugadores, gente del mismo, gente que no había estado con nosotros o que no habían venido al mismo verano”, explicó.

Tala Rangel cumple, pero la competencia sigue abierta

Javier Aguirre habla sobre si habrá rotación en la portería en la Copa del Mundo 2026. (Video Jesús F. Beltrán)

En la portería, Luis Ángel “Tala” Rangel tuvo una actuación sólida al mantener el arco en cero, generando confianza en su desempeño. Sin embargo, Aguirre dejó claro que aún no hay un titular definido de cara a la Copa del Mundo.

“Tala Rangel, muy claro, dejó la portería en cero, suma minutos, tiene confianza, sólo un par de despejes que ya le dije, pero me gusta el trabajo que hacen Tala y Acevedo, sólo caben tres. Estoy tranquilo y entre ellos se apoyan, y eso es difícil de encontrar”.

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