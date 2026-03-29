Tinga de zanahoria: una opción sencilla y sabrosa para la Cuaresma

Una receta tradicional se transforma en plato estrella, ideal para quienes buscan sabor sin carne y un toque de color en la mesa

Vista cenital de una mesa de madera rústica cubierta con una abundancia de verduras coloridas y frescas como remolachas, zanahorias, tomates y pimientos.
La tinga de zanahoria reinventa la vigilia mexicana

La tinga de zanahoria, un plato humilde que conquista por su color y su perfume especiado, es ideal para quienes buscan una opción sin carne en tiempos de vigilia.

La tinga de zanahoria se disfruta especialmente en México durante la Cuaresma, pero su receta ya cruzó fronteras y se cuela en las mesas latinoamericanas de quienes valoran la cocina de aprovechamiento y el sabor fresco de la huerta.

Su origen es mexicano y adapta la clásica tinga de pollo para celebrar con vegetales la temporada de reflexión.

Primer plano de manos de anciana cortando zanahorias y cebolla con un cuchillo en una tabla de madera en una cocina con gabinetes de madera.
La tinga de zanahoria es una opción sin carne ideal para Cuaresma, originaria de México y rica en sabor y color.

Receta de tinga de zanahoria

La tinga de zanahoria es un guiso rápido, donde la zanahoria rallada se cocina en una salsa de tomate, cebolla y chile, aromatizada con laurel y orégano. Suele servirse sobre tostadas, en tacos, o como relleno de empanadas, logrando un plato jugoso, colorido y de sabor ahumado y especiado, perfecto para una comida ligera y sabrosa.

Tiempo de preparación

Total: 35 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 500 gr de zanahoria rallada gruesa
  2. 2 cebollas medianas
  3. 2 dientes de ajo
  4. 400 gr de tomate en lata (o 4 tomates frescos)
  5. 2 chiles jalapeños (pueden ser en escabeche o frescos)
  6. 2 hojas de laurel
  7. 1 cucharadita de orégano seco
  8. 2 cucharadas de aceite de girasol
  9. Sal y pimienta a gusto
  10. 10 tostadas de maíz (opcional, para servir)

Cómo hacer tinga de zanahoria, paso a paso

  1. Calentar el aceite en una sartén amplia a fuego medio.
  2. Sofreír la cebolla cortada en pluma y el ajo picado hasta que se ablanden y tomen color.
  3. Agregar los chiles picados y cocinar 2 minutos más para liberar el aroma.
  4. Incorporar el tomate picado y las hojas de laurel. Cocinar hasta que el tomate reduzca y se forme una salsa espesa (aprox. 8 minutos).
  5. Añadir la zanahoria rallada y mezclar bien. Cocinar a fuego bajo, tapado, durante 10 minutos, revolviendo de vez en cuando.
  6. Condimentar con orégano, sal y pimienta. Cocinar hasta que la zanahoria esté tierna pero aún con textura (no debe deshacerse).
  7. Retirar el laurel y servir la tinga caliente o tibia sobre tostadas de maíz, cuidando que queden jugosas pero no aguadas.
  8. Consejo técnico: Si la salsa se seca demasiado, agregar un chorrito de agua o caldo de verduras.
Vista lateral de una anciana en una cocina, cortando zanahorias, pimientos y cebollas sobre una tabla de madera. Se aprecian sus manos, el cuchillo y el menaje.
La receta de tinga de zanahoria ofrece una alternativa vegetariana a la tradicional tinga de pollo, ideal para quienes buscan cocina de aprovechamiento.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 5 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 120 kcal
  • Grasas: 6 gr
  • Carbohidratos: 17 gr
  • Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, dura hasta 3 días en recipiente hermético. Puede congelarse hasta 2 meses, preferentemente sin las tostadas.

Más Noticias

Luna Rosa 2026: cuándo y cómo observar el fenómeno astronómico en México sin instrumentos ópticos

La conexión entre la temporada de renovación y este evento astronómico abrirá una ventana para la contemplación desde el 31 de marzo hasta el 2 de abril

Luna Rosa 2026: cuándo y cómo observar el fenómeno astronómico en México sin instrumentos ópticos

Madre de Carlos Emilio, joven desaparecido en Mazatlán, protesta afuera del Estadio Ciudad de México

El joven originario de Durango fue visto por última vez el pasado 5 de octubre de 2025 en la Terraza Valentino

Madre de Carlos Emilio, joven desaparecido en Mazatlán, protesta afuera del Estadio Ciudad de México

¿Doménica Montero tendrá segunda parte? Antagonista del melodrama revela todos los detalles

La actriz celebró el impacto de su papel como villana y generó incertidumbre sobre la continuidad, lo que mantiene al público en vilo

¿Doménica Montero tendrá segunda parte? Antagonista del melodrama revela todos los detalles

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 28 de marzo: se lleva a cabo dispositivo de seguridad para agilizar movilidad en el Estadio Ciudad de México

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 28 de marzo: se lleva a cabo dispositivo de seguridad para agilizar movilidad en el Estadio Ciudad de México

Azucena Cisneros Coss y Delfina Gómez procuran seguridad en Ecatepec

La presidenta municipal de Ecatepec y la gobernadora del Edomex han coordinado a las autoridades para trabajar en la mejora de la seguridad

Azucena Cisneros Coss y Delfina Gómez procuran seguridad en Ecatepec
MÁS NOTICIAS

NARCO

Madre de Carlos Emilio, joven desaparecido en Mazatlán, protesta afuera del Estadio Ciudad de México

Madre de Carlos Emilio, joven desaparecido en Mazatlán, protesta afuera del Estadio Ciudad de México

Aseguran más de 300 explosivos caseros en La Tuna, Badiraguato, sitio relacionado con la familia Guzmán

Fiscalía de Michoacán apela la liberación de 11 policías de Ecuandureo presuntamente vinculados al CJNG

Caen presuntos integrantes de “Los Faraones” ligados a La Unión Tepito en Edomex

Golpe a prófugos: detienen a tres en Mexicali, uno con orden en EU

ENTRETENIMIENTO

¿Doménica Montero tendrá segunda parte? Antagonista del melodrama revela todos los detalles

¿Doménica Montero tendrá segunda parte? Antagonista del melodrama revela todos los detalles

Con piñata, playera de la Selección Mexicana y tour en Teotihuacán: así ha sido la visita de Djo en México

¿Indirecta a Giovani dos Santos? Belinda aparece luciendo una playera de la Selección Méxicana con el número 10

Marlene Calderón busca que Gloria Trevi y su expareja Sergio Andrade se hagan responsables de sus actos tras reapertura del caso en Argentina: “Son muchas las pruebas”

Kanye West y Peso Pluma estrenan colaboración con homenajes al Chapulín Colorado y a la lucha libre mexicana

DEPORTES

México y Portugal igualan sin goles en la reinauguración del Estadio Ciudad de México

México y Portugal igualan sin goles en la reinauguración del Estadio Ciudad de México

Clara Brugada invita a ver el partido México vs Portugal en el Zócalo con pantallas gigantes

¿Exagerado o justo? Hormiga González se consagra como el jugador más caro en México

Cristiano Ronaldo desea “fuerza” a Portugal pese a ausentarse ante México

Esta es la peculiar predicción que hicieron Los Simpson sobre el México vs Portugal que ilusiona a los fans del Tri