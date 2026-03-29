Tinga de zanahoria: una opción sencilla y sabrosa para la Cuaresma

La tinga de zanahoria, un plato humilde que conquista por su color y su perfume especiado, es ideal para quienes buscan una opción sin carne en tiempos de vigilia.
La tinga de zanahoria se disfruta especialmente en México durante la Cuaresma, pero su receta ya cruzó fronteras y se cuela en las mesas latinoamericanas de quienes valoran la cocina de aprovechamiento y el sabor fresco de la huerta.
Su origen es mexicano y adapta la clásica tinga de pollo para celebrar con vegetales la temporada de reflexión.
Receta de tinga de zanahoria
La tinga de zanahoria es un guiso rápido, donde la zanahoria rallada se cocina en una salsa de tomate, cebolla y chile, aromatizada con laurel y orégano. Suele servirse sobre tostadas, en tacos, o como relleno de empanadas, logrando un plato jugoso, colorido y de sabor ahumado y especiado, perfecto para una comida ligera y sabrosa.
Tiempo de preparación
Total: 35 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 500 gr de zanahoria rallada gruesa
- 2 cebollas medianas
- 2 dientes de ajo
- 400 gr de tomate en lata (o 4 tomates frescos)
- 2 chiles jalapeños (pueden ser en escabeche o frescos)
- 2 hojas de laurel
- 1 cucharadita de orégano seco
- 2 cucharadas de aceite de girasol
- Sal y pimienta a gusto
- 10 tostadas de maíz (opcional, para servir)
Cómo hacer tinga de zanahoria, paso a paso
- Calentar el aceite en una sartén amplia a fuego medio.
- Sofreír la cebolla cortada en pluma y el ajo picado hasta que se ablanden y tomen color.
- Agregar los chiles picados y cocinar 2 minutos más para liberar el aroma.
- Incorporar el tomate picado y las hojas de laurel. Cocinar hasta que el tomate reduzca y se forme una salsa espesa (aprox. 8 minutos).
- Añadir la zanahoria rallada y mezclar bien. Cocinar a fuego bajo, tapado, durante 10 minutos, revolviendo de vez en cuando.
- Condimentar con orégano, sal y pimienta. Cocinar hasta que la zanahoria esté tierna pero aún con textura (no debe deshacerse).
- Retirar el laurel y servir la tinga caliente o tibia sobre tostadas de maíz, cuidando que queden jugosas pero no aguadas.
- Consejo técnico: Si la salsa se seca demasiado, agregar un chorrito de agua o caldo de verduras.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 5 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 120 kcal
- Grasas: 6 gr
- Carbohidratos: 17 gr
- Proteínas: 2 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, dura hasta 3 días en recipiente hermético. Puede congelarse hasta 2 meses, preferentemente sin las tostadas.