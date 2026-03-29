México

¿Indirecta a Giovani dos Santos? Belinda aparece luciendo una playera de la Selección Méxicana con el número 10

La estrella pop regresó fugazmente a la Ciudad de México para un proyecto musical que promete sonar fuerte en la próxima Copa del Mundo 2026

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Un collage muestra a Belinda con un vestido rosa claro y, en un círculo insertado, la espalda de una persona con un jersey verde de la Selección Mexicana con el número 10 y una estola de plumas verdes
Belinda lució la camiseta número 10 de la Selección Mexicana durante una grabación para el Mundial 2026 en la Ciudad de México, generando especulaciones sobre una posible referencia a su expareja, el futbolista Giovani dos Santos. (Instagram:@belindapop)

La reciente y breve visita de Belinda a la Ciudad de México encendió las redes sociales, no solo por su participación en una grabación vinculada al Mundial 2026, sino por un detalle que captó la atención de sus seguidores.

En redes sociales, principalmente X, se dio a conocer que la cantante portó el número 10 en su playera oficial de la Selección Mexicana, un gesto que generó especulaciones sobre una posible referencia a su expareja, el futbolista Giovani dos Santos.

El tema cobró fuerza cuando la intérprete de “Cactus” compartió en sus historias una imagen del jersey personalizado repleto de cristales, generando comentarios entre los usuarios, quienes asociaron rápidamente el número con el que dos Santos jugó para la selección mexicana.

El número 10 en la playera de Belinda genera especulaciones sobre un homenaje a Giovani dos Santos en redes sociales. (Instagram: @belindapop)

Un regreso exprés para un proyecto mundialista

Durante solo 24 horas, Belinda volvió desde España para participar en la grabación de un video musical estrechamente ligado al Mundial de 2026, según lo confirmó en sus redes sociales.

“24 horas en México. Mañana va a ser un día muy especial, voy a grabar el video de una canción muy, muy, muy importante”, escribió Belinda en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con la intérprete y actriz, el motivo de la visita fue grabar un tema solicitado por patrocinadores oficiales del torneo. El proyecto busca resaltar la diversidad del evento, que por primera vez será organizado en conjunto por México, Estados Unidos y Canadá.

Además de la playera, destacaron otros ldetalles futbolísticos como uñas con motivos tricolor y balones, reforzando la clara alusión al espíritu mundialista. Su manicurista celebró el momento y adelantó que “se vienen cositas increíbles”.

Captura de pantalla de una historia de Belinda en redes sociales, con texto blanco sobre fondo negro que anuncia una grabación especial en México
La breve visita de Belinda a la Ciudad de México generó gran revuelo por su participación en una grabación del Mundial 2026 y el uso de la playera con el número 10, desatando rumores sobre su ex Giovani dos Santos. (Instagram:@belindapop)

Colaboraciones y el nuevo enfoque musical del Mundial

La grabación musical contará con la participación de figuras como Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan, con Belinda como voz femenina. Elías Mejía, miembro de Los Ángeles Azules, comentó para TV Azteca que “hubo un patrocinador que dijo yo quiero a Los Ángeles Azules para que hagan el tema, y quiero a una persona del sexo femenino y qué crees, le tocó a Beli”.

La iniciativa responde al nuevo formato impulsado por la FIFA, que apuesta por un álbum colectivo, en lugar de una sola canción oficial, para la edición de 2026. Gianni Infantino, presidente del organismo, señaló que el objetivo es reflejar la pluralidad cultural de las selecciones participantes, con múltiples voces y estilos.

La colaboración entre artistas mexicanos y la organización internacional busca dar mayor visibilidad a la música latina en el certamen, pues el álbum incluirá sonidos representativos de las naciones anfitrionas y la participación de diversas figuras de la industria musical.

Varias cajas de uñas postizas. Incluyen sets en blanco, negro, rojo, y un diseño especial con balones de fútbol, el número 10 y colores verde, blanco y negro
Se revelan las uñas que Belinda podría usar para su participación en un evento del Mundial 2026, mostrando diseños de fútbol y el número 10, alimentando especulaciones sobre un mensaje especial. (Instagram:@belindapop)

Una noche de fútbol y reencuentro con México

La presencia de Belinda en la capital coincidió con la previa del partido amistoso entre México y Portugal. Durante la noche, la artista se reunió con seguidores en la sala Despecho, donde compartió momentos y frases icónicas del recinto, como “Hoy tocó misa, la de despecho”.

El regreso de Belinda a México, aunque breve, se convirtió en un guiño futbolístico y musical, marcando un posible nuevo himno para el torneo de 2026.

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