Los temas de esta noche —la muerte, los calendarios, las Pléyades y el dios del fuego— pertenecen todos a la cosmovisión mesoamericana del tiempo y el cosmos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Museo Nacional de Antropología (MNA) abre sus puertas de noche este miércoles con una programación gratuita que incluye concierto de música de ensamble, visitas guiadas y una charla sobre Huehuetéotl, el dios viejo del fuego.

Las actividades arrancan a las 19 horas de hoy, miércoles 25 de noviembre, y no tienen costo de entrada.

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La jornada forma parte de la Noche de Museos, el programa mensual de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México que extiende el horario de los recintos culturales en la CDMX.

Dos visitas guiadas recorren el concepto de la muerte y los astros en el México antiguo

La primera visita, La Muerte en el México Prehispánico, recorre la concepción funeraria de las culturas mesoamericanas: sus ritos, creencias sobre el inframundo y la forma en que distintos pueblos entendían el tránsito entre la vida y la muerte.

El recorrido utiliza las salas permanentes del museo como escenario.

La segunda visita, Calendarios prehispánicos y las Pléyades, conecta los sistemas de cómputo del tiempo con la observación astronómica.

El museo alberga piezas de culturas como la mexica, maya, teotihuacana, zapoteca y olmeca, entre otras. Foto: Facebook/Museo Nacional de Antropología.

Los pueblos mesoamericanos desarrollaron dos calendarios que corrían en paralelo: el Xiuhpohualli, de 365 días organizado en 18 veintenas de 20 días más 5 días de ajuste, y el Tonalpohualli, de 260 días de uso ritual y adivinatorio para determinar el destino de cada persona según su fecha de nacimiento.

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Las Pléyades —llamadas Tianquiztli, “el mercado”, por los mexicas— ocupaban un lugar central en ese sistema.

Cuando el cúmulo estelar cruzaba el meridiano local a medianoche, señalaba el momento exacto para encender el Fuego Nuevo: la ceremonia que cada 52 años renovaba el tiempo y el mundo, según investigaciones publicadas en la Revista Ciencias de la UNAM.

La programación de esta noche no requiere registro previo: el acceso es libre directo desde las 19 horas. Foto: Facebook/Museo Nacional de Antropología.

Para los mexicas, las Pléyades también estaban vinculadas a la constelación de Mamalhuaztli —los palos de fuego, posiblemente el cinturón de Orión—, y ambas formaban los marcadores estelares del calendario cíclico más largo de la tradición nahua.

La charla sobre Huehuetéotl revela al dios más antiguo de Mesoamérica

Los secretos del dios viejo del fuego es la charla que cierra el bloque de contenidos antes del concierto.

Su protagonista es Huehuetéotl, cuyo nombre en náhuatl significa literalmente “dios viejo” y cuyo culto data del periodo Preclásico, hacia el año 400 a.C.

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Las primeras representaciones conocidas de esta deidad se encontraron en Cuicuilco, en la Ciudad de México, y en Monte Albán, en Oaxaca —dos de los sitios arqueológicos más distantes entre sí en Mesoamérica—, lo que evidencia la extensión de su veneración, según el INAH.

El dios Huehuetéotl está asociado al fuego, al hogar y a la sabiduría. (INAH)

Se le representaba como un anciano encorvado, arrugado, desdentado y en posición sedente, con un gran brasero sobre la cabeza.

En Teotihuacan se han hallado 153 esculturas de esta deidad, todas talladas en roca volcánica y con una particularidad: la mano derecha abierta con la palma hacia afuera y la izquierda cerrada en puño.

Para los mexicas, el fuego no era únicamente calor doméstico. Era el principio que renovaba el mundo al final de cada ciclo de 52 años: el encendido del Fuego Nuevo era el ritual que impedía la extinción del Sol y garantizaba la continuidad de la vida.

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También se le conocía como Xiuhtecuhtli, señor del año y del fuego. (INAH)

Huehuetéotl era, en ese esquema, el padre del tiempo y el centro del cosmos. Se le rendía culto en dos meses del calendario: xócotl-huetzi, el décimo mes equivalente a parte de agosto, e izcalli, el último mes del año, que cubría parte de enero y febrero.

La deidad tenía dedicado un templo en Tenochtitlan llamado Tzonmolco, donde se realizaban ceremonias en su honor.

El concierto de música de ensamble cierra la velada

La noche termina con un concierto de música de ensamble, sin costo adicional.

Los conciertos de ensamble suelen prescindir de director de orquesta: cada músico sigue la partitura y escucha a los demás en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El formato de ensamble —agrupación de músicos que interpretan repertorio de cámara— cierra una programación que combina divulgación científica y expresión artística en un mismo espacio.

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Cómo llegar al Museo Nacional de Antropología

El MNA se ubica en Paseo de la Reforma esquina con Calzada Gandhi, dentro de la primera sección del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

Las estaciones de Metro más cercanas son Auditorio (Línea 7, naranja), aproximadamente a cinco minutos caminando, y Chapultepec (Línea 1, rosa), a unos 15 minutos a pie.

Desde el Centro Histórico, la ruta más directa en Metro es tomar la Línea 2 en Zócalo hasta Tacuba y transbordar a la Línea 7 hasta Auditorio.

Otra opción es el Metrobús Línea 7, que circula por Paseo de la Reforma y tiene parada frente a la entrada del museo. Los vehículos de aplicación pueden dejar pasajeros sobre la misma avenida.

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En días ordinarios el museo abre de martes a domingo de 9 a 18 horas. Esta noche, el acceso es completamente libre a partir de las 19 horas.