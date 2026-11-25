Las imágenes nocturnas registran el tránsito peatonal a lo largo de la explanada pública contigua al edificio gubernamental de la demarcación, así como el momento en el que el presunto responsable de abandonar a una bebé metros delante, pasó por el sitio. Video: X/@MrElDiablo8

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Un hombre fue detenido por su presunta responsabilidad en el abandono de una bebé de seis meses cerca de la Basílica de Guadalupe, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, ocurrido el pasado 23 de noviembre.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, informó que su ubicación se dio tras un análisis de los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2), quienes revisaron las cámaras de videovigilancia de la zona. Estos materiales les permitieron observar a un sujeto que posiblemente abandonó a la pequeña y luego se retiró del sitio.

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Con el seguimiento de las imágenes, los policías identificaron la zona a la el sujeto se desplazó en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que realizaron vigilancias fijas y móviles para localizarlo y proceder con su captura.

Tras labores de vigilancia en la calle Parque San Juan, los uniformados observaron al hombre con una bolsa de plástico transparente, quien intentó escapar al notar que los policías se acercaban a él. Metros más adelante fue interceptado, donde se le realizó una revisión que culminó con el aseguramiento de 100 bolsitas con aparente marihuana y dinero en efectivo.

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Foto: SSC

Aunque las autoridades no informaron su nombre, el hombre de 50 años de edad fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público para que determine su situación jurídica.

Así fue el hallazgo de la bebé: dos pequeños fueron abandonados el mismo día en la capital

El hallazgo de la bebé de seis meses se dio tras un reporte de su presencia sobre en el cruce de la Calzada de Guadalupe y la calle Garrido, en al colonia La Villa, donde policías capitalinos localizaron a dos mujeres que la resguardaban al estar sola.

Según informaron las autoridades, la pequeña había permanecido aproximadamente una hora bajo la lluvia, por lo que paramédicos de Protección Civil (PC) la valoraron y determinaron que se encontraba clínicamente estable.

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Luego de recibir atención médica, la pequeña fue trasladada a una agencia del Ministerio Público especializada en la atención de menores de edad, además de abrir una carpeta de investigación para esclarecer el hecho.

Una agente de la policía de la Ciudad de México sostiene a un bebé rescatado en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. (X/ @SSC_CDMX)

Ricardo Janecarlo Lozano, alcalde de la Gustavo A. Madero, informó que la bebé permanecía bajo el cuidado del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Además, explicó que los registros de cámaras indicaban que la niña había sido abandonada después de la medianoche.

Según los datos, en las imágenes aparece un hombre con una silla en la que transportaba a la menor dentro de una unidad del Metrobús proveniente de la zona centro de la capital, luego descendió y caminó hasta zona ubicada en inmediaciones de la Basílica de Guadalupe para abandonar a la pequeña.

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Otro caso se registró el mismo 23 de noviembre, cuando se reportó el hallazgo de un bebé recién nacido abandonado en un predio de la alcaldía Xochimilco, en Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes, el pequeño se encontraba a la intemperie y en medio de condiciones climáticas que no eran las óptimas, ya que el bebé había sido abandonado pese a la presencia de lluvia.

Vecinos del lugar fueron quienes realizaron el hallazgo, por lo que solicitaron ayuda a las autoridades. Elementos de la SSC acudieron al sitio y resguardaron al bebé para trasladarlo a un hospital cercano y recibiera atención médica.

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Localizaron a un bebé abandonado en un predio en Xochimilco (X/ @c4jimenez)

El periodista Carlos Jiménez reportó que el bebé tenía al menos 3 horas de haber nacido cuando se dio su hallazgo, y detalló que fue abandonado en un paraje de Axayopa, en la comunidad del Pueblo San Gregorio Atlapulco.