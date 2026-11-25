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Julio César Chávez respondió a los cuestionamientos respecto a si Natanael Cano estuvo internado en una de sus clínicas de rehabilitación.

El ex campeón mundial abordó el tema durante un encuentro con la prensa, retomado por Ventaneando, luego de que Natanael Cano reapareció en Baja California tras semanas fuera de la atención pública. El intérprete de corridos tumbados suspendió en octubre las 10 fechas restantes de su gira por motivos de salud física y mental.

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Chávez tiene centros de rehabilitación en Tijuana y Culiacán. Ante la pregunta directa sobre un posible ingreso de Cano a alguna de sus clínicas, el sinaloense descartó esa posibilidad.

Julio César Chávez sobre Natanael Cano estuviera

“No, la verdad no, no, no, no. No, no está en la clínica. O sea, eso es falso, es falso”, responde Julio César Chávez sobre los señalamientos alrededor del cantante sonorense.

El máximo referente del boxeo en México y uno de los deportistas más destacados en la historia, Julio César Chávez, estrenará su nueva serie “Chávez vs Chávez”, donde se revelará la parte más intima de su vida (Cortesía)

El exboxeador añade que mantiene una relación cercana con Natanael Cano. “Natanael es muy buen amigo mío, muy buen amigo mío. Y, este, pues le deseo muy pronta, muy buena recuperación”, comenta ante las cámaras de Ventaneando.

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La declaración ocurre después de rumores sobre que habría estado en rehabilitación.

Chávez señala que sus clínicas reciben a personas de distintos ámbitos, aunque evita revelar identidades por tratarse de información privada. “Las clínicas no se pueden decir los... Tenemos muchos artistas, tenemos deportistas de toda clase social, pero a Natanael Cano todavía no lo tenemos”.

El ex campeón incluso bromea con los reporteros ante la insistencia. “Si lo tuviéramos, yo les dijera”, asegura entre risas.

Al hablar sobre la posibilidad de que familiares trasladen a una persona con adicciones a un centro de rehabilitación sin que esta lo sepa, Chávez relata parte de su propia experiencia. El exboxeador ha hablado públicamente en distintos momentos sobre su proceso para dejar el consumo de drogas y alcohol.

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“Todos, desafortunadamente, pasamos por ese momento, por ese problema. Pero algunos somos más tercos que otros”, declara el ex campeón mundial de boxeo.

Chávez considera que Cano, de 25 años, tiene margen para atender cualquier asunto personal o de salud que enfrente. “Natanael Cano creo que es un muchacho joven. Tiene una vida por delante”, dice.

El exdeportista confirma que él mismo fue llevado con engaños a rehabilitación. “Pues a mí me llevaron con engaños. A veces, como te digo, a veces somos más tercos unos que otros”, explica.

También expresa una frase sobre las consecuencias que pueden dejar las adicciones en las familias. “Y a veces tienen que morir unos para que otros se recuperen”, sostiene.

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El cantante mexicano Natanael Cano enciende un cigarrillo frente a una piscina al aire libre. (Instagram: Natanael Cano)

Natanael Cano reaparece tras cancelar fechas de su gira

La versión sobre una posible rehabilitación de Natanael Cano tomó fuerza luego de que el cantante canceló 10 conciertos de su Natanael Cano Vol. 1 Tour. Su equipo informó entonces que el artista necesitaba concentrarse en su salud física y mental.

De acuerdo con Infobae México, el 21 de noviembre Cano reapareció en un restaurante de Puerto Nuevo, Baja California, acompañado de su madre y de Marissa Blanco. Días después, también fue visto junto a Gabito Ballesteros en fotografías tomadas durante un paseo en vehículo todo terreno.

Las imágenes fueron compartidas por Ballesteros en Instagram. Los cantantes posan sobre un UTV en una zona boscosa, sin revelar la fecha ni el lugar exacto en el que fueron tomadas.

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Hasta este 25 de noviembre, la familia y el equipo de Natanael Cano no han precisado si el músico recibió atención en un centro de rehabilitación ni han informado cuándo retomará sus presentaciones.

Durante el mismo encuentro con la prensa, Julio César Chávez también habla sobre el estado de salud de su madre, Isabel González. “Está delicadita, pero está estable, gracias a Dios”, declara.