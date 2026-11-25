Violencia digital contra las mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante los últimos años la violencia digital contra las mujeres ha ido en aumento, convirtiendo a las redes sociales en uno de los escenarios principales que fomenta este tipo de agresiones que pueden ir desde mensajes intimidatorios y difusión de fotografías íntimas sin consentimiento hasta la creación de imágenes sexuales falsas mediante inteligencia artificial (IA).

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este 25 de noviembre, se estima que casi una de cada tres mujeres en el mundo ha experimentado violencia física o sexual al menos una vez durante su vida. A este panorama se suma que cada diez minutos una mujer o niña pierde la vida a manos de su pareja o de otro integrante de su familia. Frente a esta realidad, la campaña del Día contra la Violencia de Género pone especial atención en las agresiones facilitadas por la tecnología.

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De acuerdo con ONU Mujeres, este tipo de ataques representa una amenaza creciente, especialmente para quienes tienen presencia pública, como periodistas, activistas, políticas y defensoras de derechos humanos. La falta de regulación tecnológica, el anonimato de los responsables y las dificultades para denunciar favorecen la continuidad de estas conductas, cuyos efectos pueden trascender las pantallas y poner en peligro la integridad de las víctimas.

¿Qué es la violencia digital contra las mujeres y cómo se manifiesta?

El abuso digital comprende distintas acciones realizadas mediante dispositivos, redes sociales y plataformas en línea para intimidar, vigilar, acosar o controlar a mujeres y niñas, estas prácticas pueden presentarse de manera aislada o combinarse para ejercer presión sobre las víctimas.

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Entre las principales manifestaciones se encuentran:

Difusión de contenido íntimo: compartir fotografías o videos privados sin autorización.

Ciberacoso y amenazas: enviar mensajes ofensivos, intimidatorios o de contenido sexual.

Manipulación con IA: fabricar imágenes, videos o audios falsos, incluidos materiales sexualmente explícitos.

Doxeo: publicar información personal sin consentimiento.

Suplantación de identidad: utilizar datos o perfiles de otra persona para perjudicarla.

Vigilancia digital: monitorear conversaciones, actividades y contactos.

Discurso de odio: promover ataques misóginos y campañas de desinformación.

Las agresiones afectan de manera particular a la comunidad femenina con exposición pública y pueden incrementar cuando existen otras condiciones de discriminación, como discapacidad, origen racial, identidad de género u orientación sexual.

Las estadísticas de ONU Mujeres recopiladas por Infobae señalan el alcance de la violencia digital contra las mujeres en Filipinas, América Latina, África y los Estados árabes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gobierno de México lanza guía para prevenir el acoso en redes sociales

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar presentó durante la mañanera del pueblo de este 25 de noviembre en Palacio Nacional una guía para prevenir el acoso digital, destacando los siguientes objetivos:

Comprender mejor los entornos digitales

Conocer nuestros derechos en los entornos digitales

Ciudadanía digital

Reconocer la violencia digital

Prevención y seguridad digital sin culpas

Dentro del documento se especifica de qué forma las mujeres pueden proteger sus dispositivos electrónicos y su información personal en internet:

Usar un código, contraseña o bloqueo de pantalla que no sea fácil de adivinar, y activar el bloqueo automático.

Mantener actualizados el sistema y las aplicaciones. Recuerda que activar las actualizaciones corrige las fallas de seguridad.

Usar las herramientas de seguridad integradas o un antivirus confiable y mantenerlo actualizado.

Descargar aplicaciones solo de tiendas oficiales y eliminar las que ya no uses.

Guardar copias de respaldo de tus fotografías, contactos y documentos importantes.

Activar, si está disponible, la función para localizar, bloquear o borrar el dispositivo a distancia.

Antes de vender, regalar o desechar un aparato, cierra sesiones, retira tus cuentas y borra la información.

Si usas una computadora pública o prestada, asegúrate de cerrar la sesión al terminar, porque cerrar la ventana no siempre asegura cerrar la cuenta.

Quién puede ver tus publicaciones, historias, fotografías antiguas y lista de contactos.

Quién puede enviarte mensajes, comentarte, etiquetarte, mencionarte o agregarte a grupos.

Qué aplicaciones están conectadas a tus cuentas.

Qué cuentas pueden ver tu actividad o tu ubicación.

Qué información personal aparece públicamente cuando alguien busca tu nombre.

El pasado 11 de marzo de 2026, el Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, pactó con Meta, TikTok y Google/YouTube el Primer Acuerdo de Colaboración Voluntaria con Plataformas Digitales para combatir todo tipo de violencias en las plataformas digitales.

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Inteligencia artificial aumenta los riesgos y las consecuencias del abuso

Las herramientas de inteligencia artificial han facilitado la creación y difusión de materiales manipulados, además de permitir ataques automatizados y coordinados. Según las investigaciones de ONU Mujeres, estos avances dificultan la identificación de los responsables y la exigencia de consecuencias.

Las cifras recopiladas en distintas regiones muestran el alcance de esta problemática:

Filipinas: 83% de las supervivientes reportaron daños emocionales.

Estados árabes: 60% de las mujeres usuarias de internet denunciaron exposición a violencia digital.

África: 46% de las parlamentarias señalaron haber recibido ataques en línea.

América Latina y el Caribe: 80% de las mujeres en la vida pública limitaron sus actividades digitales por temor al abuso.

Las consecuencias también pueden incluir pérdida de empleo, aislamiento, agresiones físicas, suicidio y feminicidio, así como la limitación de la participación femenina en espacios políticos, periodísticos y sociales

Una mujer en el suelo se toma la cabeza ante un teléfono celular que exhibe una fotografía censurada entre reacciones de redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de alerta para detectar los ataques cibernéticos

Las señales suelen manifestarse mediante conductas que parecen menores, como exigir contraseñas, revisar conversaciones o insistir en recibir fotografías privadas.

Entre las principales alertas que pueden poner a una persona en situación de riesgo están:

Amenazas de divulgar imágenes íntimas para obligar a alguien a cumplir exigencias.

Mensajes ofensivos que continúan después de bloquear al agresor.

Control sobre las amistades y comunicaciones.

Fotografías manipuladas que aparecen sin autorización.

Campañas de difamación o exclusión en grupos digitales.

Ante esto, ONU Mujeres recomienda tomar medidas para proteger la seguridad y conservar pruebas:

Bloquear y denunciar las cuentas responsables mediante las herramientas de las plataformas. Detener la difusión de fotografías y videos privados con recursos como Take It Down y Stop Non-Consensual Image Abuse. Guardar evidencias, como capturas de pantalla, enlaces y fechas de los ataques. Buscar apoyo de familiares, amistades u organizaciones especializadas. Proteger las cuentas con autenticación de dos factores y ajustes de privacidad.

Asimismo, quienes presencien estas agresiones pueden reportarlas y brindar apoyo a las afectadas, recordando que la responsabilidad de la violencia siempre corresponde a quien la ejerce, nunca a la víctima.

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