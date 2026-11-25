La jugadora de flag football respondió que tenía que dirigirse a otro lugar antes de alejarse del seguidor, cuya reacción también llamó la atención de los internautas.

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La polémica alrededor de Diana Flores continúa generando reacciones en redes sociales. La deportista mexicana aprovechó su asistencia a la gala del Victory Prize 2026 para hablar sobre el incidente en el que fue señalada por aparentemente ignorar a un aficionado que buscaba obtener su firma en un balón, situación que provocó críticas en internet.

La quarterback mexicana abordó el tema durante una entrevista con mediotiempo, donde explicó que lo ocurrido no fue una situación intencional y expresó su pesar por la manera en que se desarrollaron las cosas. De acuerdo con su versión, se trató de un momento desafortunado, pues aseguró que le gustaría tener la oportunidad de convivir y brindar atención a quienes se acercan a ella.

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La controversia comenzó luego de que circularan imágenes del momento en el que un seguidor buscaba acercarse a la jugadora para pedirle un autógrafo. La reacción que tuvo Flores frente a la petición provocó comentarios negativos y cuestionamientos sobre su comportamiento, particularmente por parte de quienes consideraron que no tuvo la disposición para atender al aficionado.

Diana Flores lamentó lo sucedido con el aficionado

La jugadora de flag football habló sobre el incidente del balón y mandó un mensaje al aficionado, aunque internautas cuestionaron sus palabras. (Especial)

Durante su encuentro con los medios, la representante mexicana reconoció que la situación no fue agradable y manifestó que le hubiera gustado que las cosas ocurrieran de otra manera. También aprovechó el espacio para enviar un gesto de cariño al seguidor involucrado y a las personas que la respaldan en su carrera deportiva.

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Flores mandó un beso y un abrazo al aficionado, además de extender su agradecimiento a quienes siguen su trayectoria dentro del flag football. Su postura buscó explicar lo sucedido y poner fin a las interpretaciones que surgieron a partir del video que circuló en plataformas digitales.

Sin embargo, sus declaraciones no lograron convencer a todos los usuarios, quienes continuaron expresando sus inconformidades y cuestionando la explicación que ofreció ante las cámaras.

Usuarios reaccionaron a las declaraciones de la mexicana

La quarterback mexicana aseguró que fue un momento desafortunado y que le gustaría atender a todas las personas que se acercan a ella. (Especial)

La entrevista de Diana Flores provocó una nueva ola de comentarios en redes sociales. Algunos internautas consideraron que sus palabras no correspondían con la actitud que, según ellos, mostró en el video original, mientras otros criticaron que tuviera que hablar del tema hasta después de que la controversia adquiriera mayor difusión.

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Entre las reacciones que se compartieron aparecieron mensajes como: “tantita fama y ya se sienten las grandes divas”; “De por si nadie las ve ahora menos”; “No le creo, su actitud en el video dice lo contrario, ya son patadas de ahogado con esta entrevista”.

Otros usuarios también cuestionaron el arrepentimiento que manifestó la deportista: “¿Lamentas? En su momento se vio que lo lamentaste mucho, ni volteaste a ver a la persona. Y tu respuesta aquí ‘pues así pasaron las cosas’, estuvo peor”.

Las críticas continuaron con comentarios como “Yo haciéndome el importante luego de rechazar un pan de un niño de la calle”; “Hahahhahaha que falsedad”; y “Y ahora que la firmó @nike se va sentir el doble de inmamable”.

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Las opiniones divididas colocaron nuevamente a la atleta en el centro de la conversación digital, donde su explicación fue recibida con escepticismo por una parte de los usuarios.

La seleccionada nacional de flag football protagonizó un episodio que rápidamente se viralizó; su respuesta y la reacción del seguidor provocaron una ola de comentarios. (Captura de pantalla)

Más allá de la polémica, la seleccionada nacional también habló sobre el momento que atraviesa el flag football y el crecimiento que ha experimentado esta disciplina en México y en diferentes países. La deportista aseguró sentirse emocionada por los avances que ha conseguido el deporte, especialmente ante la proyección internacional que tendrá en los próximos años.

Flores detalló que recientemente participó en seis clínicas de flag football, actividades que le permitieron acercarse a nuevos jugadores y compartir parte de sus conocimientos. Asimismo, asistió al segundo combine de Premier Flag realizado en la Ciudad de México, evento en el que se originó el episodio que terminó por colocarla bajo la lupa de los usuarios de redes sociales.

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La mexicana continúa siendo una de las figuras más reconocidas de esta disciplina, particularmente después del impulso que recibió el flag football con su inclusión en el programa olímpico de Los Ángeles 2028. No obstante, el episodio con el aficionado abrió un debate sobre la relación entre los deportistas, la popularidad y el trato hacia quienes buscan acercarse a sus ídolos.

Por ahora, las declaraciones de Diana Flores no frenaron las críticas, pues algunos internautas mantienen su postura respecto al video que circuló originalmente. La polémica sigue dividiendo opiniones entre quienes consideran que fue una situación circunstancial y quienes creen que su comportamiento no correspondió con la imagen pública que proyecta.

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