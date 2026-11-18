La exposición "Politécnico: Memoria Plástica" reúne más de 40 piezas del acervo cultural del IPN en el Museo de Arte de la SHCP. (MUNAL)

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La exposición “Politécnico: Memoria Plástica” reunirá más de 40 piezas del patrimonio artístico del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y abrirá sus puertas de forma gratuita en el Centro Histórico de Ciudad de México.

La muestra podrá visitarse del 26 de noviembre de 2026 al 31 de enero de 2027 en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El recorrido incluirá obras de Saturnino Herrán, Francisco Arturo Marín y figuras vinculadas con el muralismo mexicano.

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La exposición gratuita estará abierta hasta el 31 de enero de 2027

El Instituto Politécnico Nacional organiza la exhibición a través de la Secretaría de Servicios Educativos y la Dirección de Difusión Cultural, en colaboración con el Museo de Arte de la SHCP.

La inauguración se realizará el jueves 26 de noviembre a las 19.00 horas. A partir de esa fecha, el público podrá acudir sin costo durante el horario habitual del recinto: de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas.

La sede está ubicada en Moneda número 4, esquina con Licenciado Primo Verdad, en el Centro Histórico de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

La exposición forma parte de las actividades por el 90 aniversario del IPN. La institución propone una mirada a su acervo artístico y a una dimensión de su historia que va más allá de sus laboratorios, aulas y talleres.

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Las pinturas, esculturas y murales reunidos buscan mostrar elementos de la identidad del Politécnico y su relación con la cultura. La muestra plantea que el conocimiento científico y tecnológico también puede dialogar con las expresiones artísticas.

La exhibición conmemora el 90 aniversario del IPN con un diálogo entre la ciencia y las expresiones plásticas. (IPN)

Saturnino Herrán figura entre los artistas incluidos en la muestra

Entre los nombres anunciados para la exposición está Saturnino Herrán, pintor, dibujante y profesor de ilustración y diseño editorial nacido en Aguascalientes en julio de 1887.

Tras la muerte de su padre, Herrán se mudó a Ciudad de México. A los 16 años ingresó a la Escuela de Bellas Artes gracias a una pensión concedida por Ezequiel A. Chávez.

Durante su formación tuvo como maestros a Germán Gedovius, Antonio Fabrés y otros artistas ligados a las enseñanzas académicas de la época. Más adelante se convirtió en profesor titular de dibujo.

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En 1906 participó en una muestra organizada por la revista Savia Moderna, donde presentó su trabajo junto con Jorge Enciso, Joaquín Clausell y Diego Rivera.

Al año siguiente trabajó con el arqueólogo Leopoldo Batres como dibujante de monumentos arqueológicos en Teotihuacán. También realizó registros gráficos de pintura mural.

La obra de Herrán incorporó inquietudes modernistas y reflexiones sobre las culturas prehispánicas y el mundo mesoamericano. Gran parte de sus temas se concentró en la vida cotidiana, las costumbres mexicanas y las representaciones indigenistas.

El artista recurrió a un estilo figurativo y a una paleta con colores vivos, tonos paja y ocres. En algunos de sus dibujos combinó lápices de colores con manchas de acuarela, una técnica que produjo efectos novedosos para su tiempo.

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Saturnino Herrán colaboró como dibujante de monumentos en Teotihuacán antes de consolidarse en la pintura nacional.

La obra de Herrán abordó las raíces prehispánicas y la vida cotidiana

La producción de Saturnino Herrán es reconocida por su interés en las raíces indígenas y por una representación de la belleza mexicana sin exotizarla. Su trabajo abordó el mestizaje y buscó imágenes que expresaran lo que entendía como el alma nacional.

El pintor fue uno de los impulsores de la pintura mural en México y una figura de la etapa indigenista del arte moderno nacional. Su lenguaje visual también incluyó una lectura crítica de su contexto histórico.

Entre las características atribuidas a su trabajo figura el uso de fondos claros y elementos oscuros en primer plano, una disposición distinta a la que empleaban muchos artistas de su época.

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Su última etapa artística transitó entre referencias hispanas y mesoamericanas. Una de sus obras más conocidas es el mural inconcluso Nuestros dioses antiguos, de 1916, que estaba destinado al Palacio de Bellas Artes.

El artista no pudo terminar esa pieza debido a su muerte en 1918. Décadas después, en 1988, su obra fue declarada monumento artístico.

El patrimonio plástico del IPN reúne obras con representaciones sobre el mestizaje, la vida cotidiana y las raíces mesoamericanas. (Fundación Satrunino Herrán)

Francisco Arturo Marín combinó la medicina con la escultura

La exhibición también incluirá trabajos de Francisco Arturo Marín, artista nacido en Guadalajara, Jalisco, cuya producción se orientó a la expresión de emociones humanas y a temas ligados a raíces indígenas y prehispánicas.

Marín estudió medicina en su ciudad natal y completó la carrera de médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ejerció esa profesión durante más de 30 años mientras desarrollaba su trabajo escultórico.

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El artista mantuvo una relación constante con la escultura, aunque durante un periodo no mostró sus obras debido a su propia exigencia crítica. Su formación artística incluyó estudios de grabado en madera con Carlos Orozco Romero.

En 1921 también se acercó a la talla directa con el escultor León Muñiz, en Jalisco. Más tarde, ya instalado en Ciudad de México, fue discípulo de Luis Ortiz Monasterio y tomó clases de modelado y talla en madera.

Su conocimiento de la anatomía, relacionado con su actividad como médico, influyó en la representación de la figura humana. Sus obras buscaron transmitir un sentimiento mexicano entre la calidez y el dramatismo de la vida.

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En 1950 obtuvo el primer lugar en el Concurso de Pintura y Escultura de la IX Asamblea Nacional de Cirujanos, realizada en el Hospital Juárez de Ciudad de México, gracias a su escultura Esclavo.

El Gobierno de Jalisco le otorgó la Medalla de Artes Plásticas José Clemente Orozco en 1957. También recibió una presea durante el Año de las Artes Plásticas de Jalisco, en 1964.

Marín murió el 7 de abril de 1979, a los 72 años. Su presencia en “Politécnico: Memoria Plástica” permitirá acercarse a una trayectoria que combinó la práctica médica con la creación artística.

El Museo de Arte de la SHCP en el Centro Histórico de la CDMX ofrece entrada gratuita para el recorrido de martes a domingo.

El Museo de Arte de la SHCP recibirá la muestra en el Centro Histórico

La exposición plantea un recorrido por obras que forman parte del patrimonio institucional del IPN. El conjunto ofrece una aproximación a la relación entre educación, ciencia, tecnología, arte y cultura.

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El acceso libre permitirá que visitantes, estudiantes y público general conozcan piezas vinculadas con autores de distintas etapas del arte mexicano.

La muestra estará disponible hasta el 31 de enero de 2027 en el Museo de Arte de la SHCP, en Moneda número 4. El recinto abrirá de martes a domingo entre las 10:00 y las 17:00 horas.