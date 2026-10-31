Mictlantecuhtli llegó al Museo Nacional de Antropología: así fue la premiere de “Sacrificios” en México

La película mexicana dirigida por Mauricio Chernovetzky tuvo su estreno nacional el viernes 30 de octubre, como parte del Mórbido Film Fest

Guardar

La figura de Mictlantecuhtli, deidad mexica vinculada con la muerte y el inframundo, llegó a uno de los recintos culturales más importantes del país. La película mexicana Sacrificios, dirigida por Mauricio Chernovetzky, celebró su premiere nacional el viernes 30 de octubre en el Museo Nacional de Antropología, como parte de las actividades del Mórbido Film Fest.

La proyección se realizó a las 19:00 horas en el Auditorio Jaime Torres Bodet, un escenario que permitió establecer un vínculo entre la propuesta cinematográfica y las referencias culturales y mitológicas que forman parte de su historia.

PUBLICIDAD

Después de recorrer festivales en Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Chile y Alemania, la producción independiente tuvo su primer encuentro con el público mexicano en vísperas del Día de Muertos, una fecha especialmente significativa para una historia que explora la relación entre la muerte, el duelo y las creencias ancestrales.

¿De qué trata “Sacrificios”, la película inspirada en Mictlantecuhtli?

Sacrificios combina elementos de thriller sobrenatural, terror psicológico y drama para contar la historia de un padre que, después de perder a su hijo, enfrenta una realidad en la que el dolor y la desesperación comienzan a mezclarse con experiencias sobrenaturales.

A través de esta historia, la película explora los límites de las decisiones humanas frente a una pérdida irreparable y plantea interrogantes sobre aquello que las personas están dispuestas a hacer cuando el sufrimiento parece no tener límites.

PUBLICIDAD

Cartel oficial de Sacrificios, película dirigida por Mauricio Chernovetzky, que tuvo su premiere nacional el 30 de octubre de 2026 en el Museo Nacional de Antropología, como parte de la programación del Mórbido Film Fest. La producción combina terror psicológico y mitología mesoamericana a través de la figura de Mictlantecuhtli

Uno de los elementos centrales de la producción es la incorporación de referencias a la mitología mesoamericana, particularmente a Mictlantecuhtli, deidad mexica asociada con el Mictlán, el inframundo al que llegaban los muertos.

La presencia de este personaje mitológico aporta una dimensión simbólica a la narrativa y conecta el terror contemporáneo con las antiguas concepciones sobre la muerte que forman parte del imaginario cultural mexicano.

De esta manera, la cinta apuesta por una historia que no se limita a los recursos tradicionales del género, sino que incorpora elementos de la identidad ancestral del país para construir su universo narrativo.

“Sacrificios” llegó a México después de recorrer festivales internacionales

Antes de su presentación en el Museo Nacional de Antropología, la película de Mauricio Chernovetzky tuvo participación en distintos encuentros cinematográficos internacionales, donde obtuvo reconocimientos y nominaciones.

PUBLICIDAD

Entre sus principales participaciones destaca su estreno mundial en el Austin Film Festival, en Estados Unidos, donde recibió el Premio del Público.

Posteriormente, tuvo su estreno europeo en competencia en el Raindance Film Festival, celebrado en Londres, donde consiguió una nominación al Roger Corman Award.

La producción también fue seleccionada en Fantaspoa, en Brasil, dentro de la sección iberoamericana, y participó en Fixion Fest, en Chile. En este último encuentro, el actor Jorge A. Jiménez obtuvo el reconocimiento a Mejor Actor.

Otro de los festivales que formaron parte de su recorrido fue el Oldenburg International Film Festival, en Alemania, donde compitió dentro de la Selección Oficial.

PUBLICIDAD

Este trayecto permitió que la historia inspirada en referencias de la cultura mexicana llegara a públicos de diferentes países antes de su presentación en territorio nacional.

El Museo Nacional de Antropología fue el escenario de su estreno nacional

La elección del Museo Nacional de Antropología como sede de la premiere tuvo una relación directa con los elementos culturales que dan forma a la película.

El recinto, considerado uno de los espacios más representativos para conocer las culturas originarias de México, ofreció un contexto particular para presentar una producción que retoma la mitología mesoamericana y la incorpora a una historia contemporánea de terror.

La función formó parte de la programación del Mórbido Film Fest, encuentro dedicado al cine fantástico y de terror que reúne propuestas nacionales e internacionales.

PUBLICIDAD

Además de la proyección, la presentación contempló un diálogo posterior con el arqueólogo y escritor Omar Espinosa, integrante de Libreta Negra, con el propósito de generar una conversación alrededor de los referentes culturales presentes en la historia.

Para Mauricio Chernovetzky, director de la cinta, la presentación representó una oportunidad para compartir con el público mexicano una producción independiente que busca desarrollar una identidad narrativa propia dentro del cine nacional.

“Sacrificios”: una propuesta que conecta el terror con la mitología mexicana

La premiere nacional de Sacrificios se realizó un día antes del Día de Muertos, una de las celebraciones más representativas de México, en la que la memoria de quienes fallecieron ocupa un lugar central.

PUBLICIDAD

En ese contexto, la película encontró un espacio para acercar al público a una historia que utiliza referencias de las antiguas creencias sobre la muerte para explorar temas universales como el duelo, la memoria, la desesperación y las decisiones personales.

La combinación de thriller sobrenatural, drama y simbolismo prehispánico constituye el eje de esta producción mexicana, cuyo recorrido internacional antecedió su presentación en el país de origen.

Con su estreno en el Museo Nacional de Antropología, Sacrificios abrió una nueva etapa de exhibición y puso en diálogo el cine de género con algunos de los referentes mitológicos que forman parte de la historia cultural de México.

PUBLICIDAD