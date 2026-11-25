El ciudadano lo llamó “vividor del erario” y cuestionó el uso de recursos públicos para sus viajes; el episodio quedó registrado en un video difundido en redes sociales. (Redes Sociales)

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El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, protagonizó una nueva confrontación con un ciudadano en un aeropuerto, donde un hombre lo llamó “vividor del erario” y cuestionó que utilizara recursos públicos para viajar.

El episodio quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales y fue difundido por una cuenta de X.

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En la grabación también se observa que la pareja del legislador, Emma Ocampo, responde al reclamo con una seña obscena dirigida al ciudadano.

“¿Qué onda, vividor del erario? ¿Ya te vas a gastar nuestros impuestos? ¡Qué bonito! ¡Qué elegante!”, se escucha decir al hombre mientras graba al senador.

El ciudadano continúa con sus reclamos y asegura que trabaja durante todo el día para pagar los impuestos que, desde su perspectiva, se utilizan para financiar los viajes del legislador.

“Yo los trabajo todo el día”, expresa en repetidas ocasiones.

Un ciudadano llamó “vividor del erario” al senador mientras se dirigía a tomar un vuelo. (Captura)

Durante el intercambio también se escuchan voces que responden al ciudadano con expresiones como “ve a cuidar a tu papá” y “ve a cuidar a tu papi”. La grabación no permite identificar con claridad a todas las personas que intervienen ni conocer el contexto completo de esas respuestas.

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Uno de los momentos que llamó la atención en el video es cuando la pareja de Fernández Noroña realiza un gesto obsceno hacia el hombre que lo increpa.

Hasta el momento, el material difundido no muestra una respuesta verbal extensa del senador ante los señalamientos.

Noroña vuelve a recibir reclamos en un aeropuerto

Este nuevo episodio se suma a otras confrontaciones que Fernández Noroña ha enfrentado en terminales aéreas durante los últimos meses.

El antecedente más conocido ocurrió el 20 de septiembre de 2026, cuando pasajeros lo increparon en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El senador de Morena fue increpado por un ciudadano mientras caminaba por las instalaciones del aeropuerto. (Captura de pantalla)

En aquella ocasión, algunas personas le gritaron expresiones como “corrupto”, “narcopolítico” y “fuera Morena”, mientras el senador caminaba por las instalaciones.

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Cuatro días después, el 24 de septiembre, el legislador anunció que comenzaría a grabar y exhibir públicamente a quienes lo confrontaran en espacios públicos.

“Quien se quiera hacer famoso se va a hacer famoso, a mis costillas se va a hacer famoso. Yo voy a estar grabando siempre”, declaró durante una transmisión.

En ese momento, también sostuvo que debía distinguirse entre las críticas y las protestas contra su actividad política, y las conductas que considera agresiones o acoso.

De los reclamos en Morelia a la confrontación en Zamora

Durante noviembre, Fernández Noroña también protagonizó distintos episodios durante una visita a Michoacán.

Una mujer sorprendió a Gerardo Fernández Noroña con un beso en la boca cuando el senador salía del Aeropuerto de Morelia.

El 6 de noviembre fue captado a su salida del Aeropuerto de Morelia, donde una mujer se acercó para saludarlo y terminó dándole un beso en la boca. Posteriormente, el senador explicó que se trataba de su pareja sentimental, Emma Ocampo Silva.

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Mientras algunas personas se acercaron para mostrarle su apoyo, otras le gritaron consignas de rechazo.

Dos días después, el 8 de noviembre, comenzó a circular otro video de un enfrentamiento en Zamora, donde un joven se acercó al legislador para cuestionar su desempeño.

“Yo no quiero foto, nada más vengo a decir una cosa”, expresó el ciudadano antes de calificarlo de “cobarde” y “corrupto”.

Fernández Noroña respondió con insultos y expresiones altisonantes, mientras algunas personas que lo acompañaban intervinieron para separarlos.

Noroña denunció agresión física en Oaxaca

El nuevo reclamo en el aeropuerto ocurre también después de que el senador denunciara haber sido víctima de una agresión física y verbal en el Centro Histórico de Oaxaca.

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El senador de Morena denunció haber sido agredido física y verbalmente mientras recorría el Centro Histórico de Oaxaca.

La noche del 21 de noviembre, Fernández Noroña aseguró que un grupo de personas lo insultó y agredió junto con sus acompañantes, por lo que tuvieron que resguardarse en el hotel Quinta Real y solicitar apoyo policial.

El legislador responsabilizó a grupos de derecha por lo sucedido e identificó a David Zepeda de Hoyos como el presunto principal agresor.

También afirmó que resultó lastimado de la mano izquierda, la misma que anteriormente se había fracturado, y señaló que dos de sus acompañantes también fueron agredidos.

“Pueden no estar de acuerdo con nuestra posición política y pueden cuestionarla. Lo que no tienen derecho a la agresión física”, expresó en redes sociales.

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La denuncia del senador se produjo tres días antes de la difusión del nuevo video en el aeropuerto, que vuelve a mostrar un intercambio de reclamos entre el legislador y ciudadanos en un espacio público.