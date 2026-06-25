La ciudad zapoteca que existió antes que Monte Albán y que arqueólogos de la UNAM apenas empiezan a excavar

Un muro de piedra de un sitio arqueológico se extiende detrás de una reja metálica, frente a una calle empedrada bajo un cielo nublado. (INAH)

Un complejo ceremonial zapoteca de dimensiones desconocidas hasta ahora yace enterrado bajo el centro histórico de Teotitlán del Valle, en el estado mexicano de Oaxaca, según reveló el primer estudio geofísico integral del lugar, realizado por investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el ARX PROJECT en el marco del Proyecto Belguie-Xiguie.

Los resultados, presentados el 14 de mayo de 2026 ante autoridades locales y representantes del museo comunitario, muestran que la ciudad antigua era mucho más extensa de lo que sugieren los vestigios visibles en superficie.

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Un complejo prehispánico bajo la iglesia colonial

El hallazgo más llamativo es una serie de edificios ceremoniales y de élite dispuestos alrededor de un gran patio central, con una distribución similar a la de los palacios de Mitla. Los investigadores determinaron que ese conjunto se encuentra directamente bajo la actual Iglesia de Nuestra Señora de la Natividad.

Bajo el atrio del mismo templo, los equipos detectaron además una anomalía subterránea de gran tamaño que podría corresponder a una tumba zapoteca monumental. Se requieren excavaciones adicionales para confirmar su naturaleza, aunque la presencia de esa estructura indica que el área funcionó como espacio de ritual funerario desde época prehispánica.

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Los datos también revelaron que los constructores coloniales de los siglos XVI y XVII demolieron estructuras prehispánicas para nivelar el terreno antes de erigir la iglesia y su atrio. Emplearon los escombros de esos edificios como material de relleno.

Tecnología no invasiva a más de 25 metros de profundidad

Estas técnicas no invasivas permitieron cartografiar estructuras y rasgos geológicos a más de 25 metros de profundidad sin disturbar el sitio ni las construcciones modernas que lo cubren. (INAH)

El equipo utilizó tres métodos geofísicos para explorar el subsuelo sin excavar: tomografía de resistividad eléctrica (ERT), radar de penetración terrestre (GPR) y tomografía de ruido sísmico ambiental.

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Estas técnicas no invasivas permitieron cartografiar estructuras y rasgos geológicos a más de 25 metros de profundidad sin disturbar el sitio ni las construcciones modernas que lo cubren.

El proyecto tomó como referencia directa los trabajos previos realizados en Mitla durante las temporadas de campo 2022 y 2023 del Proyecto Lyobaa, también coordinado por el ARX PROJECT.

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Teotitlán del Valle y su lugar en el mundo zapoteca

Teotitlán del Valle es un asentamiento zapoteca del valle de Tlacolula, en los Valles Centrales de Oaxaca. El pueblo moderno conserva lengua e identidad zapoteca, y su centro histórico se superpone directamente sobre los restos de la ciudad antigua.

Monte Albán, la capital zapoteca por excelencia, fue fundada alrededor del año 500 a. C. sobre una serie de cerros en el centro del Valle de Oaxaca y mantuvo su hegemonía política y ceremonial durante más de mil años. El asentamiento que la precedió como núcleo de poder regional fue San José Mogote, en el brazo de Etla, que dominó el valle durante más de 800 años —desde aproximadamente 1500 a. C.— hasta que la guerra interna y el declive de su élite gobernante impulsaron la fundación de Monte Albán.

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Los nuevos hallazgos en Teotitlán del Valle apuntan a que esa localidad albergó un centro ceremonial de envergadura comparable a otros sitios de los Valles Centrales, aunque su extensión real permanecía desconocida hasta este estudio.

“Una historia que sigue viva bajo nuestros pies”

La investigación se llevó a cabo en colaboración con la Presidencia Municipal de Teotitlán del Valle, el Comité del Museo Comunitario y el Comité del Templo Católico. (INAH)

En su informe titulado Exploring the Heart of Teotitlán del Valle, el equipo subrayó que los resultados trascienden el valor estrictamente arqueológico.

“Estos hallazgos no son meros datos científicos: son una oportunidad para que la comunidad, las autoridades y los especialistas trabajen juntos para preservar una historia que sigue viva bajo nuestros pies”, señala el documento.

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La investigación se llevó a cabo en colaboración con la Presidencia Municipal de Teotitlán del Valle, el Comité del Museo Comunitario y el Comité del Templo Católico. El 14 de mayo, miembros del ARX PROJECT regresaron al municipio para exponer los resultados y discutir los planes de investigación futura con las autoridades locales.