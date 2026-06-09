Teotihuacán renueva espacios y estrena exposición con una pelota de hule de hace más de 3 mil años: inversión fue de 37 mdp

Una pintura en acuarela de Teotihuacán muestra las antiguas pirámides y visitantes bajo un cielo nublado, con una enigmática pelota de hule original en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con una renovada oferta museística que contempla la integración de más de cien piezas inéditas, así como la recuperación de diversos espacios, la Zona Arqueológica de Teotihuacán fue intervenida con un plan de inversión de 37 millones de pesos para enriquecer la experiencia de sus miles de visitantes.

Uno de los trabajos de recuperación más destacados es la reapertura del Museo de la Grandeza Teotihuacana, el cual abre sus puertas luego de 20 años de permanecer cerrado. El sitio cuenta con una exposición permanente de 174 piezas, de las cuales aproximadamente 150 se muestran por primera vez al público luego de su localización en la última década.

PUBLICIDAD

Durante la presentación del plan de renovación este lunes 8 de junio, la arqueóloga Claudia María López destacó que las piezas fueron halladas tanto fuera de la Zona Arqueológica como al interior, ya que algunas proceden de la Pirámide de La Luna, El Sol o del Templo de Quetzalcóatl. Asimismo, dijo que el objetivo es que el público conozca la cultura teotihuacana y a sus dioses a través de sus características máscaras, incensarios y las figuras en obsidiana.

Se trata de la primera pelota de hule original exhibida: turistas podrán visitarla durante tres meses

Primera pelota de hule original en exhibición en un museo. Foto: Ale Huitron / Infobae México

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Secretaría de Cultura Federal, destacaron que entre las novedades del museo también se encuentra la exhibición temporal Hule ritual. Pelotas milenarias, que incluye una pelota original de aproximadamente 3 mil 600 años de antigüedad hallada en El Manatí, Veracruz, asociada a la cultura olmeca.

PUBLICIDAD

Esta pieza forma parte de un hallazgo de 14 pelotas de hule mesoamericanas en el año 1988 por especialistas del INAH, UNAM y de la Universidad Veracruzana. Los primeros análisis determinaron que están hechas con caucho a base de diferentes técnicas.

La exhibición de esta pieza original se encuentra bajo estrictas medidas de conservación. Thalía Velasco Castelán, coordinadora nacional de conservación y patrimonio cultural, detalló que la vitrina está sellada y sin oxigeno, en la que se encuentran indicadores de humedad y temperatura para evitar que sufra daños debido a la iluminación.

PUBLICIDAD

El museo también cuenta con dos réplicas de pelotas de hule que podrán conocer. Foto: Ale Huitron / Infobae México

Al ser la primera pelota de hule original que es exhibida, la pieza solo permanecerá durante tres meses en el Museo de la Grandeza Teotihuacana para que cientos de visitantes la puedan conocer, ya que se busca preservarla.

Plan también integró la remodelación de dos museos más: uno de ellos exhibe la figura de un jugador de pelota

El Museo de la Cultura Teotihuacana y el de Murales Teotihuacanos, “Beatriz de la Fuente”, recibieron atención estructural tras 40 años de servicio. Las obras en ambos sitios se enfocaron en el cambio de iluminarias, cambio de pintura en las paredes del interior, así como en la renovación de las exposiciones.

PUBLICIDAD

Las obras buscan enriquecer la experiencia de los casi dos millones de visitantes que acuden cada año a Teotihuacan, consolidando al sitio como referente fundamental de la memoria histórica nacional.

Réplica de una casa de Teotihuacán que puede observarse en el Museo de los Murales. Foto: Ale Huitron / Infobae México

El programa de renovación también incluyó la construcción de nuevas taquillas, andadores, explanadas y pórticos de acceso, así como la modernización de la señalética y áreas de servicio, entre ellos los sanitarios.

PUBLICIDAD

Para facilitar el desplazamiento de los turistas por la Zona Arqueológica, se implementó una Guía Digital para planear recorridos temáticos y reforzar la orientación de los visitantes. Asimismo, se incorporó equipamiento para reforzar la seguridad con la colocación de arcos de seguridad en las puertas de acceso, así como la compra de paletas y detectores de metales.

Los museos rehabilitados ofrecen ahora mejores condiciones para la conservación de piezas y la divulgación del patrimonio, mientras que las intervenciones en los accesos y circulaciones buscan optimizar el flujo de personas y facilitar la visita.

PUBLICIDAD

Hace 30 años no se hacía una inversión de este tipo, destacó la titular de Cultura

Foto: Ale Huitron / Infobae México

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó que el plan de renovación contempló 37 millones de pesos, pero se continuará con una “inversión importante” para trabajar en temas de conservación, esto como parte de un programa nacional que destinó en total 400 millones de pesos a 46 recintos arqueológicos y 12 juegos de pelota.

“No había una intervención en Teotihuacan entre 30 o 40 años así. Obviamente la conservación es parte habitual de nuestro trabajo, no termina hoy, sigue”, afirmó.

PUBLICIDAD

Secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, director general del INAh, Joel Omar Vázquez Herrera, y otras autoridades que participaron en el proyecto de renovación. Foto: Ale Huitron/ Infobae México

Finalmente, reafirmó el compromiso del INAH y la Secretaría de Cultura con la conservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arqueológico. Destacó también el reordenamiento y mejora de los espacios destinados a los vendedores de la zona, quienes vieron renovados los pisos y luminarias de sus locales.

Estas acciones se entregaron a cuatro días del inicio del Mundial de Futbol 2026, el cual se prevé aumente el turismo en la Zona Arqueológica de Teotihuacán y otros recintos culturales. Asimismo, el reforzamiento de seguridad se contempló luego del ataque armado en la Pirámide de la Luna del pasado 20 de abril, que dejó como saldo una turista canadiense muerta y 13 personas heridas.

PUBLICIDAD