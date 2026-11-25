Se trata de una función única dentro de la programación navideña de la emisora universitaria, que este año se suma a una oferta más amplia de montajes del clásico ballet en distintos puntos de la capital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Radio UNAM anunció una función gratuita del ballet “El Cascanueces” para el próximo sábado 5 de diciembre a las 11:00 horas. La presentación estará a cargo del Ballet Ensamble de México, con música interpretada en vivo y bajo la dirección de Verónica González.

Se trata de una función única dentro de la programación navideña de la emisora universitaria, que este año se suma a una oferta más amplia de montajes del clásico ballet en distintos puntos de la capital.

PUBLICIDAD

La propuesta reúne la obra de Piotr Ilich Tchaikovsky con la puesta en escena del ballet, en un formato de acceso gratuito abierto a todo público. A diferencia de otras versiones que recurren a pista grabada, esta función contará con acompañamiento musical en vivo durante toda la representación.

Cómo conseguir boletos y recomendaciones de acceso

¿Cómo se puede asistir a la función gratuita de “El Cascanueces” en Radio UNAM? La entrada es libre, aunque el cupo es limitado. Los boletos se entregarán de forma gratuita media hora antes de que inicie el evento, por lo que se recomienda a los asistentes llegar con anticipación para asegurar un lugar.

PUBLICIDAD

El donativo para ingresar es opcional y voluntario, según se precisó en la convocatoria difundida por Radio UNAM.

La organización del evento insiste en que, al tratarse de una función única con espacio restringido, la llegada anticipada resulta clave para quienes deseen presenciar la puesta en escena. No se especificó un horario exacto de apertura de puertas más allá de la entrega de boletos media hora antes del inicio.

Este esquema de entrada libre con cupo limitado es similar al que aplican otros recintos culturales de la ciudad durante la temporada decembrina, donde la gratuidad suele ir acompañada de restricciones de aforo.

PUBLICIDAD

Un cartel de Radio UNAM anuncia una función de El Cascanueces interpretada por el Ballet Ensamble de México con música en vivo en la Ciudad de México. (Radio UNAM/Instagram )

Sede y ubicación de la función

La presentación se realizará en las instalaciones de Radio UNAM, ubicadas en Adolfo Prieto 133, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez. El acceso al recinto puede realizarse a través de la estación Amores del Metrobús, según se detalló en la información oficial del evento.

La función forma parte de la agenda cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante diciembre, en el marco de las actividades conmemorativas por los 475 años de la institución.

Dirección artística y puesta en escena

La dirección de esta versión de “El Cascanueces” está a cargo de Verónica González, al frente del Ballet Ensamble de México. La compañía presentará su interpretación del ballet clásico, con música en vivo como elemento central de la propuesta escénica.

PUBLICIDAD

El material difundido por Radio UNAM no detalla el elenco completo ni la duración de la función, aunque confirma que se trata de una representación única, sin fechas adicionales programadas.

Una oferta amplia de “El Cascanueces” en la Ciudad de México

La función de Radio UNAM se suma a una temporada con múltiples montajes del mismo ballet en la capital. De acuerdo con información difundida por distintos medios, entre el 29 de noviembre y el 13 de diciembre el clásico navideño se presentará de forma gratuita en tres recintos: el Museo Vivo del Muralismo, el Centro Nacional de las Artes (Cenart) y la propia Radio UNAM, en una programación que involucra al Cenart, a la UNAM y al gobierno de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

El video promociona la puesta en escena del ballet El cascanueces, con música del compositor Piotr Ilich Chaikovski. El material visual presenta figuras tradicionales de cascanueces, elementos arquitectónicos y murales asociados al Salón Iberoamericano, así como fragmentos de las coreografías ejecutadas por bailarines en el escenario.

El Cenart ofrecerá siete funciones gratuitas del 3 al 13 de diciembre en el Teatro Raúl Flores Canelo, a cargo de la Academia de la Danza Mexicana del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), bajo la dirección de Miriam González. El calendario incluye funciones jueves y viernes a las 19:00 horas, y sábados y domingos a la 13:00 horas, con excepción del sábado 12 de diciembre, día en que no habrá actividad. El teatro tiene una capacidad aproximada de 336 personas, por lo que también se recomienda llegada anticipada.

El Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México anuncia las funciones de la obra El cascanueces a cargo de la Academia de la Danza Mexicana. (CENART)

Fuera del circuito gratuito, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en el Centro Histórico, presentará dos producciones distintas. La primera, El Cascanueces: Una Navidad Mexicana, incorpora elementos de identidad nacional como piñatas y catrinas, con cinco funciones entre el 4 y el 6 de diciembre. La segunda es una versión clásica montada por la Escuela de Danza Clásica del Centro Cultural Ollin Yoliztli, bajo la dirección de Mariana Suárez Sánchez, con más de 90 estudiantes en escena, programada del 18 al 20 de diciembre con boletos de 220 pesos.

PUBLICIDAD

El Auditorio Nacional, por su parte, recibirá del 18 al 23 de diciembre la producción de la Compañía Nacional de Danza, que este año celebra 25 años consecutivos de temporada en ese recinto. El montaje reunirá a 240 artistas en escena, con música en vivo de Tchaikovsky y la participación de estudiantes de escuelas profesionales de danza. A lo largo de sus 25 años de historia, esta producción acumula más de un millón 100 mil espectadores en el Auditorio Nacional.