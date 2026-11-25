Una ilustración recrea la ruptura criminal entre Érick Valencia Salazar y Nemesio Oseguera Cervantes mediante una cadena rota sobre el mapa del estado de Jalisco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La historia de Érick Valencia Salazar, alias “El 85”, está marcada por alianzas, traiciones y una ruptura que lo llevó a enfrentarse a la organización criminal que ayudó a construir. Antes de convertirse en uno de los enemigos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue uno de sus principales operadores y colaboró con Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en la consolidación de la estructura criminal.

Su trayectoria comenzó en el Cártel del Milenio, pero después de la muerte de uno de sus principales líderes, Ignacio Coronel Villarreal, en 2010, participó en la formación del grupo que posteriormente sería conocido como CJNG. La alianza con Oseguera Cervantes le permitió ganar influencia en el occidente de México, aunque esa relación terminó fracturada y dio origen a una nueva disputa por el control de territorios y actividades criminales en Jalisco.

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El desenlace de su carrera también tuvo un giro internacional: después de dos detenciones en México, fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025. En abril de 2026 se declaró culpable de conspirar para distribuir cocaína con destino a ese país, de acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense.

Del Cártel del Milenio a la fundación del CJNG

Antes de convertirse en uno de los fundadores del CJNG, Valencia Salazar formó parte del Cártel del Milenio, organización vinculada a la familia Valencia y que tuvo entre sus principales mandos a Ignacio Coronel Villarreal, conocido como “Nacho Coronel”, y a Óscar Orlando Nava Valencia, “El Lobo”.

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En esa estructura, “El 85” participó en actividades relacionadas con el tráfico de drogas y el suministro de armamento a integrantes de la organización. El Departamento de Justicia de Estados Unidos documentó que Valencia Salazar distribuía pistolas y fusiles, entre ellos AK-47 y AR-15, para los hombres armados del grupo.

Érick Valencia Salazar, “El 85”, se declaró culpable en Estados Unidos tras una trayectoria marcada por traiciones, capturas y su ruptura con “El Mencho”. (Anayeli Tapia/Infobae

La muerte de “Nacho Coronel”, en julio de 2010, debilitó al Cártel del Milenio y aceleró su fragmentación. De esa ruptura surgieron distintas facciones, entre ellas el grupo que terminaría consolidándose como el CJNG, encabezado por Valencia Salazar y Oseguera Cervantes.

En sus primeros años, la organización también fue identificada con el nombre de Los Matazetas, grupo que protagonizó una ofensiva contra Los Zetas y que ganó notoriedad por episodios de violencia registrados en Veracruz en 2011. Con el paso del tiempo, el CJNG dejó de ser una estructura regional para convertirse en una organización con presencia en distintas entidades mexicanas y operaciones internacionales.

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La ruptura con “El Mencho” y el nacimiento del Cártel Nueva Plaza

La alianza entre Valencia Salazar y Oseguera Cervantes terminó después de que “El 85” salió de prisión. De acuerdo con las reconstrucciones periodísticas, la relación entre ambos se deterioró por diferencias internas, desconfianza y una disputa por el control de las operaciones criminales. Una de las versiones difundidas señala que “El 85” consideró que “El Mencho” lo había traicionado para quedarse con el control del CJNG.

La ruptura se convirtió en una confrontación abierta en 2017, cuando Valencia Salazar se acercó a Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias “El Cholo”, otro antiguo integrante del círculo cercano de Oseguera Cervantes que también había roto con el líder del CJNG.

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Ambos impulsaron el Cártel Nueva Plaza, una organización que buscó disputar al CJNG el control de Guadalajara y otros territorios de Jalisco. La confrontación entre las dos estructuras también alcanzó municipios como Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto.

De cofundador del CJNG a enemigo de "El Mencho" La trayectoria de Érick Valencia Salazar, "El 85" Mapa de la ruptura Línea de tiempo Detenciones Toca cada grupo para ver detalles fundación ruptura 2017 Cártel del Milenio CJNG El Mencho Cártel Nueva Plaza El Cholo (asesinado 2021) Origen Ruptura / conflicto Alianza posterior Julio de 2010 Muere Ignacio Coronel Villarreal, "Nacho Coronel". El Cártel del Milenio se fragmenta. 2010-2011 "El 85" y Nemesio Oseguera Cervantes forman el grupo conocido como Los Matazetas, origen del CJNG. Marzo de 2012 Primera detención de Valencia Salazar en Zapopan, Jalisco, durante un operativo militar. Diciembre de 2017 Recupera su libertad por determinación judicial, tras señalarse irregularidades en el proceso. 2017 Se consuma la ruptura con "El Mencho". Junto con "El Cholo" funda el Cártel Nueva Plaza para disputar Jalisco al CJNG. Marzo de 2021 El CJNG asesina a "El Cholo" y abandona su cuerpo en Guadalajara, señalándolo como traidor. Nueva Plaza se debilita. 4 de septiembre de 2022 Segunda detención en Tapalpa, Jalisco, por una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos. 27 de febrero de 2025 Es extraditado a Estados Unidos junto con otros 28 narcotraficantes. Su caso queda radicado en Washington. 7 de abril de 2026 Se declara culpable de conspirar para distribuir cocaína con destino a Estados Unidos. 20 de noviembre de 2026 Un juez federal pospone por tercera vez su sentencia, ahora programada para el 30 de marzo de 2027. Comparación de las dos capturas en México PRIMERA DETENCIÓN Marzo de 2012 Zapopan, Jalisco. Operativo militar. Aseguramiento de armas largas, cargadores, cartuchos y granadas. Recluido en el Altiplano hasta diciembre de 2017. SEGUNDA DETENCIÓN 4 de septiembre de 2022 Tapalpa, Jalisco. Operación del Ejército y la Guardia Nacional. Aseguramiento de armas y drogas. Vinculada a una orden de extradición a Estados Unidos. PROCESO EN ESTADOS UNIDOS 27 de febrero de 2025: extraditado a Washington junto con 28 narcotraficantes más.

7 de abril de 2026: se declara culpable de conspirar para distribuir cocaína.

Condena posible: entre 10 años y cadena perpetua.

Sentencia pospuesta por tercera vez, ahora prevista para el 30 de marzo de 2027.

De acuerdo con un análisis de InSight Crime, la separación de “El Cholo” del CJNG comenzó a perfilarse en marzo de 2017, después del asesinato de un operador financiero conocido como “El Colombiano”, en Puerto Vallarta. La posterior ofensiva contra integrantes de Nueva Plaza desencadenó una disputa que convirtió a antiguos aliados en enemigos.

El nuevo grupo también fue relacionado con apoyos del Cártel de Sinaloa para enfrentar a la organización de Oseguera Cervantes, aunque InSight Crime advirtió que no había encontrado pruebas concretas en campo para confirmar esa conexión.

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La rivalidad quedó expuesta públicamente en marzo de 2021, cuando el CJNG difundió un video en el que “El Cholo” aparecía sometido y posteriormente su cuerpo fue abandonado en una zona turística de Guadalajara. El mensaje que acompañaba los restos lo señalaba como traidor. Su muerte debilitó a Nueva Plaza y dejó a Valencia Salazar en una posición vulnerable frente a su antiguo socio.

Dos detenciones y una extradición a Estados Unidos

La primera captura de “El 85” ocurrió en marzo de 2012, durante un operativo militar en Zapopan, Jalisco. En aquella ocasión, las autoridades reportaron el aseguramiento de armas largas, cargadores, cartuchos y granadas. Permaneció recluido en el penal federal del Altiplano hasta diciembre de 2017, cuando recuperó su libertad por determinación judicial, luego de que se señalaran irregularidades en el proceso penal.

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Su libertad le permitió regresar al escenario criminal y participar en la confrontación contra el CJNG. Sin embargo, el 4 de septiembre de 2022 fue detenido nuevamente en Tapalpa, Jalisco, durante una operación del Ejército y la Guardia Nacional. En el lugar también fueron aseguradas armas, drogas y otros objetos, según los reportes oficiales retomados por la prensa.

Érick Valencia Salazar, alias “El 85”, fue uno de los fundadores del Cártel Jalisco Nueva Generación junto con Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. (AP Foto/Alexandre Meneghini, Archivo)

La segunda detención estuvo relacionada con una orden de aprehensión con fines de extradición solicitada por Estados Unidos, donde enfrentaba acusaciones por conspiración para distribuir cocaína. El Departamento de Justicia estadounidense lo identificaba como responsable de reclutar integrantes del CJNG, localizar objetivos de organizaciones rivales y participar en el envío de miles de kilogramos de cocaína hacia ese país.

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El 27 de febrero de 2025, Valencia Salazar fue trasladado a Estados Unidos junto con otros 28 narcotraficantes que permanecían detenidos en México. Su caso quedó radicado en una corte federal del Distrito de Columbia, en Washington.

“El 85” se declara culpable y espera sentencia

El 7 de abril de 2026, el excofundador del CJNG se declaró culpable de conspirar para distribuir cocaína con destino a Estados Unidos. El acuerdo judicial reconoció su participación en las actividades de tráfico de drogas de la organización y lo colocó frente a una posible condena de al menos 10 años de prisión, con un máximo que puede alcanzar la cadena perpetua.

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Su audiencia de sentencia estaba prevista inicialmente para el 31 de julio de 2026, pero fue aplazada. El 20 de noviembre, se informó que un juez federal de Washington pospuso por tercera ocasión la resolución y fijó el 30 de marzo de 2027 como nueva fecha, luego de que la Fiscalía y la defensa solicitaran más tiempo para preparar sus argumentos.

La trayectoria de Valencia Salazar representa uno de los episodios de fragmentación más significativos en la historia del CJNG: pasó de compartir el liderazgo con “El Mencho” a construir una organización rival para disputarle el control de Jalisco. Después de dos detenciones, la caída de su principal aliado criminal y su extradición, su futuro quedó en manos de la justicia estadounidense.