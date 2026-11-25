¿Qué tipos de queso puedo comer si padezco hígado graso y cuáles debo evitar para no afectar más al órgano? (RS)

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Recibir un diagnóstico de hígado graso suele llevar a cambios en la alimentación cotidiana. La prioridad es reducir las grasas saturadas y limitar los productos que pueden aumentar la carga de trabajo del hígado.

El queso genera dudas frecuentes. Aunque forma parte de la dieta de muchas personas, no todas sus variedades tienen el mismo impacto por su contenido de grasa, sodio y nivel de procesamiento.

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La American Liver Foundation señala que el consumo no necesariamente debe eliminarse por completo. La diferencia está en controlar las porciones y optar por quesos con menor contenido de grasa.

La dieta y su papel ante la esteatosis hepática

La esteatosis hepática, conocida como hígado graso, aparece cuando la grasa se acumula en exceso dentro de las células del hígado.

La importancia de una dieta adecuada en la esteatosis hepática (Imagen: Profeco)

De acuerdo con la American Liver Foundation, la dieta juega un papel determinante en la progresión de esta enfermedad, ya que un exceso de calorías provenientes de grasas saturadas o azúcares simples puede acelerar el deterioro del hígado.

Evitar productos ultraprocesados, embutidos grasos y quesos curados ayuda a reducir el riesgo de complicaciones. En cambio, priorizar grasas saludables como las presentes en el aceite de oliva o los frutos secos contribuye a mejorar la función hepática.

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Incorporar lácteos bajos en grasa, según informó la American Liver Foundation, se considera seguro siempre que se respeten las porciones y el balance general de la dieta.

Quesos adecuados para personas con hígado graso

No todos los quesos presentan el mismo perfil nutricional. Las alternativas con bajo contenido graso ofrecen proteínas y calcio importantes para la salud, sin sobrecargar al hígado con grasas saturadas. Los expertos y las entidades de salud destacan los siguientes:

(Quesoteca)

1. Queso fresco bajo en grasa: Es uno de los más recomendados por su bajo aporte calórico y de materia grasa. Presenta textura blanda y sabor suave, y se adapta fácilmente a ensaladas o desayunos ligeros.

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2. Requesón o ricotta ligera: Con un perfil bajo en grasas y de fácil digestión, el requesón o ricotta ligera destaca debido a su buena proporción de proteínas de alta calidad. Puede emplearse en recetas tanto saladas como dulces.

3. Queso cottage: Alternativa muy valorada por su bajo contenido graso y su aporte elevado de proteínas. Resulta indicado para quienes buscan mantener o perder peso, un factor relevante en el tratamiento del hígado graso.

4. Queso batido 0 % materia grasa: Opción práctica y versátil, apta para untar o combinar con frutas y cereales. Su contenido graso es casi nulo y puede incluirse en una dieta equilibrada.

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5. Quesos tipo Burgos bajos en grasa: Algunos quesos de este tipo, fabricados a partir de leche desnatada, respetan los límites de grasa recomendados por especialistas en nutrición hepática.

6. Quesos especiales bajos en lactosa y grasa: En las tiendas especializadas han surgido productos como el queso Lleugeret de cabra, que aporta solo 20 % de materia grasa y carece de lactosa, según comunicados de empresas del sector. Esta clase de quesos artesanos se dirige a quienes deben cuidar su salud digestiva y hepática sin prescindir completamente del sabor.

Porción de queso cottage fresco servido en un tazón blanco, ideal para acompañar frutas o ensaladas saludables. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de quesos bajos en grasa, como los tipos frescos o cottage, permite obtener los beneficios del lácteo sin avances negativos en el hígado graso.

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Quesos que conviene evitar o limitar si padeces hígado graso

Ciertas variedades pueden contener altos niveles de grasas saturadas y sodio, lo cual incrementa el riesgo de acumulación de grasa hepática. A continuación, las alternativas que no se consideran aptas para personas con este diagnóstico:

1. Quesos curados y semicurados con alto contenido graso: Manchego, gouda, grana padano, parmesano y zamorano presentan porcentajes de entre 25 % y 40 % de grasa. Su consumo frecuente no se recomienda para quienes buscan reducir el avance de la esteatosis.

2. Quesos azules: Variedades intensas como roquefort, cabrales o gorgonzola combinan alto contenido graso con gran cantidad de sal. Estos quesos figuran entre los menos aconsejables para quien padece afecciones hepáticas.

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3. Quesos grasos para untar y fundidos: Las versiones cremosas o untables suelen incluir aditivos y elevados niveles de sodio y grasas no saludables.

Las personas con hígado graso deben limitar o evitar los quesos curados y grasos para reducir el daño hepático.

Quesos que conviene evitar o limitar si padeces hígado graso (Adobe Stock)

Consejos clave al consumir queso con hígado graso

Control de las porciones : Las raciones no deben superar los 30-50 gramos, adaptándose siempre al plan nutricional indicado por el especialista.

Priorizar acompañamientos saludables : Combinar con vegetales, ensaladas o alguna pieza de pan integral ayuda a mantener el balance energético y la saciedad.

Evitar exceso de sal : Muchos quesos ya contienen sodio suficiente, por lo cual no se aconseja agregar sal adicional ni consumirlos junto a alimentos salados.

Leer etiquetas : Consultar el aporte de grasa y calorías en el envase favorece elecciones informadas. Los productos “light” pueden ser una mejor alternativa si su contenido en sodio no es elevado.

Consulta médica: El seguimiento personalizado del médico o del dietista-nutricionista resulta fundamental, porque cada persona presenta necesidades específicas según la severidad del hígado graso.

Un abordaje personalizado en la dieta, sumado a la selección de quesos bajos en grasa y el consumo moderado, permite disfrutar de este alimento mientras se cuida la salud hepática de acuerdo con los estándares científicos actuales.

Hígado graso y queso: cómo incluirlo sin descuidar la dieta

El hígado graso ocurre cuando se acumula grasa en las células hepáticas. Frente a este diagnóstico, la alimentación ayuda a reducir factores que pueden agravar el problema, como el exceso de grasas saturadas, azúcares simples, productos ultraprocesados y alcohol.

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El queso no tiene que desaparecer por completo de la dieta, pero conviene revisar la variedad y la porción. Las opciones frescas y bajas en grasa, como el queso panela, cottage, ricotta o mozzarella light, pueden consumirse con moderación dentro de un plan indicado por un especialista. También es recomendable verificar el sodio en la etiqueta.

En cambio, los quesos maduros, muy grasos o procesados —como manchego, cheddar, parmesano, azul, crema y productos para untar— suelen concentrar más grasas saturadas y sal. La American Liver Foundation recomienda limitar los lácteos enteros, incluido el queso. La dieta debe priorizar verduras, frutas, cereales integrales, leguminosas y grasas insaturadas.

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