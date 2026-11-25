El Sistema de Compensación Vitalicia por justicia social fue creado mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de agosto de 2022. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las personas extrabajadoras de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) que dejaron de recibir el apoyo económico que les otorgó el Gobierno federal ya cuentan con un criterio definido para defenderse ante los tribunales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó qué juzgados deberán revisar los amparos promovidos contra la suspensión o cancelación de este beneficio.

El Tribunal Pleno resolvió que los juzgados de distrito en materia administrativa son las autoridades competentes para atender las demandas de amparo indirecto presentadas por quienes fueron dados de baja del Sistema de Compensación Vitalicia por justicia social.

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La decisión busca evitar que las personas afectadas enfrenten obstáculos para conseguir que un juez revise su situación. Sin embargo, es importante aclarar que la resolución no obliga al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) a restablecer los pagos ni garantiza que todas las personas recuperen el apoyo económico.

Conoce lo que se resolvió en la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. #LaCorteEnBreve pic.twitter.com/u9X1lSBm7f — Suprema Corte (@SCJN) November 25, 2026

De acuerdo con el criterio aprobado por la SCJN, las personas extrabajadoras de Luz y Fuerza del Centro que quieran impugnar la suspensión o baja definitiva de su apoyo deberán presentar sus controversias ante los juzgados de distrito en materia administrativa.

La determinación se refiere a los amparos indirectos promovidos contra las decisiones del INDEP, organismo que tiene a su cargo la administración del programa y que puede determinar la suspensión o cancelación de los beneficios.

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La discusión llegó al máximo tribunal debido a que existían interpretaciones distintas entre tribunales federales sobre qué autoridad debía resolver estos asuntos: los juzgados laborales o los administrativos.

La diferencia de criterios provocaba que algunas demandas fueran rechazadas por juzgados que consideraban que no tenían competencia para revisar los casos. Ante esta situación, la Suprema Corte intervino para establecer una regla común.

Con la resolución, el camino judicial queda definido:

Autoridad competente: juzgados de distrito en materia administrativa.

Recurso legal: amparo indirecto.

Asunto que pueden revisar: suspensión o baja definitiva del Sistema de Compensación Vitalicia por justicia social.

Institución involucrada: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

Esto significa que las personas afectadas ya cuentan con un criterio que identifica la vía judicial en la que deben plantear sus inconformidades. No obstante, cada demanda deberá analizarse de manera individual.

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Compensación de Luz y Fuerza no es igual a una pensión

Uno de los puntos centrales de la discusión fue determinar si el apoyo económico debía tratarse como una prestación laboral o como un beneficio de naturaleza administrativa.

La SCJN consideró que la compensación tiene un origen distinto al de una pensión tradicional. Su creación deriva de una decisión del Poder Ejecutivo Federal y no de las aportaciones que las personas trabajadoras realizaron durante su relación laboral.

En otras palabras, aunque el programa tiene características similares a las de una pensión porque proporciona recursos económicos para afrontar el desempleo o la vejez, su financiamiento no proviene de descuentos salariales ni de un fondo de seguridad social al que hayan contribuido los beneficiarios.

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Por ello, la Corte determinó que existe un vínculo de naturaleza administrativa entre el Gobierno federal y las personas incorporadas al programa.

También tomó en cuenta que las decisiones de suspender o cancelar los pagos son emitidas unilateralmente por el INDEP, lo que refuerza la competencia de los juzgados administrativos.

La distinción es importante porque permite entender por qué estos casos no deben tramitarse como una controversia laboral ordinaria, aunque estén relacionados con personas que perdieron su empleo después de la desaparición de una empresa pública.

¿Suprema Corte ordenó devolver los pagos suspendidos?

No, la resolución de la SCJN no significa que todas las personas que fueron dadas de baja del programa tengan derecho automático a recuperar su apoyo económico.

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El máximo tribunal únicamente resolvió el conflicto sobre qué juzgados deben atender los amparos. No determinó que las decisiones del INDEP fueran ilegales ni ordenó reincorporar a las personas afectadas al padrón de beneficiarios.

Por tanto, hay que distinguir entre dos cuestiones:

Lo que sí resolvió la Corte: los juzgados de distrito en materia administrativa deben conocer los amparos indirectos contra la suspensión o baja definitiva del programa.

Lo que no resolvió: si cada persona tiene derecho a recuperar los pagos o si la cancelación de su beneficio fue injustificada.

Esto quiere decir que los juzgados deberán estudiar los argumentos y las circunstancias particulares de cada expediente antes de emitir una resolución.

La decisión tampoco implica que el INDEP pierda sus facultades para administrar el programa. Lo que establece es qué autoridades judiciales deben revisar las controversias cuando las personas beneficiarias decidan impugnar sus determinaciones.

Antecedentes de la extinción de Luz y Fuerza del Centro

El Sistema de Compensación Vitalicia por justicia social fue creado mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de agosto de 2022.

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Tras la extinción de de Luz y Fuerza del Centro, el programa estuvo dirigido a determinados extrabajadores que quedaron sin otro esquema de seguridad social para afrontar el desempleo o la vejez.

El antecedente se remonta a octubre de 2009, cuando el Gobierno federal decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro. La medida dejó sin empleo a más de 45 mil trabajadores y afectó las expectativas de jubilación de aproximadamente nueve mil personas que no habían reunido los requisitos para acceder a ese beneficio, de acuerdo con los antecedentes del decreto de creación del programa.

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La compensación se planteó como una alternativa para atender la situación de un sector de extrabajadores que quedó fuera de otros mecanismos de protección social.

Entre los datos relevantes de este proceso se encuentran:

11 de octubre de 2009: se publicó el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.

Más de 45 mil trabajadores: perdieron su fuente de empleo tras la desaparición de la compañía.

Alrededor de nueve mil extrabajadores: vieron truncadas sus expectativas de jubilación.

25 de agosto de 2022: se publicó el decreto que estableció el Sistema de Compensación Vitalicia por justicia social.

Noviembre de 2026: la Suprema Corte definió qué juzgados deben revisar los amparos contra la suspensión o cancelación del apoyo.

La administración del proceso de liquidación de Luz y Fuerza del Centro estuvo inicialmente a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), cuyas funciones fueron asumidas posteriormente por el INDEP.

Con el criterio de la Suprema Corte, las personas extrabajadoras que busquen inconformarse con la suspensión de su apoyo económico ya cuentan con una definición sobre la autoridad judicial que deberá conocer de sus demandas. Sin embargo, la posibilidad de recuperar los pagos dependerá de lo que se determine en cada juicio.

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