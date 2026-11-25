La periodista Martha Figueroa comenta en un programa de entrevistas sobre el supuesto lanzamiento de una producción musical del cantante Luis Miguel.

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Luis Miguel estaría por presentar el 3 de diciembre de 2026 el primer sencillo de un álbum inédito de pop, según afirmó la periodista Martha Figueroa en Televisa el pasado martes 24 de noviembre.

La comunicadora sostiene que el cantante prepara una producción completa con un sonido cercano a discos como Aries y Veinte años, después de nueve años sin publicar música inédita.

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Figueroa dijo que la canción que se anunciaría en los próximos días no sería un lanzamiento aislado. De acuerdo con su versión, formaría parte de un material que Luis Miguel está por terminar y que marcaría su regreso al pop luego de mantener su actividad concentrada en giras internacionales.

El último álbum de estudio con canciones inéditas del intérprete es ¡México por siempre!, publicado en noviembre de 2017. Desde entonces, el cantante recorrió distintos países con conciertos y una gira que se extendió entre 2023 y 2024.

Martha Figueroa afirma que Luis Miguel prepara un álbum inédito

La periodista de Televisa aseguró que el proyecto incluiría más de una canción y que el anuncio del 3 de diciembre estaría relacionado con el primer sencillo de la producción.

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“Hay todo un álbum nuevo, no es nada más una canción”, dijo Figueroa al hablar sobre la información que recibió acerca del regreso discográfico de Luis Miguel.

La comunicadora describió el supuesto material como un disco de pop con referencias a la etapa que el cantante mantuvo durante la década de 1990. En esa lista mencionó Veinte años, Aries, Nada es igual y Amarte es un placer.

“Es pop y es definitivamente con el mismo sonido que tanto nos gustaba a todos de Luis Miguel”, señaló la periodista. También sostuvo que el artista no habría apostado por una transformación radical de su estilo musical.

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El cantante mexicano Luis Miguel, en una fotografía de archivo. EFE/David Borrat

Figueroa explicó que las nuevas canciones conservarían elementos reconocibles en la trayectoria del intérprete de “La incondicional”. “Suena definitivamente a Luis Miguel que amamos todos”, afirmó durante su intervención.

El supuesto disco retomaría la etapa de Aries y Veinte años

La comparación con Aries coloca el rumor alrededor de una de las etapas pop más reconocidas de Luis Miguel. El álbum, publicado en 1993, incluyó canciones como “Hasta que me olvides” y “Suave”, mientras que Veinte años apareció en 1990.

Figueroa sostuvo que el nuevo proyecto estaría más cerca de ese repertorio que de una producción de boleros o de una serie de versiones. Luis Miguel lanzó varios álbumes de la serie Romances, con los que consolidó una etapa enfocada en canciones clásicas de autores latinoamericanos.

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La periodista descartó que el cantante esté preparando una propuesta alejada de su estilo. “No hizo más que experimentos, sino grabó lo que a todos nos encanta”, dijo.

También rechazó una de las versiones que circularon en redes sociales sobre el equipo creativo del artista. Figueroa afirmó que el productor Kiko Cibrián no habría regresado a colaborar con Luis Miguel.

“Que ya volvió Kiko Cibrián, no. Kiko Cibrián no ha vuelto. Eso ya se terminó”, declaró. La periodista agregó que un músico de apellido Jackson estaría a cargo de las guitarras en la nueva producción, aunque no dio más detalles sobre su identidad ni sobre los créditos del álbum.

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Alex Rodríguez ubica el estreno de un sencillo el 3 de diciembre

La versión de Figueroa se suma a la información difundida por el periodista Alex Rodríguez, quien aseguró en redes sociales que Luis Miguel daría a conocer una canción el 3 de diciembre de 2026.

Rodríguez presentó el dato como una exclusiva y precisó que, hasta ese momento, la información se refería a un tema nuevo y no necesariamente a un disco completo. “Luis Miguel regresa con nuevo tema el 3 de diciembre”, publicó.

El comunicador recordó que han pasado nueve años desde la salida de ¡México por siempre!. También señaló que el sencillo podría ser el primer adelanto de una producción posterior, aunque esa posibilidad no ha recibido confirmación pública por parte del cantante.

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La coincidencia entre ambas versiones alimenta las expectativas sobre un regreso discográfico. Figueroa habla de un álbum completo y Rodríguez menciona un sencillo, por lo que la canción podría funcionar como presentación de un proyecto más amplio.

Luis Miguel anunciará de qué se trata su nueva sorpresa el 3 de diciembre (RS)

Spotify y convocatorias de fans impulsan las especulaciones

La expectativa aumentó luego de que comenzó a circular una imagen promocional relacionada con Spotify, en la que aparece la fecha del 3 de diciembre. El material contiene referencias visuales al apodo de “El Sol”, con el que se identifica a Luis Miguel desde hace décadas.

Hasta ahora, Spotify no ha detallado si la campaña corresponde a un sencillo, un álbum, una reedición o una acción vinculada con la próxima gira del cantante. Tampoco existe una confirmación pública de Luis Miguel, de su equipo de representación o de Fenix Entertainment.

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Rodríguez indicó que seguidores del cantante fueron convocados en distintas ciudades para participar en una acción coordinada. Entre los puntos mencionados se encuentran Ciudad de México, Las Vegas, Los Ángeles, Nueva York, Madrid y ciudades de Argentina.

La difusión de las convocatorias coincidió con la publicación de una nueva imagen del intérprete el lunes 23 de noviembre. Desde entonces, las redes sociales se llenaron de teorías sobre el alcance del anuncio y sobre la posibilidad de escuchar material inédito.

Luis Miguel alista una gira mundial para 2027

El posible lanzamiento musical ocurre mientras Luis Miguel prepara el Luis Miguel Tour 2027, anunciado el 21 de septiembre de 2026. La gira estaría producida por Fenix Entertainment, empresa que también trabajó con el artista durante su recorrido de 2023 y 2024.

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El proyecto contempla presentaciones en México, Estados Unidos, América Latina y Europa. Las fechas, ciudades y venta de boletos todavía no aparecen en las cuentas oficiales del cantante ni de la empresa promotora.

Los reportes sobre la gira apuntan a que el recorrido podría extenderse hasta 2028, aunque esa información tampoco ha sido confirmada. El anuncio previsto para este 3 de diciembre podría aclarar si la nueva canción abre una etapa discográfica que acompañe el regreso de Luis Miguel a los escenarios.