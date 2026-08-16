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Té de jamaica, laurel y canela: para qué sirve y cómo prepararlo para aprovechar sus beneficios

Esta ha convertido en una bebida popular entre quienes buscan opciones naturales para mejorar la digestión, reducir la hinchazón y obtener antioxidantes

Taza de bebida caliente rojiza con vapor, ramitas de canela, hojas de laurel y flores secas de jamaica, junto a una tetera negra sobre un mostrador de madera.
El té de jamaica, laurel y canela reúne propiedades diuréticas, digestivas y antioxidantes, convirtiéndose en una opción natural para quienes buscan mejorar la salud metabólica - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La infusión de jamaica, laurel y canela ha ganado popularidad como una bebida natural que combina sabor, tradición y bienestar. Esta mezcla reúne tres ingredientes muy presentes en la gastronomía mexicana y latinoamericana, cada uno con propiedades distintivas que, al fusionarse, potencian su efecto sobre la digestión y el equilibrio metabólico.

La flor de jamaica, el laurel y la canela han sido valorados tanto por sus cualidades digestivas como por su aporte antioxidante. El té preparado con estos ingredientes se ha posicionado como una alternativa natural para quienes buscan mejorar la salud digestiva y apoyar el control de la glucosa.

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Beneficios comprobados de la infusión

Las propiedades de la flor de jamaica incluyen un alto contenido de antocianinas, compuestos antioxidantes que contribuyen a contrarrestar el daño de los radicales libres y a proteger los vasos sanguíneos. Además, este ingrediente posee un efecto diurético y laxante suave, lo que favorece el tránsito intestinal y ayuda a mantener la salud digestiva.

El laurel, por su parte, es conocido en la herbolaria tradicional por su capacidad para estimular el apetito, las secreciones gástricas y los movimientos intestinales. Sus aceites esenciales se asocian con la reducción de gases, la prevención de la acidez y el alivio de espasmos intestinales, lo que lo convierte en un aliado para quienes sufren molestias digestivas leves.

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Flores de jamaica secas, hojas de laurel, ramitas de canela, frasco de miel y cuchara de madera sobre tabla de cortar y mantel de lino.
Diversos estudios científicos sugieren que la flor de jamaica puede ayudar a regular la presión arterial y proteger la salud cardiovascular dentro de una dieta equilibrada - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La canela aporta polifenoles y aceites con efecto antiinflamatorio y antimicrobiano. Según revisiones científicas, la canela puede contribuir a la regulación de la glucosa en sangre y al metabolismo de lípidos, lo que la hace relevante dentro de una dieta equilibrada.

En conjunto, los tres ingredientes aportan efectos que se relacionan con la reducción de la hinchazón, la eliminación de líquidos retenidos, la protección cardiovascular y una mejor regulación del azúcar en sangre.

Un metanálisis publicado en PubMed sobre la flor de jamaica destaca que su consumo regular podría reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, mientras que estudios sobre la canela muestran beneficios comprobados en el control glucémico a corto plazo.

La infusión también proporciona minerales como calcio, magnesio, fósforo, hierro y vitaminas del grupo B y C, según Medical News Today, lo que la convierte en una opción nutritiva para complementar la alimentación diaria.

Primer plano de persona sosteniendo taza con infusión caliente de la que sube vapor, con estantería, ventana y sofá borrosos de fondo.
La canela y el laurel, al combinarse en esta infusión, apoyan la digestión, ayudan a reducir la hinchazón abdominal y contribuyen al control de la glucosa en sangre - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Para qué sirve el té de jamaica, laurel y canela?

Quienes consumen esta infusión suelen hacerlo para aprovechar su efecto diurético, que facilita la eliminación de líquidos y toxinas, y su capacidad para aliviar la hinchazón abdominal. El té puede tomarse caliente o frío, y es recomendado tanto para apoyar la digestión como para mantener estable el metabolismo.

En la práctica, este té se utiliza como remedio casero para controlar la presión arterial y los niveles de azúcar, siempre como complemento y nunca en sustitución de medicamentos recetados. El consumo moderado puede apoyar la pérdida de peso dentro de un estilo de vida saludable y acompañar una dieta equilibrada.

Tomar esta infusión por la noche ayuda a muchas personas a descansar con el estómago ligero y a combatir la retención de líquidos. No obstante, su consumo excesivo puede provocar molestias como bajadas de presión arterial, irritación gástrica o hipoglucemia, por lo que se recomienda moderación, especialmente en personas con condiciones médicas previas.

Preparación paso a paso de la infusión

Para preparar el té de jamaica, laurel y canela, se necesita lo siguiente:

Una mano vierte líquido rojizo de una tetera de vidrio a una taza de cerámica. En la mesa hay un libro abierto y plantas de hierbas.
Preparar esta bebida es sencillo: basta hervir jamaica, laurel y canela, dejar reposar y colar para obtener una infusión que puede disfrutarse caliente o fría - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

1 litro de agua, 2 a 3 cucharadas de flores secas de jamaica,2 a 3 hojas de laurel (asegurándose de que sean aptas para consumo), 1 ramita de canela (puede sustituirse por una cucharadita de canela en polvo), miel, estevia o azúcar al gusto (opcional).

Paso a paso:

1. Coloca el litro de agua en una olla y caliéntala hasta que hierva.

2. Incorpora las flores de jamaica, las hojas de laurel y la ramita de canela en el agua hirviendo.

3. Reduce el fuego a medio-bajo y deja hervir suavemente entre 5 y 10 minutos. Durante este tiempo, los ingredientes liberarán sus compuestos activos y aromas.

4. Apaga el fuego, tapa la olla y deja reposar la infusión durante unos 10 minutos adicionales para potenciar el sabor.

5. Cuela la mezcla para retirar los residuos sólidos de la flor, la rama de canela y las hojas.

6. Endulza al gusto, si lo deseas, con miel, estevia o azúcar.

7. Sirve la bebida caliente o deja enfriar para tomarla con hielo.

Jarra con infusión de jamaica, laurel y canela; tazón con flores secas de jamaica y canela; tazón de tacos dorados; refrigerador abierto con alimentos.
Consumir el té de jamaica, laurel y canela de manera moderada puede ser un complemento saludable, siempre que se acompañe de una alimentación balanceada y se evite el exceso - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones y recomendaciones

El laurel debe identificarse correctamente, ya que existen variedades tóxicas como el laurel cerezo y la adelfa que no son aptas para consumo humano. En caso de duda, se debe consultar con un especialista o adquirir hojas en tiendas de confianza.

La infusión puede guardarse en el refrigerador por hasta una semana. Se recomienda beber una taza por la noche o al amanecer durante una semana y evitar el exceso si se padece presión baja o problemas renales.

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