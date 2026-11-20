La Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México organiza el festival en las Utopías de la alcaldía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El VII Festival Internacional de Guitarra llega a Iztapalapa con una programación de conciertos gratuitos que se extiende del viernes 20 de noviembre al domingo 6 de diciembre de 2026 en las Utopías de la alcaldía.

El evento, organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, incluye presentaciones de músicos nacionales e internacionales, entre ellos un dúo procedente de Italia.

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Todos los conciertos son de entrada libre y se transmiten en vivo por YouTube Live a través del canal del festival, con la etiqueta FIGIztapalapa, lo que permite seguir el programa desde cualquier punto de la ciudad o del país.

El festival arranca el 20 de noviembre en la Utopía Teontongo

El primer concierto de la séptima edición se celebra el viernes 20 de noviembre a las 17:00 horas en el auditorio de la Utopía Teontongo, ubicada en Doctor Fernando Villegas Mz. 112 Lt. s/n, San Miguel Teontongo, Iztapalapa.

La apertura estará a cargo del guitarrista Roberto González López, fundador del propio festival y guitarrista clásico del Instituto Nacional de Bellas Artes.

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El festival combina músicos locales, nacionales e internacionales en cuatro sedes distintas de la ciudad. (Foto: Gobierno de la Ciudad de México)

González López es también integrante del Dueto de Guitarras SUACM y ha colaborado como solista con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Su concierto inaugural marcará el tono del festival: repertorio clásico en un espacio comunitario de acceso gratuito.

La Orquesta Comunitaria de las Utopías sube al escenario el 25 de noviembre

El segundo evento se realiza el miércoles 25 de noviembre a las 17:00 horas en el auditorio de la Utopía Quetzalcóatl, en Manuel Cañas 2864, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Iztapalapa.

La protagonista será la Orquesta de Guitarras “Citlalmini”, agrupación comunitaria formada en el marco del programa de las Utopías.

La séptima edición del FIGIztapalapa incluye por primera vez a un dúo procedente de Italia. (Fotos: Utopías Iztapalapa)

La presentación de esta orquesta colectiva es uno de los momentos más representativos del festival, ya que muestra el trabajo de músicos formados dentro de los propios espacios culturales de la alcaldía.

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El repertorio abarca desde el barroco hasta la música contemporánea.

Un dúo italiano lleva la guitarra y el violín a Iztapalapa el 6 de diciembre

El cierre del festival, el domingo 6 de diciembre a las 12:00 horas, contará con la participación del Duo Fittante-Durante, proveniente de Italia.

El dúo está integrado por Claudio Fittante en guitarra y Alessio Eugenio Durante en violín.

La Orquesta de Guitarras "Citlalmini" es una agrupación comunitaria formada dentro del programa de las Utopías. (Foto: Utopías Iztapalapa)

Se presentarán en el auditorio de la Utopía Meyehualco, en Calle 71 s/n, Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa.

La presencia de este dúo europeo es el componente internacional de la edición y pone en diálogo el repertorio italiano para guitarra y cuerdas con el público de la zona oriente de la Ciudad de México.

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José Miguel García Torres se presenta el 29 de noviembre en Tlalpan

Uno de los conciertos del programa se celebra fuera de Iztapalapa. El domingo 29 de noviembre a las 12:00 horas, el guitarrista José Miguel García Torres se presentará en el auditorio de la Utopía Centitl Topilejo, en Colorines 255, San Miguel Topilejo, Tlalpan.

El programa incluye conciertos solistas, dúos y una orquesta comunitaria de guitarras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inclusión de esta sede amplía el alcance del festival más allá de la alcaldía sede y conecta a comunidades del sur de la ciudad con la programación de guitarra clásica.

Las Utopías como sedes: espacios públicos para la música clásica

El festival utiliza como escenarios los auditorios de las Utopías, los centros culturales y recreativos impulsados por el Gobierno de la Ciudad de México en distintas alcaldías.

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Las sedes confirmadas hasta ahora son Utopía Teontongo, Utopía Quetzalcóatl, Utopía Centitl Topilejo y Utopía Meyehualco.

Las Utopías son centros culturales y recreativos impulsados por el Gobierno de la Ciudad de México en distintas alcaldías. (Foto: Gobierno de la Ciudad de México)

Estos espacios fueron diseñados para acercar actividades deportivas, culturales y artísticas a comunidades que históricamente tuvieron menor acceso a este tipo de oferta.

El hecho de que el festival de guitarra los tome como sedes responde a esa lógica: llevar música de concierto a los barrios sin costo para los asistentes.

El festival cumple siete ediciones desde su creación en 2020

El FIGIztapalapa fue fundado en 2020 por el guitarrista Roberto González López, quien también es director artístico del evento.

En seis años, el festival consolidó una programación que combina artistas locales, nacionales e internacionales con una política de acceso libre.

En siete ediciones, el festival consolidó un modelo de acceso libre con artistas locales, nacionales e internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La séptima edición mantiene ese modelo: conciertos sin costo, transmisión en línea y sedes distribuidas en distintos puntos de la ciudad para maximizar el alcance del programa.

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La programación completa y las actualizaciones del festival se pueden seguir en las redes sociales bajo la etiqueta FIGIztapalapa.