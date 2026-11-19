Un documento oficial del Gobierno de la Ciudad de México exhorta a TV Azteca a garantizar el bienestar animal durante las grabaciones del programa televisivo La Granja VIP.

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La Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (AGATAN) exhorta a la producción de La Granja VIP a cesar cualquier acto de maltrato contra los animales del reality, tras una serie de incidentes documentados en redes sociales durante las últimas semanas. El oficio, con folio SEDEMA/AGATAN/01253/2026 y fechado el 18 de noviembre, va dirigido a los directivos de TV Azteca y al productor del programa.

El documento lo firma Ana Jocelyn Villagrán Villasana, directora general de la dependencia, designada por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina. Señala que ya existen denuncias presentadas ante la Fiscalía por presunto maltrato animal, conductas sancionadas por los artículos 350 y 350 bis del Código Penal capitalino.

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El exhorto exige cese inmediato de prácticas que causen sufrimiento

AGATAN plantea cinco puntos concretos a la producción. El primero exige el cese inmediato de cualquier actividad que provoque dolor, sufrimiento, tortura o muerte a los animales dentro de las instalaciones del programa.

El veterinario confirmó la presencia de garrapatas adheridas a la piel de las vacas tras la revisión en el granero. (Captura de pantalla )

El segundo punto solicita acceso de personal de la agencia a las instalaciones para capacitar a los participantes y revisar el estado de salud de los animales. El tercero pide el retiro permanente de todo participante que haya ejercido maltrato o violencia contra algún animal.

El cuarto punto busca establecer mesas de trabajo con la AGATAN para garantizar el bienestar animal dentro de sus instalaciones. El quinto exige la entrega de los informes médico-veterinarios practicados a los animales que participan en el reality.

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El caso de Tlacoyo detonó la mayor parte de las quejas públicas

El perrito Tlacoyo, mascota del programa, concentró buena parte de las denuncias en redes sociales. El exfutbolista Mario “Mono” Osuna recibió una nominación directa el 4 de noviembre después de que las cámaras lo captaran gritándole al animal en la cocina.

El Mario Osuna enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal contra Tlacoyo dentro del reality show La Granja VIP. (Especial )

No era el primer señalamiento contra Osuna. Desde octubre circulan videos en los que el participante habría agredido físicamente al perro por subirse a su cama, lo que generó exigencias de expulsión entre la audiencia.

El 25 de octubre se difundió en redes la imagen de un documento presentado como denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con sello de recibido del 20 de octubre. El escrito señala a Osuna y a los responsables del cuidado, producción y custodia de los animales del programa, aunque no existe confirmación de que la Fiscalía haya abierto carpeta de investigación.

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Otros participantes también fueron señalados por conductas similares

Los seguidores del reality documentaron además a Julio Camejo jalando los cuernos de un chivo y la pata trasera de Tlacoyo, así como a Niurka Marcos jalando bruscamente al perrito del lomo para bajarlo de la cama.

(LA Granja VIP)

Camejo también acusó a Ivonne Montero de maltrato animal, una versión que la producción desmintió públicamente, de acuerdo con la cobertura de TV Azteca. El conductor Adal Ramones justificó la sanción contra Osuna señalando que “en la granja los animales no son parte de un juego, son seres vivos que están bajo nuestra responsabilidad”.

Osuna respondió con una disculpa pública tras conocer la sanción. “Pido una disculpa a Tlacoyo, yo con él tengo una relación increíble. Se ve feo, pero la verdad es que nunca he lastimado a ningún animal”, declaró.

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Un video de roedores reavivó las críticas días antes del oficio

El 15 de noviembre, tres días antes de que AGATAN emitiera el exhorto, circuló un video nocturno donde se observan presuntos roedores en el cuarto de los peones del programa. La grabación generó cuestionamientos sobre las condiciones de salubridad del set.

Una publicación en redes sociales denuncia al participante Mono Osuna por presunto maltrato a los animales dentro del programa La Granja VIP. (@Mirzaqueen2020)

Un usuario de redes etiquetó directamente a la cuenta de Azteca Uno y a la del programa para exigir explicaciones. “¿Cómo es posible que los participantes sean obligados a dormir en un espacio con ratas?”, cuestionó el usuario.

AGATAN fundamenta su exhorto en el artículo 4 párrafo sexto de la Constitución federal, el artículo 13 base B de la Constitución de la Ciudad de México y los artículos 1, 4, 5, 24, 25, 40, 72 y 73 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales capitalina. El artículo 40 de esa ley obliga a todo programa televisivo que emplee animales vivos a garantizar su trato digno durante las 24 horas que dure la producción.

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La dependencia señala en el oficio que, hasta el momento, la producción de La Granja VIP incumple ese artículo: no ha permitido la presencia de autoridades competentes, no cuenta con personal capacitado por ninguna entidad facultada en bienestar animal y no ha entregado los informes médicos de los animales utilizados en el reality. Hasta ahora no existe registro público de una respuesta formal de TV Azteca al exhorto de AGATAN.

El exhorto de la AGATAN:

Un oficio de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México exhorta a directivos de TV Azteca a respetar el bienestar de los animales en el programa de telerrealidad La Granja VIP. (@AgatanCdmx)

Un documento de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México señala los requerimientos de bienestar animal dirigidos a la producción del programa televisivo La Granja VIP. (@AgatanCdmx)

Un documento oficial de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México pide a la producción del programa televisivo La Granja VIP que garantice el bienestar de los animales. (@AgatanCdmx)

Un documento oficial de la Ciudad de México solicita a la producción del programa televisivo La Granja VIP el cese de conductas que puedan constituir maltrato hacia los animales. (@AgatanCdmx)

Un oficio de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México solicita una reunión con la producción de La Granja VIP para coordinar medidas de protección y bienestar animal. (@AgatanCdmx)