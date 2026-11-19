MÉXCO, D.F., 27SEPTIEMBRE2011.- La actríz Maria Alicia Delgado, es parte del elenco d ela obra de teatro "Que pasa en esta casa" comedia de enredos situada en los años 40s y que tiene como productor, director y actuacion a Carlos Ignacio. FOTO: FRANCISCO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM

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Denuncian el robo del celular y cartera de la actriz María Alicia Delgado durante su funeral, sustraídos del bolso de una de sus mejores amigas que los resguardaba. La comediante de Televisa falleció hace unas semanas tras batallar con complicaciones de salud derivadas del cáncer.

El robo de sus pertenencias y documentos estaría frenando los trámites bancarios y legales para que Rafael, hijo de la actriz con discapacidad auditiva, sea reconocido como único heredero de sus cuentas.

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El robo ocurrió durante el velorio hace tres semanas

El periodista Sebastián Reséndiz reveló el caso este 19 de noviembre en el programa Hoy. “Me contaron que durante el funeral de María Alicia Delgado desapareció o sustrajeron el celular y la cartera de la actriz”, dijo Reséndiz al programa.

María Alicia Delgado falleció el 4 de noviembre de 2026, víctima de cáncer. (YouTube)

Según el reportero, los objetos estaban bajo resguardo de una amiga cercana de la actriz. “Una de las mejores amigas de María Alicia lo tenía resguardado y lo sustrajeron de su bolsa”, agregó.

La actriz murió hace tres semanas. Era conocida por su participación en telenovelas como Sabor a ti y Monteverde, y por su papel de la Abuela en diferentes programas de comedia, incluida el de Alz en Derbez en Cuando.

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El robo frena los trámites para acreditar al hijo de María Alicia Delgado como heredero

La falta del teléfono y los documentos de identidad impide avanzar con los trámites bancarios y legales necesarios para que Rafael sea reconocido formalmente como beneficiario de las cuentas de su madre. Rafael tiene discapacidad auditiva y sería el único heredero de la actriz.

Yodi Marcos y Rafael, hijo de María Alicia Delgado

Yodi Marcos, exesposa de Carlos Bonavides, apoya a Rafael en este proceso. “Yodi se está haciendo cargo. Yodi la veía como una madre, pero qué triste porque este robo ha impedido que continúen los trámites para dejar al hijo como beneficiario de las cuentas de su mamá”, explicó Reséndiz.

Se sospecha del robo de alguien cercano a la actriz

Sebastián Reséndiz apuntó en el programa Hoy que las sospechas apuntan hacia el entorno cercano de la actriz, no hacia un desconocido. “Lo que sospechan es que lo habría sustraído alguien que conocía bien a María Alicia o una persona cercana”, declaró el periodista.

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El contexto familiar de la actriz incluye un distanciamiento de más de 35 años con parte de su familia. Esa circunstancia alimenta las sospechas sobre quién tendría interés en obstaculizar la entrega de los bienes a Rafael.

Yodi Marcos descarta conflictos por la herencia

La actriz y comediante mexicana María Alicia Delgado posa durante una sesión de estudio sobre un fondo neutro.

Pese a la tensión generada por el robo, Yodi Marcos desmintió que existan disputas familiares por el patrimonio de la actriz. Según sus declaraciones, María Alicia Delgado dejó su testamento “en regla” y completamente ordenado a favor de su hijo.

Ante la posibilidad de que el robo tenga como objetivo entorpecer el cumplimiento de la voluntad testamentaria, se contempla iniciar acciones legales para garantizar que Rafael reciba lo que su madre dispuso antes de morir.

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María Alicia Delgado: quién fue y qué le pasó

María Alicia Delgado fue una actriz, comediante y locutora mexicana originaria de Monterrey, Nuevo León. Nació el 18 de marzo de 1949 y construyó una trayectoria de más de cuatro décadas en la televisión.

María Alicia Delgado como "La Abuela"

Su carrera arrancó en la década de los 80. Uno de sus primeros trabajos fue en El tesoro del saber, programa infantil en el que interpretó a Marilú. También participó en Odisea Burbujas.

En 1988 se incorporó al elenco de ¡Anabel!, donde compartió créditos con Eugenio Derbez. Esa colaboración continuó en Derbez en cuando y XHDRBZ. Uno de sus personajes más recordados fue una abuelita que interpretó junto a Derbez, además de La Abuela en Cero en conducta.

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Su trabajo también abarcó telenovelas: El diario de Daniela, Serafín, Querida enemiga, Zacatillo, un lugar en tu corazón, Amorcito corazón, La vecina, Enamorándome de Ramón, Ringo, Médicos, línea de vida y Monteverde, entre otras. Incursionó también en el doblaje: prestó su voz a La Abuelita en las películas animadas Un gallo con muchos huevos y Un rescate de huevitos.

María Alicia Delgado

Qué le pasó a María Alicia Delgado

María Alicia Delgado murió el 4 de noviembre de 2026, a los 77 años, a causa de cáncer de páncreas. La noticia fue confirmada por Televisa Espectáculos y por la Asociación Nacional de Intérpretes de México (ANDI).

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Según el testimonio de Yodi Marcos, amiga cercana de la actriz y exesposa de Carlos Bonavides, Delgado mantuvo su enfermedad en secreto. Era reacia a someterse a estudios médicos, pese a las recomendaciones de endoscopias y otros exámenes.

Tres semanas antes de morir ingresó a urgencias por un dolor abdominal intenso. Ahí los médicos detectaron el tumor en la cola del páncreas, ya con metástasis en hígado, riñones y el 85 por ciento del estómago. También presentaba acumulación de líquido en el abdomen y en uno de los pulmones.

La actriz tuvo a su hijo después de los 40 años. (Café el Dicho, Facebook / Sale el Sol, YouTube)

De acuerdo con Marcos, Delgado rechazó quimioterapias y cualquier tratamiento médico; solo tomaba paracetamol. Pidió además no ser reanimada ni intubada en caso de complicación, y ya no salió del hospital tras su ingreso.

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Su última preocupación fue su hijo, Rafa, quien tiene discapacidad auditiva. La actriz pidió a su amiga que cuidara de sus bienes y velara por él. Fue cremada y sus restos serán trasladados a Monterrey.

Entre sus últimos proyectos estuvo la serie ¿Tú crees?, donde trabajó hasta sus días finales.