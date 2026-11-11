Iztapalapa celebrará el ritual prehispánico del Fuego Nuevo con recorridos por Cerro de la Estrella, danzas y peregrinación

Entre antorchas, caminatas nocturnas y danzas, el Comité Fuego Nuevo organizó una jornada que combina memoria histórica y celebración colectiva (Secretaría de Turismo CDMX/Instagram)

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Iztapalapa vive esta semana la recta final de una de sus tradiciones más antiguas. El Cerro de la Estrella se transforma en el escenario de la ceremonia del Fuego Nuevo 2026, un ritual que durante siglos marcó el pulso del tiempo para los pueblos del Altiplano Central y que hoy convoca a la comunidad a reencontrarse con esa herencia.

Entre antorchas, caminatas nocturnas y danzas, el Comité Fuego Nuevo organizó una jornada que combina memoria histórica y celebración colectiva. Esto es lo que ocurrirá este fin de semana en la cima del Huizachtécatl.

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Museo del Fuego Nuevo

Programa del fin de semana

El sábado 14 de noviembre, en el Cerro de la Estrella Huizactécatl, se desarrollará la ceremonia de refrendo:

20:00 horas: cita en la explanada de la Alcaldía Iztapalapa.

20:30 horas: inicio de la caminata ritual de la explanada al Museo del Fuego Nuevo.

22:00 horas: caminata ritual del museo a la cima del Huizachtécatl.

23:00 horas: ceremonia de encendido de refrendo del Fuego Nuevo.

El domingo 15, la actividad continúa con la velación y el descenso del fuego:

00:30 horas: descenso del fuego al museo.

1:00 horas: velación en el museo y danzas.

7:00 horas: entrega del fuego a los corredores del Cerro de la Estrella.

7:30 horas: descenso y recorrido por los ocho barrios del Pueblo de Iztapalapa.

El programa completo también incluyó actividades previas los días 7 y 13 de noviembre. El sábado 7, en el Auditorio del Museo del Fuego Nuevo, se presentó la ponencia “El señor del Fuego y el Atado de Años”, a cargo del maestro Ivan Lina, a las 11:00 horas, seguida de un recorrido guiado por el cerro a las 12:30 horas.

El viernes 13, en el Auditorio Cuitláhuac de la sede de la Alcaldía Iztapalapa, se realizarán tres conferencias a las 17:00 horas: “Definiendo la fecha del Fuego Nuevo”, por el maestro Canek Estrada; “Atar el tiempo en el mundo indígena”, por el doctor Raúl Macuil; y “Fuego Nuevo, patrimonio de Ixtapalapa”, por el maestro Ivan Lina. A las 19:00 horas se presentará la Danza de Apaches, del CEDART Luis Spota Saavedra y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

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El Comité Fuego Nuevo presenta el cronograma de ponencias, danzas y ceremonias rituales programadas en Iztapalapa durante noviembre de 2026. (Comité del Fuego Nuevo/Redes sociales)

Origen y significado del ritual mexica

El Fuego Nuevo era la ceremonia más importante del Posclásico mesoamericano en el centro de México. Se celebraba cada 52 años, en el momento exacto en que coincidían el calendario ritual y el calendario solar.

Su finalidad era evitar que el Sol muriera y que el mundo cayera en la oscuridad eterna. El rito marcaba el cierre de un siglo mesoamericano y el inicio de otro.

Las evidencias arqueológicas indican que fueron los colhuas, asentados en el extremo poniente del cerro, quienes realizaron la primera ceremonia documentada en el año 1351. A partir de ese momento, el Huizachtécatl se consolidó como el punto de referencia para todo el Altiplano Central.

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Varias filas de esculturas con forma de calavera permanecen montadas en una exhibición vinculada al Gobierno de la Ciudad de México. (Secretaría de Turismo CDMX/Instagram)

El nombre original del cerro, Huizachtepétl, significa “cerro de los huizaches”, en alusión a los árboles espinosos que cubrían la elevación. El sitio funcionaba como un volcán extinto de 225 metros de altura, ubicado en el extremo sureste del antiguo lago de Texcoco.

Cómo se realizaba la ceremonia original

La noche de la ceremonia, los sacerdotes se vestían como deidades y encabezaban una procesión solemne hasta la cima del cerro. Antes de ese momento, la población quemaba pertenencias viejas e incluso imágenes de dioses para sustituirlas por otras nuevas.

En la cumbre se encendía una gran hoguera. Con ese fuego se prendían antorchas que después eran distribuidas hacia los distintos templos de la región, de manera que la llama original se replicaba en cada comunidad del Altiplano.

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El registro arqueológico señala que esta ceremonia se realizó al menos en los años 1351, 1403, 1455 y 1507, los últimos ciclos completos antes de la llegada de los españoles en 1521.

Un sitio arqueológico en la cima de un cerro, con una gran cruz blanca en su ladera y una ciudad extensa de fondo, es capturado desde el aire. (Secretaría de Turismo CDMX/ Cerro de la Estrella Iztapalapa)

La zona arqueológica del Cerro de la Estrella

El sitio arqueológico muestra continuidad poblacional desde el Preclásico Medio, alrededor del año 1000 antes de Cristo, hasta la Conquista. En distintos puntos del cerro se conservan espacios ceremoniales y habitacionales correspondientes a la época Clásica, además de construcciones del Posclásico Temprano y Tardío.

El complejo principal en la cima incluye dos estructuras:

El templo-pirámide donde se celebraba la Ceremonia del Fuego Nuevo, orientado hacia el poniente y compuesto por cinco superposiciones constructivas que corresponden a distintos periodos.

Una terraza con una escalinata de aproximadamente cuatro metros de ancho.

En el costado norte del cerro se identificaron además restos de muros de cimentación con influencia de Teotihuacan, lo que confirma la presencia de distintas culturas a lo largo de los siglos.

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El sitio conserva también más de 200 piedras grabadas con rostros antropomorfos y patrones geométricos. Algunos restos humanos hallados en la zona fueron datados en hasta 9 mil años de antigüedad.

Todo el cerro funciona en la actualidad como área natural protegida y parque nacional, condición que convive con su valor arqueológico.

El Museo del Fuego Nuevo

El museo que hoy documenta esta historia tuvo un origen singular. El 13 de agosto de 1973, Rafael Álvarez Pérez solicitó al entonces delegado de Iztapalapa autorización para explorar la cúspide del cerro.

Con el permiso obtenido, Álvarez y un grupo de trabajadores desenterraron la pirámide donde los mexicas celebraban el Fuego Nuevo cada 52 años. El hallazgo quedó registrado en las crónicas oficiales de la demarcación y dio origen a un primer museo con una colección de piezas arqueológicas.

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Una escultura metálica que representa a un guerrero águila extiende el brazo frente a un muro amarillo en un recinto de la Ciudad de México. (Secretaría de Turismo CDMX/Instagram)

Años después, el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ordenó la construcción del museo definitivo para resguardar los vestigios encontrados. El diseño estuvo a cargo del arquitecto David Peña y la obra se ejecutó entre 1997 y 1998.

El recinto, con forma de pirámide, fue inaugurado el 10 de enero de 1998 bajo el nombre de Museo del Fuego Nuevo. Su acervo incluye:

Piezas de origen prehispánico y colonial halladas en la zona.

Placas explicativas sobre la leyenda de los cinco soles.

Una representación del calendario prehispánico.

Reproducciones de códices y mapas de Culhuacán e Iztapalapa de 1580.

Maquetas de la Ceremonia del Fuego Nuevo y de la antigua región lacustre que rodeaba al cerro.

El vestíbulo conserva un mural del pintor Sergio Jauver, y el área exterior incluye petroglifos y una cueva natural.

Tanto el museo como la zona arqueológica abren de martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas, con entrada gratuita y visitas guiadas disponibles mediante reservación previa.

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Importancia actual del sitio

El Cerro de la Estrella conserva un segundo valor simbólico que se añadió siglos después del periodo mexica. A sus faldas se representa anualmente la Pasión de Cristo de Iztapalapa, reconocida como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México.

La tradición de peregrinar hacia el cerro para venerar al Señor de la Cuevita, surgida tres siglos después del Fuego Nuevo, derivó con el tiempo en esta representación popular que hoy convoca a cientos de miles de personas cada Semana Santa.

Esa superposición entre el culto prehispánico al fuego y la devoción religiosa posterior convierte al Huizachtécatl en uno de los pocos sitios del Valle de México donde ambas tradiciones conviven sobre el mismo terreno sagrado.

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