Una infografía detalla el trayecto y los horarios del Desfile Cívico-Militar del 20 de noviembre en Ciudad de México, desde el Zócalo hasta el Monumento a la Revolución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Se cumple un año más del aniversario del inicio de la Revolución Mexicana con lo cual se conmemoran ya 116 años del suceso.

Y como cada año la Ciudad de México y otras capitales llevarán a cabo un desfile para honrar a los héroes de esta batalla.

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Sabemos que este tipo de desfiles pueden causar diversas afectaciones en la circulación y la movilidad de la ciudad y al ser día laboral (debido a que el puente se llevo a cabo el día lunes 17 de noviembre) muchas personas podrían tener problemas para llegar a sus lugares de trabajo.

Es por eso que aquí te contamos cuál es la ruta que seguirá la caravana para que tomes tus precauciones.

Desfile militar por el día de la revolución mexicana dirigido por la Presidenta Claudia Sheinbaum- Créditos: Presidencia

Ruta y horario del Desfile de la Revolución Mexicana

El Desfile Cívico-Militar por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana inicia este viernes 20 de noviembre de 2026 a las 10:00 horas.

El contingente sale del Zócalo, avanza por:

Plaza de la Constitución

Calle 5 de Mayo

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Juárez

Paseo de la Reforma, a la altura de El Caballito

Avenida de la República

El punto final es la explanada del Monumento a la Revolución.

Calles y vialidades con cierres o recortes

Se prevén restricciones desde las primeras horas de este viernes en el primer cuadro del Centro Histórico y conforme avance el desfile. Las vialidades con afectaciones son:

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Plaza de la Constitución y accesos al Zócalo

Calle 5 de Mayo

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Juárez

Paseo de la Reforma, en el tramo próximo a El Caballito

Avenida de la República

Plaza de la República y calles aledañas al Monumento a la Revolución

Los cortes serían parciales y escalonados; la reapertura dependerá del paso de los contingentes y del operativo de Tránsito.

Vías alternas

Para evitar la zona, las opciones señaladas son:

Hacia el norte: Eje 1 Norte y Circuito Interior.

Hacia el sur: Eje 1 Oriente, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier y avenida Chapultepec.

Hacia el oriente: Eje 2 Oriente-Congreso de la Unión, Eje 3 Oriente y Francisco del Paso y Troncoso.

Hacia el poniente: avenida Insurgentes y Circuito Interior.

Transporte público

Hasta la tarde de este jueves 19 de noviembre, el STC Metro no reporta cierres de estaciones ni modificación de horario por el desfile. Operará con su horario regular, de 05:00 a 00:00 horas.

No hay un aviso confirmado sobre cierres o desvíos específicos en Metrobús, RTP, Trolebús o transporte concesionado. Aun así, las rutas que cruzan el Centro Histórico, avenida Juárez, Paseo de la Reforma y la zona de la Plaza de la República podrían registrar desvíos, detenciones momentáneas y mayor tiempo de traslado.

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Conviene revisar antes de salir los reportes en tiempo real de OVIAL, Metro y Metrobús, porque las restricciones pueden cambiar durante el operativo.

Una infografía detalla el trayecto y los horarios del Desfile Cívico-Militar del 20 de noviembre en Ciudad de México, desde el Zócalo hasta el Monumento a la Revolución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes participarán en el Desfile de la Revolución Mexicana

El desfile está programado para llevarse a cabo el próximo viernes 20 de noviembre de 2026 en la CDMX.

De acuerdo con los preparativos reportados por la Secretaría de la Defensa Nacional, participarán:

2,911 integrantes del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional.

100 charros civiles .

40 soldados del Servicio Militar Nacional .

22 niñas y niños , además de 15 civiles en las representaciones históricas.

Contingentes que evocarán episodios y personajes de la Revolución, incluidos Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa y la participación de las adelitas .

Agrupamientos con 486 caballos , 14 aeronaves , 69 vehículos , 16 vehículos antiguos , seis motocicletas, tres canes y tres águilas.

Una Bandera Monumental y cuatro Banderas de Guerra.

El desfile incluirá escenas históricas, entre ellas una carga de caballería y referencias al ferrocarril, junto con demostraciones de capacidades de las Fuerzas Armadas.

También se ha dado a conocer que se llevará a cabo el Concurso Fotográfico Desfile Cívico-Militar 2026 que tendrá premios en efectivo.

Elementos del Ejército Mexicano participan en demostraciones a caballo y presentan indumentarias históricas y trajes tradicionales. Frente a contingentes con sombreros de charro y uniformes de época, una militar con uniforme de campaña se dirige a la cámara para exponer las actividades y los contingentes ecuestres. (@SEDENA)

Cuándo se llevo a cabo el primer Desfile de la Revolución Mexicana y por qué se realizar este desfile

El primer antecedente del Desfile de la Revolución Mexicana se realizó el 20 de noviembre de 1928, cuando se organizó una carrera de relevos entre Toluca y la Ciudad de México para recordar el levantamiento armado iniciado en 1910.

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No obstante, el primer desfile formal tuvo lugar el 20 de noviembre de 1930, durante la conmemoración del XX aniversario de la Revolución.

Aquel acto no nació con el formato cívico-militar actual. Tuvo un carácter principalmente deportivo y educativo. Participaron estudiantes, atletas, agrupaciones juveniles, jinetes y elementos del Ejército. Hubo actividades ecuestres, competencias y una columna atlética que recorrió parte del Centro Histórico de la capital.

La intención de ese primer desfile era distinta a la de una ceremonia militar tradicional. Después de los años de conflicto revolucionario, el gobierno buscaba proyectar una imagen de unidad nacional, disciplina, organización y reconciliación.

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El deporte funcionó como un símbolo de paz y de integración social, en vez de centrar la conmemoración únicamente en los combates, las armas y las divisiones políticas que dejó la lucha armada.

El desfile adquirió carácter oficial en 1936, cuando el Senado aprobó que el 20 de noviembre fuera una fecha de celebración nacional. El decreto señalaba que la conmemoración mediante un desfile deportivo expresaba la voluntad pacifista y conciliadora del pueblo mexicano.

Actualmente, el desfile se realiza para recordar el inicio de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910, a partir del llamado de Francisco I. Madero en el Plan de San Luis para levantarse contra el régimen de Porfirio Díaz.

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También busca mantener presentes las demandas de democracia, no reelección, justicia social y derechos laborales y agrarios que marcaron ese proceso histórico.

CIUDAD DE MÉXICO, 16SEPTIEMBRE2026.- Las tropas del Ejército y Marina se encuentran listas en el Zócalo para participar en el desfile conmemorativo del 216 Aniversario del Día de la Independencia, el cual será encabezado por la Presidenta de México. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Con el paso de las décadas, la ceremonia incorporó de manera más visible a las Fuerzas Armadas, contingentes escolares, deportistas, agrupaciones civiles y representaciones históricas. Por eso su formato actual combina elementos cívicos, militares, culturales y deportivos.