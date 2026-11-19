Los conductores regiomontanos formalizan su primer combate de exhibición a tres asaltos en la Arena Monterrey tras dos décadas de competencia por la audiencia nocturna. (Especial )

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El conductor Ernesto Chavana y el comediante Óscar Burgos pactan una pelea oficial de boxeo aficionado para el domingo 14 de marzo de 2027 en la Arena Monterrey, dentro de la función Ring Royale 2.

El combate contempla una duración de tres rounds con revisiones médicas obligatorias debido a los 68 años de Burgos frente a los 59 años recién cumplidos de Chavana.

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La velada busca superar el precedente de su primera función celebrada en marzo de 2026 en el mismo recinto de Nuevo León, donde la transmisión digital rebasó los 5 millones de espectadores en vivo.

La rivalidad televisiva de Nuevo León llega al cuadrilátero

El organizador del proyecto Poncho de Nigris catalogó la pelea como el clásico de la pantalla regia. La confrontación traslada al cuadrilátero la disputa por la audiencia nocturna que durante más de dos décadas sostuvieron dos empresas con sede en Monterrey.

Burgos encabezó producciones como “El Club” e impulsó la difusión del personaje cómico el Perro Guarumo. Por su parte, Chavana consolidó su perfil en emisiones en vivo al frente de programas como “Las Noches del Futbol” y “Es Show”.

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Pese a mantener una relación de amistad fuera de los foros de grabación, ambos conductores decidieron formalizar las provocaciones verbales que intercambiaron en plataformas digitales desde mayo de 2026.

El enfrentamiento traslada al cuadrilátero la histórica disputa de programación que ambas figuras encabezaron en la televisión de Nuevo León durante los años 2000. (Especial )

Desafíos verbales y una apuesta de cabelleras en vivo

La confrontación pública inició cuando Ernesto Chavana publicó un mensaje donde cuestionó abiertamente la capacidad competitiva de Óscar Burgos para subir al cuadrilátero.

Óscar Burgos firmó el contrato formal en octubre de 2026 y difundió una grabación en video donde aconsejó a su adversario comercializar la suela de su calzado: “Si vas a buscar patrocinadores, busca uno que patrocine tus zapatillas con las que vas a boxear para que en la planta de tus zapatos haya una marca comercial, porque al momento en que yo te noquee pues vas a tardar dos o tres minutos en levantarte”.

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Ernesto Chavana respondió que durante los primeros dos episodios esquivará el ataque del comediante con el fin de desgastarlo físicamente, para buscar el nocaut en el tercer asalto en apenas cinco golpes.

A los retos deportivos se sumó una apuesta pública acordada por ambos: quien resulte perdedor deberá raparse la cabeza durante una transmisión en vivo.

Además del nocaut prometido en tres asaltos, el acuerdo entre los presentadores incluye la condición pública de raparse la cabeza en vivo al finalizar el veredicto. (Especial )

Diferencia de edad y régimen de preparación física

El choque presenta una marcada disparidad biológica. Chavana cuenta con una ventaja de casi diez años respecto a Burgos, además de registrar mayor peso corporal y mantener una disciplina atlética cotidiana libre de consumo de tabaco o alcohol.

Burgos reconoció que la organización evaluó inicialmente no programarlo debido al esfuerzo y al riesgo para su salud. El comediante aceptó el ofrecimiento económico e inició sus entrenamientos bajo la supervisión técnica de su hijo, quien practica boxeo.

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Las cláusulas del compromiso deportivo estipulan que ambos participantes deben acreditar exámenes cardiovasculares previos para obtener el aval de subir al cuadrilátero durante tres asaltos en Ring Royale.

El comediante respondió a las declaraciones de Chavana sobre la diferencia de edad con una comparativa del estado físico de ambos rumbo al combate de marzo de 2027. (IG: oscarburgostv)

La polémica de Ernesto Chavana por el dron en televisión

La confirmación del conductor de televisión ocurre tras un incidente ocurrido a finales de octubre de 2026 durante la emisión en vivo del programa “Es Show2.

En el desarrollo de la transmisión, Chavana pateó un dron que sobrevolaba el foro de grabación. El aparato cayó descontrolado e impactó el rostro de Isabella, una de las edecanes del programa, quien sufrió heridas cortantes.

El hecho desató críticas en plataformas digitales por la falta de medidas de seguridad en el estudio de grabación, semanas antes de que el presentador ratificara su incursión en el evento de Poncho de Nigris.

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Durante la transmisión en vivo del programa Es Show de Multimedios Televisión, el conductor Ernesto Chavana pateó un dron que volaba a baja altura en el foro. El artefacto impactó en el rostro de la modelo y colaboradora Isabella Rojas, quien cubrió su cara tras el golpe. Integrantes del elenco auxiliaron a la joven y la acompañaron fuera del estudio para recibir atención médica, mientras la emisión continuaba en el set.

Ring Royale 1 dejó nocauts entre figuras públicas en Monterrey

La primera entrega del concepto deportivo se celebró el 15 de marzo de 2026 y reunió a diversas personalidades de redes sociales y espectáculos en combates formales.

En la contienda estelar femenina, la conductora Marcela Mistral superó a la modelo de contenidos digitales Karely Ruiz por decisión unánime tras dominar los tres asaltos programados.

La función incluyó el enfrentamiento donde el actor Alfredo Adame derrotó al cazafantasmas Carlos Trejo por nocaut técnico en el primer asalto. En otro de los combates principales, Aldo de Nigris noqueó al conductor peruano Nicola Porcella.

El evento Ring Royale reunió a creadores de contenido y celebridades del entretenimiento en una velada de boxeo que fue tendencia en redes sociales. (Instagram/@ponchodenigris)

Posibles cruces y funciones de la cartelera de 2027

Hasta el momento la segunda función programada en la Arena Monterrey contempla la presencia de doce figuras públicas procedentes de distintas plataformas de entretenimiento.

El cartel promocional de Ring Royale II anuncia el evento del 14 de marzo en la Arena Monterrey con sus participantes caracterizados con armaduras de gladiadores. (X/ @_PonchoDeNigris)

El cartel incorpora nombres como Wendy Guevara, Nicola Porcella, Marcela Mistral, Marie Claire Harp, el luchador Konan Big, Crista Montes de Oca, Masad Altamimi, Oliver Moreno, Pedro Osuna y el grupo Maza Clan.

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Entre los integrantes destaca también el exfutbolista colombiano Aquivaldo Mosquera, quien formará parte de los combates frente a un oponente por definir.

Figuras como Marie Claire Harp y Nicola Porcella se perfilan además para asumir labores de conducción durante la transmisión en vivo del espectáculo.