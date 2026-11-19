La caída del peso mexicano frente al dólar este jueves, fue la mayor desde hace más de un año. Crédito: Getty Images

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Puede decirse que fue un “jueves negro” para el peso mexicano, ya que cerró en su peor nivel desde junio de 2025 ante el dólar.

En ese sentido, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), el peso retrocedió 0.9 por ciento, situándose en 19.08 unidades por dólar, prolongado las pérdidas de la jornada anterior.

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Sin dejar de mencionar que fue la segunda moneda de mercados emergentes más depreciada en la sesión de este jueves 19 de noviembre, acumulando una caída superior al 10 por ciento desde principios de septiembre.

Por qué el peso mexicano ha sufrido una caída a nivel mundial

La caída del peso se da en medio de una perspectiva de mayor endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos que intensificó una oleada de ventas, exacerbada, al mismo tiempo, por la postura monetaria laxa de México.

El mercado asimiló las minutas de la última reunión en la que el Banco de México sorprendió con un recorte a la tasa de interés, situándola en el 6.25 por ciento.

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De acuerdo con Brendan McKenna, estratega de Société Générale en Nueva York, “el comportamiento del peso mexicano se explica por la evaluación que hacen los mercados de las vulnerabilidades cambiarias en un contexto más amplio de aversión al riesgo y fortaleza del dólar”.

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre pasa junto a una oficina de cambio, en la que se ven carteles de vinilo con billetes de peso y de dólar, en Ciudad Juárez (México), el 23 de agosto de 2026. REUTERS/José Luis González

El peso es “bastante débil”, advierte analista

También consideró que el peso “es fundamentalmente bastante débil, ya que las tasas son bajas y las reservas internacionales no son del todo adecuadas. Mi impresión es que Banxico sigue inclinándose por una postura moderada y el peso está pagando el precio”.

Mientras que el analista Felipe Mendoza advirtió que el tipo de cambio podría dispararse hasta los 19.20 pesos en la sesión del viernes 20 de noviembre, “condicionado a la asimilación de las minutas de Banxico; el cierre de la cumbre de APEC y el desempeño de los rendimientos del Tesoro estadounidense”.

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Pegan al peso reuniones de la Reserva Federal de EEUU

Lo ocurrido hoy se da después de que las minutas de la última reunión de la Reserva Federal de la Unión Americana revelaran que casi todos sus miembros prevén nuevos endurecimientos en los próximos meses con el fin de contener la inflación.

Por su parte, las minutas de la última reunión del Banxico, publicadas este jueves, reafirmaron la postura laxa de la mayoría de sus responsables de política monetaria.

Banco de México sorprende al recortar la tasa de interés

Hace un par de semanas, el Banco de México recortó su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto, situándola en el 6.25 por ciento. La decisión generó sorpresa en los mercados, ya que resta atractivo a las operaciones de “carry trade”, en las que los inversionistas se endeudan en una moneda con tasas de interés bajas para invertir en otra que ofrece rendimientos más elevados.

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Cabe señalar que actualmente, el diferencial entre las tasas de interés de Estados Unidos y México se sitúa en torno a los 237 puntos básicos, su nivel más bajo en varios años.

Una moneda con el escudo de México y otra con la figura del dólar estadounidense ilustran las variaciones del mercado cambiario junto a gráficos de cotización financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Banxico buscaría una moneda debilitada para no afectar al turismo ni a las inversiones

La decisión del Banco Central coincidió con una aceleración de la inflación superior a la prevista. Esto alimentó las especulaciones sobre si las autoridades monetarias buscan una moneda más débil.

Lo anterior, porque un peso fuerte podría perjudicar tanto al sector turístico nacional como a las exportaciones hacia Estados Unidos. La gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez, sostuvo –la semana pasada– que el recorte es una medida puntual.

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Además, señaló que el ajuste del peso transcurre de manera ordenada.

Datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés) mostraron que los gestores de activos acumulan la mayor posición bajista contra el peso mexicano en las últimas dos décadas.

Al mismo tiempo, bancos de Wall Street, entre ellos JPMorgan y Citigroup, abandonaron la recomendación de sobreponderar la divisa que mantenían desde hace tiempo.

¿Cuáles son las monedas que más se han depreciado?

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono estadounidense a 10 años se ubica en 5.09 por ciento, mientras que el bono mexicano al mismo plazo registra un rendimiento de 9.29 por ciento.

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FOTO DE ARCHIVO: Billetes de peso mexicano y de dólar estadounidense se ven en esta imagen ilustrativa tomada el 3 de noviembre de 2016. REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

El peso colombiano es la moneda más depreciada frente al dólar, con una pérdida de 2.19 por ciento en la sesión de este jueves 19 de noviembre. Detrás se colocaron el forínt húngaro, con una caída de 1.25 por ciento; el rand sudafricano, con 1.21 por ciento; el real brasileño, con 0.9 por ciento; el peso chileno, con 0.69 por ciento, y el zloty polaco, con 0.59 por ciento.

Complejo el tema de la caída del peso este jueves, porque se viene depreciando desde septiembre pasado; sin embargo, el último recorte a la tasa de interés por parte del Banxico terminó perjudicando más.

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