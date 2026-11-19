Lira se convirtió en el héroe del Tri en su partido contra Jamaica. (REUTERS/Cristian De Marchena)

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Detrás de la consolidación de Erik Lira como uno de los mediocampistas mexicanos más determinantes de la actualidad, capitán de Cruz Azul y referente de la Selección Mexicana, se esconde una historia de frustración personal y resiliencia deportiva que pocos conocían.

En una reveladora entrevista concedida a la revista GQ México, el futbolista de 26 años abrió su corazón para detallar el episodio más doloroso de su trayectoria: el día en que su soñado traspaso al futbol europeo —específicamente con el AS Mónaco de la Ligue 1— se derrumbó cuando ya se encontraba camino al aeropuerto, dejándolo literalmente sin hogar en territorio nacional.

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El mediocampista se destacó en la pasada Copa del Mundo. (REUTERS/Cristian De Marchena)

¿Qué dijo Erik Lira?

De acuerdo con el crudo testimonio compartido por el “Pitbull”, las negociaciones estaban tan avanzadas que tanto él como su entorno dieron por hecho el cambio de residencia al Viejo Continente. Con las maletas documentadas, los trámites cerrados y la ilusión a tope tras haber brillado en la Copa del Mundo 2026, Lira tomó la decisión de entregar la vivienda que habitaba en México para emprender su nueva vida en Francia. Sin embargo, una llamada telefónica de último minuto echó por tierra toda la operación.

“Estaba todo listo. Me quedé hasta sin casa. Porque… entregamos mi casa, comeríamos algo camino al aeropuerto para tomar el vuelo. Cuando me llaman y me dicen que no se iba a hacer, me rompí”, confesó con total honestidad el mediocampista celeste.

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La caída repentina de aquel fichaje representó un golpe anímico y logístico devastador para el jugador, quien tuvo que recomponer su vida cotidiana en cuestión de horas mientras procesaba el duelo profesional de ver escapar la oportunidad europea por la que tanto había luchado.

“Fue bastante jodido, bastante complicado. ¡Había entregado mi casa! Yo ya no tenía nada aquí. Literal. Nadie sabe lo que pasamos”, añadió Lira sobre la complejidad emocional que atraviesan los futbolistas cuando las transferencias fracasan en el límite del cierre de registros.

El futbolista es uno de los más destacados del equipo tricolor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inolvidable intercambio con Jude Bellingham en el Mundial 2026

El interés de clubes europeos como el AS Mónaco no surgió de la nada, sino que fue consecuencia directa del extraordinario nivel competitivo que Erik Lira exhibió durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que disputó más de 340 minutos y se erigió como pieza fundamental en el esquema del combinado tricolor.

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Su actuación cumbre tuvo lugar en los Octavos de Final en el Estadio Banorte (Estadio Azteca), donde México protagonizó un vibrante encuentro ante la poderosa selección de Inglaterra, cayendo con un apretado marcador de 3-2. Aquella noche en el Coloso de Santa Úrsula, Lira asumió la responsabilidad de marcar y competir de tú a tú contra una de las máximas estrellas del planeta: el mediocampista inglés del Real Madrid, Jude Bellingham.

Pese a que el conjunto británico avanzó de ronda con una destacada actuación de su dorsal número 10, el despliegue físico, la personalidad y el carácter del futbolista mexicano no pasaron desapercibidos para el astro europeo. Según relató el propio Lira, durante todo el encuentro sostuvieron breves intercambios verbales dentro del terreno de juego que le permitieron soltarse y competir sin complejos, culminando en un emotivo abrazo tras el silbatazo final.

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“Al final del partido va Bellingham, me da la mano y me abraza. Le digo: ‘éxito, wey, ojalá sean Campeones del Mundo’. Él me dijo: ‘eres un gran jugador, ojalá juegues en un equipo grande’”, reveló Lira sobre el halago privado que recibió de una de las figuras más influyentes del balompié mundial.

El canterano universitario recordó además la emoción indescriptible de haber cumplido su sueño de infancia al entonar el Himno Nacional Mexicano ante cerca de 80 mil espectadores en una Copa del Mundo disputada en casa, asegurando que, más allá de la tristeza por la eliminación, sentía que el equipo había sembrado una semilla de orgullo para el futuro del futbol mexicano.

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Erik Lira recibió el reconocimiento de Jude Bellingham después del partido entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 (REUTERS)

Resiliencia en Cruz Azul y la deuda de mentalidad del futbolista mexicano

Lejos de dejarse vencer tanto por la eliminación mundialista como por el traumático episodio de su traspaso fallido al Mónaco, Erik Lira volvió a demostrar la fortaleza mental que ya lo había salvado anteriormente en Cruz Azul. El propio jugador recordó que, tiempo atrás, cuando Martín Anselmi asumió la dirección técnica de La Máquina, el estratega le advirtió que su perfil posicional no encajaba del todo en su modelo de juego. En lugar de buscar una salida fácil, Lira optó por quedarse en La Noria a pelear por un puesto, logrando no solo adaptarse y brillar, sino convertirse en el capitán del equipo celeste y referente absoluto de la Selección Mexicana.

Asimismo, el mediocampista reflexionó de manera autocrítica sobre las razones por las cuales no existen más futbolistas mexicanos militando en las principales ligas de Europa, descartando que se trate de una carencia de talento técnico y apuntando directamente hacia la zona de confort que ofrece la Liga MX. “En la mentalidad quedamos a deber”, sentenció.

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Hoy, tras superar aquel amargo trago de quedarse sin casa en camino al aeropuertoy respaldado por el reconocimiento de figuras de talla mundial como Jude Bellingham, Erik Lira mantiene intacta su ambición: pelear por el bicampeonato con Cruz Azul, liderar la nueva etapa del Tricolor rumbo al Final Four de la Concacaf Nations League y demostrar que su calidad está lista para dar el salto definitivo a un equipo grande en el futbol internacional.