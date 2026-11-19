Así luce la terminal Universidad con las obras de la Línea 4 del Cablebús (X/ @SOBSECDMX)

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El paradero ubicado al exterior de Ciudad Universitaria está sufriendo una transformación con las obras de la Línea 4 del Cablebús, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el proyecto para la construcción de la cuarta línea eléctrica de este sistema.

Recientemente la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) compartió imágenes de cómo luce la nueva terminal Universidad, la cual está ubicada a un costado de la estación Universidad de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), y que conectará con el servicio del Cablebús.

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Las autoridades compartieron imágenes en las que se aprecia cómo los trabajos ya tienen un avance importante pues las columnas ya son visibles, además, precisaron que los estudios técnicos y arquitectónicos ya concluyeron, razón por la que las obras mantienen su progreso.

Así luce el paradero Universidad en medio de las obras del Cablebús

Una grúa y estructuras de hormigón avanzan en el predio de construcción correspondiente a la Línea 4 del Cablebús en la Ciudad de México. (X/ @SOBSECDMX)

De acuerdo con las autoridades, actualmente trabajan en el frente de la obra, además, las maniobras de cimentación registran avances sobresalientes pues se aprecia el levantamiento de las 28 columnas que conforman la estación.

Estos trabajos han obligado a reestructurar las paradas de camiones de ruta, así como los senderos peatonales por donde la gente debe caminar mientras está en desarrollo la obra.

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Por otra parte, la Sobse informa que las obras de la estación Cantera de la Línea 4 del Cablebús avanzan con los estudios técnicos, estructurales y arquitectónicos concluidos. La ruta partirá de Universidad, junto a la terminal de la Línea 3 del Metro, hacia Pedregal de San Nicolás y busca facilitar los transbordos con el Metro, el Trolebús y RTP en el sur de CDMX.

Trabajadores y maquinaria pesada avanzan en la edificación de las columnas y estructuras para la Línea 4 del Cablebús en la Ciudad de México. (X/ @SOBSECDMX)

La estación Cantera, ubicada sobre Avenida del Imán, conectará las zonas altas de Pedregal de San Nicolás con el nuevo sistema de transporte eléctrico.

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México mantiene maniobras de cimentación, montaje de estructura y preparación del sistema electromecánico. Esta etapa permitirá colocar los postes que sostendrán la infraestructura y las cabinas del Cablebús.

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Las obras de la Línea 4 del Cablebús avanzan en la alcaldía Tlalpan entre columnas de concreto en edificación y lonas de apoyo colocadas sobre vallas. (X/ @SOBSECDMX)

Hasta ahora, la estación cuenta con 48 pilas terminadas para su cimentación profunda. La siguiente fase incluye la cimentación superficial y el levantamiento de las primeras columnas de soporte. El proyecto contempla terminar las obras en diciembre de 2027.

El secretario de Movilidad de CDMX, Héctor Ulises García Nieto, detalló que la Línea 4 medirá 11.4 kilómetros y requerirá más de 70 postes. El trayecto atenderá los traslados de habitantes de 44 colonias de Tlalpan, Coyoacán y Cantera.

Varios trabajadores avanzan en la colocación de columnas de concreto y estructuras metálicas para la Línea 4 del Cablebús de la Ciudad de México. (X/ @SOBSECDMX)

Las nueve estaciones serán Universidad, Cantera, Perisur, Vasco de Quiroga, Campo Xóchitl, Ceforma, Deportivo Independencia, Cultura Maya y Pedregal de San Nicolás.

Los equipos electromecánicos se fabrican en Italia

Los componentes y equipos electromecánicos necesarios para operar el servicio se fabrican en Italia y registran un avance de 63%. Cuando estén concluidos, serán trasladados a México para su instalación.

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La construcción incluye pilas perforadas, armado de acero y montaje de estructuras por secciones. Los trabajos también consideran la instalación de los mecanismos que sostendrán las cabinas durante el recorrido.

Varios trabajadores ensamblan la estructura de acero de una columna durante las obras de la Línea 4 del Cablebús en la Ciudad de México. (X/ @SOBSECDMX)

El domingo 23 de agosto, autoridades realizaron un recorrido de supervisión en la zona y dieron a conocer el avance de la obra. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también supervisó el inicio de los trabajos en la estación Universidad, donde comenzaron la cimentación y excavación de la terminal ubicada junto al paradero.

El gobierno federal financiará la Línea 4. Durante su recorrido por Universidad, Sheinbaum señaló que el Cablebús es un medio de transporte seguro, permite observar la ciudad y ha funcionado para los capitalinos.

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La presidenta reconoció el impulso de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para construir una línea dirigida a estudiantes universitarios y habitantes de la zona sur. Brugada agradeció la asignación de más de 4,700 millones de pesos y recordó que Sheinbaum promovió el modelo de transporte por cable cuando encabezó el gobierno capitalino.