Elementos de la Secretaría de Marina encabezaron el operativo en el que fue capturado “El Chendo”, señalado como jefe operativo y logístico de las Fuerzas Especiales Avendaño, grupo vinculado con Los Mayos. (Crédito: Gabinete de Seguridad | Infobae México)

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Jesús Miguel “N”, también identificado como Rosendo Avendaño, alias “El Chendo” o “El 16”, fue detenido nuevamente este 19 de noviembre en Sinaloa, como parte de un operativo federal contra las Fuerzas Especiales Avendaño (FEA), una célula criminal vinculada a Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa.

El hombre, señalado como responsable de las operaciones y la logística del grupo, ya había sido capturado en agosto de 2025 y posteriormente quedó en libertad por una suspensión provisional.

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La nueva detención ocurrió en una operación encabezada por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la FEMDO y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Junto con él, fueron detenidos Irvin Eduardo “N”, alias “El Pagador”, “El 17” o “Viejo Menor”, señalado como líder de la célula, José Antonio “N” y otros tres hombres identificados como Juan de Dios “N”, Manuel “N” y Brayan Alexis “N”.

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La primera captura de El Chendo en Los Mochis

El 10 de agosto de 2025, Jesús Miguel “N” fue detenido junto con otros presuntos integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño en Los Mochis, Sinaloa, tras un operativo que derivó en una persecución sobre la carretera México 15, a la altura de la privada Loma Dorada.

En aquella ocasión, las autoridades aseguraron vehículos, armas de fuego de distintos calibres y droga sintética. El grupo fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía General de la República, donde quedó a disposición del Ministerio Público federal.

El 28 de agosto de ese año, la Fiscalía informó sobre la vinculación a proceso de los detenidos por delitos relacionados con la posesión de armas y cartuchos reservados para las Fuerzas Armadas. Se les impuso prisión preventiva y se estableció un plazo para la investigación complementaria.

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Sin embargo, de acuerdo con lo informado este 19 de noviembre por Omar García Harfuch, titular de la SSPC, tanto El Chendo como José Antonio “N” quedaron posteriormente en libertad en cumplimiento de una suspensión provisional. Ambos fueron capturados nuevamente durante el operativo en Mocorito.

Jesús Miguel “N” (al centro de la imagen) fue detenido en agosto de 2025 junto con otros sujetos, pero recuperó su libertad tras obtener una suspensión provisional. (Crédito: Gabinete de Seguridad)

Las Fuerzas Especiales Avendaño y su papel en la guerra de Sinaloa

Las Fuerzas Especiales Avendaño son señaladas como uno de los grupos armados que participan en la disputa interna del Cártel de Sinaloa.

Su estructura ha cambiado de alianzas durante el conflicto que enfrenta a las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, también identificada como La Mayiza.

La célula ha sido relacionada con actividades de trasiego de drogas, movimiento de armamento, logística criminal y ataques contra grupos rivales. En agosto de 2025, autoridades federales la identificaron como parte de la estructura de Los Mayos, después de un cambio de alineación dentro de la guerra que se mantiene en Sinaloa.

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El Chendo era considerado uno de los mandos operativos y logísticos de las FEA, subordinado a Juan Avendaño, alias “El Viejo Mayor” o “El 14”, de acuerdo con información difundida tras su primera captura.

Los crímenes que autoridades vinculan con las Fuerzas Especiales Avendaño

Las Fuerzas Especiales Avendaño han sido relacionadas por autoridades con asesinatos, ataques contra civiles y hechos de violencia de alto impacto ocurridos en Sinaloa y Chiapas. Entre los casos que García Harfuch mencionó al informar sobre las detenciones de este 19 de noviembre se encuentran cuatro episodios que marcaron la violencia en ambas entidades.

La masacre de 19 hombres en La Concordia, Chiapas

El 29 de junio de 2024, 19 hombres fueron asesinados en el municipio de La Concordia, Chiapas. Sus cuerpos fueron encontrados en un camino de terracería, algunos dentro y alrededor de un camión de volteo, en una zona relacionada con la disputa entre organizaciones criminales que operan en la frontera de México y Guatemala.

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Las víctimas portaban prendas tácticas y algunas tenían armas largas. Un video difundido días antes mostró los cadáveres en la caja del vehículo y a hombres que se identificaban como integrantes del Cártel de Sinaloa, quienes señalaban a las víctimas como miembros de un grupo rival.

El hallazgo de 19 cadáveres en La Concordia, Chiapas, es uno de los hechos de violencia que las autoridades atribuyen a las Fuerzas Especiales Avendaño, cuyo presunto jefe operativo era Jesús Miguel “N”, alias “El Chendo”. (Foto: Facebook/Isaín Mandujano)

El hecho fue atribuido a la pugna entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Chiapas y Guatemala por el control de rutas y territorios. Las autoridades federales relacionaron posteriormente a las Fuerzas Especiales Avendaño con esta masacre.

El ataque a una familia en Culiacán que dejó dos niños muertos

El 19 de enero de 2025, una familia que viajaba en un automóvil por el sector Los Ángeles, en Culiacán, fue atacada a balazos. Antonio de Jesús, de 41 años, murió en el lugar, mientras sus hijos Gael Antonio, de 12 años, y Alexander, de nueve, resultaron heridos.

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Gael murió posteriormente en un hospital debido a las lesiones, mientras Alexander falleció el 21 de enero. Un cuarto menor que viajaba con ellos sobrevivió al ataque.

El asesinato de los niños provocó indignación y movilizaciones en Culiacán, donde ciudadanos exigieron justicia y el fin de la violencia que afecta a la población civil.

En marzo de 2025 fueron detenidos Jesse Kevin Aguilar Avendaño, alias “Jessy”, y Juan Carlos Cárdenas Vega, alias “Cholo”, señalados por autoridades de estar relacionados con la agresión y con una célula ligada a las Fuerzas Especiales Avendaño.

El asesinato de Adal Peña, “El Tata”, frente a una plaza comercial

Adalberto Peña Urquidez, conocido como Adal Peña o “El Tata”, fue asesinado el 23 de enero de 2025 en Culiacán. El ataque ocurrió por la mañana, en las inmediaciones de Plaza Vancouver, en el sector Tres Ríos.

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Peña, de 42 años, era conocido por publicar contenido relacionado con el fisicoculturismo y el entrenamiento físico en redes sociales. Su asesinato ocurrió en medio de la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Investigaciones y reportes relacionaron el crimen con integrantes de una célula de las Fuerzas Especiales Avendaño. Jesse Kevin Aguilar Avendaño, alias “Jessy”, fue señalado como uno de los presuntos involucrados en este homicidio.

Los 20 cuerpos abandonados en una camioneta y colgados de un puente en Culiacán

El 30 de junio de 2025, 20 hombres fueron encontrados muertos en Culiacán, en uno de los episodios más violentos registrados durante la disputa criminal en Sinaloa.

Cuatro cuerpos decapitados fueron colgados de un puente sobre la carretera México 15, mientras cerca de la estructura se encontró una bolsa con cinco cabezas. Otros 16 cadáveres fueron localizados dentro de una camioneta tipo van abandonada en la zona.

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Las víctimas presentaban heridas de bala y el vehículo tenía mensajes amenazantes. El hallazgo generó un despliegue de autoridades, que trasladaron los cuerpos para las diligencias forenses e identificación.

El caso se sumó a una serie de homicidios múltiples registrados durante la guerra entre grupos criminales en Sinaloa. El Gabinete de Seguridad relacionó posteriormente a las Fuerzas Especiales Avendaño con este hecho.

El Chendo y otra investigación por secuestro

Además de su presunta participación en la estructura operativa y logística de las Fuerzas Especiales Avendaño, Jesús Miguel “N” y Jeffrey Sebastián Ramírez Avendaño fueron señalados en otra investigación por secuestro.

La nueva captura de El Chendo se produce en un contexto de operativos federales contra los mandos de las Fuerzas Especiales Avendaño, grupo al que las autoridades atribuyen homicidios, ataques armados y actividades relacionadas con el narcotráfico en Sinaloa y Chiapas.