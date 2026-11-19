La continuidad de Blanca Cruz al frente del INE podría definirse en enero. Crédito: X/@BlancaYCG

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La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Yassahara Cruz García, aseguró que las actividades del organismo continúan sin interrupciones, pese a las revisiones internas y a la falta de una nueva designación para ocupar la presidencia definitiva.

La funcionaria afirmó que cuenta con la experiencia necesaria para conducir al instituto y no descartó permanecer en el cargo durante el proceso electoral de 2027.

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Al término de la sesión extraordinaria del Consejo General, celebrada este jueves 19 de noviembre, Cruz García sostuvo que las 10 consejerías han mantenido el trabajo de manera colegiada y que no existe una pausa en las responsabilidades del organismo.

“Nosotros en el Instituto Nacional Electora, hemos estado trabajando de manera colegiada las diez consejerías. Los trabajos no han parado en ningún momento”, declaró ante medios de comunicación.

Sobre la posibilidad de que la Cámara de Diputados retrase el nombramiento de quien ocupará la presidencia definitiva, evitó hacer un llamado a los legisladores para acelerar el procedimiento y señaló que esa determinación corresponde exclusivamente al Poder Legislativo.

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Blanca Cruz afirma que tiene experiencia para conducir el INE

Cuestionada sobre si estaría dispuesta a permanecer como presidenta provisional hasta que concluya el proceso electoral, Cruz García respondió que tiene 15 años de trayectoria en materia electoral y experiencia en la conducción de procesos.

Blanca Cruz aseguró que cuenta con 15 años de experiencia en materia electoral y en la conducción de procesos. | INE

La consejera señaló que asumir esa responsabilidad no representa un trabajo individual, pues cuenta con el respaldo y la participación de las otras nueve consejerías que integran el Consejo General.

Explicó que su designación provisional fue resultado de un acuerdo colegiado y que, bajo el mismo principio, deben atenderse las decisiones relacionadas con la conducción del instituto.

“Esta es una alta responsabilidad que tenemos que cumplir con diligencia y colegialidad”, expresó al referirse a la continuidad de las actividades del organismo.

Cámara de Diputados tiene la facultad de nombrar a la nueva presidenta del INE

Cruz García reiteró que corresponde a la Cámara de Diputados establecer los tiempos y acuerdos para emitir la convocatoria y concretar la designación de la nueva titular del instituto.

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La Cámara de Diputados tiene en sus manos el proceso para definir la presidencia definitiva del INE. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Por ello, consideró que las consejerías deben concentrarse en garantizar el funcionamiento del organismo, sin intervenir en las decisiones que competen al Poder Legislativo.

La presidenta provisional sostuvo que la prioridad es mantener las actividades institucionales con transparencia y coordinación, particularmente ante la cercanía de los comicios de 2027.

Entre las responsabilidades que destacó se encuentran:

Mantener la continuidad de los trabajos del Consejo General .

Garantizar la conducción colegiada de las 10 consejerías .

Preservar la transparencia en las actividades institucionales.

Asegurar el desarrollo de las distintas etapas del proceso electoral .

Evitar obstáculos en la organización de los próximos comicios.

Carla Humphrey cuestiona propuesta de renovar el Consejo General del INE

Por su parte, la consejera electoral Carla Humphrey calificó como irresponsables los planteamientos de algunos expresidentes del organismo que sugirieron revisar la permanencia de los actuales integrantes del Consejo General.

Carla Humphrey calificó de irresponsable proponer la renovación del Consejo General del INE. Sesión del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Argumentó que el INE ha operado anteriormente sin estar integrado de manera completa y que su naturaleza como órgano colegiado permite mantener las actividades incluso cuando existen vacantes.

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Humphrey señaló que el país se encuentra próximo al inicio de las precampañas y que los procesos electorales ya comenzaron en distintas entidades, por lo que consideró que una renovación de las consejerías en este momento sería inconveniente.

También explicó que la permanencia de Cruz García como presidenta provisional podría revisarse si la Cámara de Diputados no concreta el nombramiento de una nueva titular.

Consejeros del INE revisarán en enero quién continuará en la presidencia provisional

Humphrey indicó que, si no existe una convocatoria o una designación antes de que termine el año, las consejerías analizarán en enero si Cruz García continúa al frente del organismo o si otra integrante del Consejo General asume temporalmente esa responsabilidad.

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En enero, las consejerías decidirán si Blanca Cruz permanece al frente del INE. Crédito: INE

Aclaró que esa determinación corresponde únicamente a las y los consejeros electorales, no a la Cámara de Diputados ni al Senado.

La discusión sobre la continuidad de la presidencia provisional ocurre mientras el INE atraviesa revisiones internas relacionadas con contrataciones y movimientos administrativos.

Entre los asuntos recientes se encuentran las renuncias y designaciones de encargados de despacho, luego de que se difundieran videos de funcionarios del instituto durante una reunión con el empresario y proveedor José Alfredo Hernández Casillas.

Humphrey explicó que inicialmente se separó de sus funciones a las personas que aparecieron en esas grabaciones y posteriormente comenzaron las evaluaciones en otras áreas.

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En este contexto, Cruz García sostuvo que el instituto mantiene sus actividades y que las decisiones sobre su próxima presidencia deberán resolverse conforme a las atribuciones de cada instancia. Mientras tanto, las 10 consejerías continuarán con los trabajos relacionados con la organización de las elecciones de 2027.