Fuerzas federales y estatales capturaron a siete personas armas y equipo táctico. @SSPGobPue

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Siete hombres armados fueron detenidos en el municipio de Tepeaca, Puebla, tras un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y la Secretaría de Marina (Semar). Los sujetos están vinculados, de forma presunta, con el grupo delictivo “Los Tepeacas”, dedicado al robo de hidrocarburo en la región.

La intervención se registró en el barrio Santa Cruz Temilco. Durante la acción, las fuerzas de seguridad aseguraron armamento, equipo táctico y cuatro vehículos que, según las primeras indagatorias, los detenidos utilizaban para sus desplazamientos y para la comisión de actividades ilícitas.

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Identidad de los detenidos y su procedencia

Entre los capturados se encuentra Everardo N., de 34 años, identificado por las autoridades como el jefe de esta célula criminal. Junto a él fueron asegurados Fidencio N., de 32 años; Ángel N. y Jairo N., ambos de 31; José N., de 27; Saúl N., de 24, y Juan N., de 22 años.

El intercambio de información entre las instituciones de seguridad permitió establecer que cinco de los detenidos son originarios del estado de Veracruz, mientras que uno más proviene del Estado de México.

Fuerzas federales y estatales capturaron a siete personas armas y equipo táctico. @SSPGobPue

De acuerdo con pobladores de la zona, el despliegue operativo fue notorio de forma inmediata por el número de agentes y vehículos oficiales que participaron. Se presume que la intervención ocurrió sin necesidad de disparos ni daños a terceros, aunque este dato no fue confirmado de manera oficial por las corporaciones participantes.

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Arsenal y equipo táctico decomisado

Los siete sujetos se encontraban en posesión de cinco armas de fuego largas y más de 500 cartuchos calibre .223 milímetros. También les fueron aseguradas 22 cargadores, cinco chalecos tácticos y dos cascos de protección balística.

En materia de movilidad, las autoridades decomisaron dos motocicletas, una camioneta y un automóvil particular. Estas unidades, de acuerdo con las primeras investigaciones, eran empleadas por el grupo para trasladarse en la zona y realizar sus actividades ilícitas.

Fuerzas federales y estatales capturaron a siete personas armas y equipo táctico. @SSPGobPue

Los siete hombres y todos los objetos asegurados quedaron a disposición de las instancias correspondientes, que deberán determinar su situación jurídica y profundizar en las investigaciones sobre sus posibles vínculos con otros hechos delictivos en la región.

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Vigilancia de ductos de combustible

De acuerdo con las primeras investigaciones, la principal función de los detenidos consistía en realizar labores de guardia en los ductos de la región de Tepeaca. Esta tarea, se conoce como “halconear”: vigilar los alrededores de las instalaciones y alertar sobre el movimiento de las autoridades.

El robo de hidrocarburo mediante tomas clandestinas requiere de esta estructura de vigilancia para que los responsables de la sustracción operen sin ser detectados. La detención de los siete hombres apunta directamente a este eslabón de la cadena delictiva vinculada con el huachicol en la zona.

Antecedentes de “Los Tepeacas” en la región

El grupo delictivo conocido como “Los Tepeacas” opera en la región, en la ruta que conecta los municipios de Tepeaca y Amozoc. A esta estructura se le atribuyen, además del robo de combustible, otros hechos de violencia registrados en la zona, incluidos distintos homicidios, de acuerdo con fuentes policiales.

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Fuerzas federales y estatales capturaron a siete personas armas y equipo táctico. @SSPGobPue

Los detenidos también serían investigados por su posible participación en distintos hechos violentos ocurridos en la región de Tepeaca, de acuerdo con información de la SSP. Estas versiones forman parte de las líneas de investigación que las autoridades deberán confirmar.

Situación legal y postura de las autoridades

Los siete detenidos, junto con el armamento, el equipo táctico y los vehículos asegurados, quedaron a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para continuar con las indagatorias.

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la SSP, refrendó el compromiso de trabajar de manera permanente y coordinada con las autoridades federales y municipales para combatir la delincuencia. La dependencia estatal señaló que este tipo de acciones buscan fortalecer la seguridad y preservar la tranquilidad de las familias poblanas.

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La coordinación entre la SSP y la Semar forma parte de las acciones que las instituciones de seguridad han mantenido en la región de Tepeaca para enfrentar las actividades relacionadas con el robo de hidrocarburo.