El directivo azulcrema afirma que permanecerá en Coapa hasta que el club decida terminar su gestión, pese a las versiones que lo vinculan con Tigres UANL. (Foto: Captura Twitter)

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En Coapa tomaron nota de una tendencia que se repite cada vez que se abre el mercado: cuando el Club América pregunta por un futbolista de la Liga MX, el precio suele cambiar.

Esa lectura llevó a la directiva encabezada por Santiago Baños a buscar respuestas fuera de México para reforzar al plantel.

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Santiago Baños descarta las versiones sobre su partida hacia Tigres UANL y asegura su permanencia en la presidencia deportiva. (Luz Coello/ Infobae México)

Las últimas incorporaciones reflejaron esa decisión. Entre préstamos, agentes libres y contratos próximos a vencer, las Águilas encontraron alternativas que les permitieron mover piezas sin entrar en pujas que convierten al mercado local en una carrera de cifras injustificables.

Santiago Baños explicó por qué América opta por mirar fuera de la Liga MX

Santiago Baños no planteó que América haya dejado de observar a los jugadores del futbol mexicano. El problema, según explicó, aparece cuando una consulta inicial se transforma en una exigencia económica que la institución no considera razonable.

El presidente deportivo sostuvo en una entrevista para TUDN que el fenómeno afecta especialmente a los clubes que suelen buscar refuerzos en cada mercado.

Para la directiva azulcrema, la condición de comprador habitual provoca que los equipos eleven sus pretensiones: “Hay veces que el mercado es insostenible, vas por un jugador, sobre todo si eres América o eres de los equipos que suelen comprar, ya las cantidades son absurdas”.

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Baños califica como absurdas e ilógicas las cifras que piden los clubes del futbol mexicano. (Foto: Twitter @ClubAmerica)

La declaración refleja malestar ante operaciones que, desde su evaluación, terminan lejos del valor deportivo, la edad o el margen de crecimiento de cada posible incorporación. El interés de las Águilas, en vez de facilitar una negociación, se convertiría en un argumento para encarcelarla.

Baños fue más lejos al cuestionar el costo de los futbolistas dentro del país: “Sinceramente no creo que los precios que se pagan en México, que los jugadores valgan eso”.

De esta manera, el mensaje no cierra la puerta a la Liga MX, pero sí marca una condición. América seguirá atento al talento local, aunque no pretende aceptar precios que considere inflados simplmente por el peso de su escudo.

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Los fichajes internacionales abrieron una nueva ruta para las Águilas

La última ventana de transferencias dejó señales de esa estrategia. América ajustó su plantel con oportunidades que aparecieron fuera de México y que ofrecieron condiciones más accesibles para la planificación.

Santiago Bueno llegó a través de un préstamo con opción de compra, una modalidad que permite evaluar su adaptación antes de realizar una inversión definitiva. La fórmula dio margen a la directiva para reforzar una zona sin comprometer de inmediato una compra.

El caso de Santiago Ramos Mingo respondió a otra necesidad. La salida de Sebastián Cáceres obligó al club a actuar con rapidez y Baños reconoció que América pagó una cifra mayor para cubrir esa vacante en la defensa.

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Con jugadores como Carlos Álvarez y Miguel Borja, en Coapa apostaron por aprovechar condiciones contractuales para deucir los costos de su llegada. REUTERS/Eloisa Sanchez

Con Carlos Álvarez y Óscar Perea, la dirigencia aprovechó escenarios contractuales que facilitaron las conversaciones. Miguel Borja, en cambio, se incorporó como agente libre, una condición que redujo el costo de su llegada.

El directivo resumió el criterio detrás de esos movimientos: “Fue atípico porque fueron muchos jugadores externos y la idea es seguir con esa línea porque el mercado local cada vez es más complicado porque los precios que se pagan son ilógicos”.

Así, la ruta azulcrema apunta a buscar oportunidades en el exterior sin dejar de monitorear el campeonato mexicano. La diferencia estará en que las Águilas priorizarán operaciones con condiciones financieras que no desequilibren su proyecto.

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Baños habló de su futuro en Coapa, de André Jardine y del peso de Henry Martín

Santiago Baños también respondió a la ola de rumores sobre su continuidad con el conjunto azulcrema, explicó la salida de André Jardine y destacó el peso que tiene Henry Martín dentro de la institución.

Frente a las versiones que lo relacionaron con Tigres UANL, el directivo descartó una salida inmediata: “Voy a estar aquí hasta el día que me digan gracias”, aseguró al hablar de su futuro en la presidencia deportiva.

Sobre Jardine, el directivo explicó que el técnico brasileño comunicó su cansancio al final del torneo y que la relación atravesaba un desgaste. Por ello, el club decidió cerrar el ciclo de común acuerdo, aunque dejó abierta la posibilidad de un regreso.

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El presidente deportivo señaló que el brasileño expresó cansancio al finalizar el torneo y dejó abierta la posibilidad de que vuelva al equipo en otro momento. (Foto de archivo)

También elogió a Henry Martín por su lugar entre los máximos goleadores del Apertura 2026, su permanencia desde finales de 2017 y el gran peso que tiene su voz dentro del vestidor.

Con la Liguilla a la vuelta de la esquina, América busca sostener una plantilla competitiva sin permitir que cada fichaje se convierta en una operación fuera de su alcance.

En Coapa, la búsqueda ya no pasa sólo por detectar al jugador indicado, sino por encontrar una operación que tenga sentido antes de que el precio cambie al escuchar el nombre del club.